Per chi si dedica alla creazione di contenuti audiovisivi, avere gli strumenti giusti è essenziale. Ecco una lista degli accessori che non devono mai mancare a chiunque voglia tentare di fare strada nel mondo dei digital content creator:

• Una buona fotocamera per registrare video o scattare foto in alta qualità.

• Microfoni professionali per registrare audio chiari e senza interferenze, fondamentali soprattutto per podcast o live streaming.

• Un kit di luci per migliorare l’aspetto dei video: un esempio è il ring light, un anello luminoso diffusosi soprattutto con l’arrivo di TikTok, che serve per creare contenuti video e foto rendendo più naturale l’illuminazione della pelle e eliminare le ombre.

• Un PC o un laptop con specifiche elevate per gestire programmi di editing e streaming senza rallentamenti.

• Supporti regolabili per smartphone o Pc

• Uno stream deck, strumento formato da diversi tasti a ognuno dei quali corrisponde un’azione specifica, come far partire un determinato suono, regolare l’audio, attivare o disattivare il microfono.

• Monitor ad alta risoluzione per le fasi di editing: per chi passa tanto tempo davanti al PC, come i content creator, è fondamentale avere un monitor di ottima qualità, con risoluzione alta e confortevole da utilizzare.

Per le fasi di editing infatti è comodo avere un monitor di grandi dimensioni, come i monitor Ultrawide di LG Monitor Ultrawide LG : la risoluzione UltraWide QHD (3440x1600) vanta una spaziatura dei pixel tre volte superiore rispetto al formato 16:9 Full HD, che permette l’elaborazione di più informazioni in un solo colpo, per una migliore efficienza. Sono quindi in grado di fornire uno spazio di lavoro ampio, ideale per modificare video e gestire più applicazioni contemporaneamente, mentre lo schermo Nano IPS riproduce delicatamente colori più ricchi da qualsiasi angolazione.

Inoltre, un modello curvo come Monitor Ultrawide LG 21:9 curvo 34" (34WR50QK) con curvatura 1800R è ideale per il lavoro, in quanto consente di visualizzare diversi programmi contemporaneamente e offre un posizionamento ottimale grazie al supporto ergonomico: si allaccia al supporto con un solo clic e rende la regolazione dell’inclinazione (-5~15˚) facile e confortevole, per un’esperienza visiva versatile e completa.