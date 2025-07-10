Un coach di football americano viene ingaggiato per guidare una squadra inglese di calcio, pur non avendo la minima esperienza. Il risultato? Una serie irresistibile fatta di umorismo, empatia e ottimismo, che farà diventare tifosi accaniti anche i meno appassionati e innamorare dei personaggi e delle loro evoluzioni nel tempo.

Genere: commedia, sport.

Perché guardarla: è la serie tv per l’estate ideale per chi vuole uscire da una maratona con il sorriso. Episodi brevi, personaggi memorabili e un messaggio positivo che fa bene in ogni stagione, ma soprattutto adesso.

Dove vederla: su Apple TV+.