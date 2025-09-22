Preparare i pasti in anticipo significa cucinare una volta e mangiare bene per più giorni. È una strategia sempre più diffusa che aiuta a risparmiare tempo, alimentarsi in modo sano e ridurre gli sprechi alimentari.

Il meal prep è l’organizzazione preventiva di piatti completi o di basi pronte da combinare tra loro: cereali, proteine, verdure, salse. A differenza del classico batch cooking, che spesso prevede teglie di un solo piatto ripetuto, qui si “lavora” per componenti modulabili così da costruire ogni giorno un menu vario.

È utile a chi ha poco tempo, a chi desidera tenere sotto controllo porzioni e budget, a chi pranza fuori casa e a chi vuole ridurre gli sprechi. L’obiettivo è semplice: aprire il frigorifero e trovare soluzioni pronte o quasi, senza ricorrere all’ultimo minuto a opzioni costose o poco equilibrate. Con poche regole chiare e un metodo costante il meal prep diventa una routine gestibile e gratificante.