Il tuo modello di condizionatore è recente, di ottima fattura ma lamenti malfunzionamenti? Sappi che anche il miglior condizionatore, infatti, può diventare inefficiente se viene trascurato. Polvere, sporco e batteri si accumulano nei filtri e nei condotti, riducendo la qualità dell’aria e costringendo il sistema a lavorare di più.

Pulire i filtri almeno una volta al mese durante la stagione calda è una buona abitudine che fa bene sia alla salute che al portafoglio. Un impianto in buone condizioni consuma meno energia, dura più a lungo e mantiene prestazioni ottimali nel tempo.