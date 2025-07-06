Inutile girarci intorno: il costume è un bersaglio sensibile per la crema solare. Che sia da donna o da uomo, la probabilità che possa essere intaccato dalla crema è elevata. In questo caso il segreto è agire con delicatezza. I costumi da bagno, infatti, sono realizzati in materiali elastici come lycra e poliestere, che possono deformarsi se trattati con prodotti troppo aggressivi.

Dopo ogni bagno, risciacqua il costume con acqua dolce per eliminare sabbia e salsedine. Per le macchie, invece, usa sapone neutro o di Marsiglia e lavalo a mano, evitando ammorbidenti e candeggianti.

Un rimedio naturale utile? Un mix di limone e bicarbonato, da applicare sulla macchia con una leggera esposizione al sole, per non più di un’ora.