La risposta breve è sì. Anche senza connessione a internet, potrai comunque utilizzare il TV per guardare i canali televisivi attraverso l’antenna o il decoder della televisione via cavo. In questo modo, però, non sfrutterai al meglio il tuo TV, in quanto non potrai accedere alle funzioni tipiche degli smart TV, come i servizi di streaming e le applicazioni.

Inoltre, non potrai ascoltare la musica, connetterti ad altri dispositivi smart o giocare in streaming con Nvidia GeForce Now , compatibile con numerosi smart TV LG.