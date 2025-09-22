Le macchie di erba uniscono colore e componenti grassi: più a lungo restano sul tessuto, più si fissano. Cotone e capi tecnici reagiscono in modo diverso, così come bianchi e colorati. La regola di partenza è duplice: leggi sempre l’etichetta e prova il prodotto su una cucitura interna. Questo evita sorprese e ti guida nella scelta di temperatura e detergente.