Un altro accessorio tech indispensabile per gli studenti sono le cuffie: utili per concentrarsi durante lo studio, partecipare alle lezioni online con qualità audio elevate e mantenere il silenzio in spazi condivisi. La scelta del modello è del tutto personale, in base alle proprie preferenze: le cuffie a padiglioni sono utili per chi vuole un’esperienza d’uso più immersiva e isolante, mentre quelle Auricolari in-ear sono ideali per chi cerca una soluzione poco ingombrante e facile da portare.

Per gli studenti, le cuffie ideali devono avere:

• Padiglioni morbidi e archetto regolabile per le cuffie a padiglioni o struttura ergonomica stabile e confortevole per le cuffie auricolari;

• Elevata autonomia della batteria;

• Cancellazione attiva del rumore per gli studenti che vogliono rimanere concentrati;

• Microfono chiaro per comunicazioni limpide.

La linea di auricolari offerta da LG, in collaborazione con Will.i.am , rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità. Il design bilanciato e ergonomico rende le cuffie più comode da indossare; Infatti, la tecnologia Dolby Head Tracking segue i movimenti della testa e il suono si calibra automaticamente, per offrire un’esperienza di ascolto realistica e immersiva. Quando giri la testa, l'audio si ricalibra per produrre un suono più naturale che ti mette al centro dell'intrattenimento; Inoltre, un algoritmo sofisticato riduce i disturbi esterni efficacemente, garantendo la cancellazione adattiva del rumore.