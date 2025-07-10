We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
L’estate non è fatta solo per chi vuole uscire tutte le sere. C’è anche chi sogna solo il divano, l’aria condizionata e una nuova serie TV da iniziare. Per fortuna, ogni anno la bella stagione porta con sé un’ondata di titoli nuovi e grandi ritorni da recuperare. Ma come orientarsi tra le tante proposte?
Proviamo a darvi una mano, selezionando 10 serie tv per l’estate, perfette per accompagnare le tue serate in relax, tra commedie leggere, misteri da scoprire e qualche classico senza tempo. Per godersi davvero ogni dettaglio - dai colori brillanti al suono avvolgente - il consiglio è semplice: guardarle su uno schermo che valorizzi ogni fotogramma, come i nuovi TV LG QNED evo AI.
Serie estive: tra novità, classici e titoli in chiaro
Non tutte le serie estive devono essere pesanti o troppo impegnative. In estate si cerca spesso un tipo di intrattenimento che rilassi, ma che non annoi: storie con ritmo, atmosfera e personaggi da seguire con leggerezza, anche a puntate alterne.
La nostra selezione contiene sia serie recentissime che piccoli cult, visibili su piattaforme streaming e in chiaro. Perché non tutti hanno un abbonamento, e una bella serie TV da guardare in estate dovrebbe essere davvero alla portata di tutti.
1. Mare Fuori
Diventato un vero e proprio fenomeno culturale tra la GenZ, piace anche ai più grandi. Due adolescenti provenienti da due realtà opposte si incontrano nel carcere minorile di Napoli. Tra conflitti, amori e sogni di libertà, questa serie racconta le vicende dei detenuti del carcere, è un intenso dramma sociale dal forte impatto emotivo.
Genere: drammatico, teen.
Perché guardarla: perfetta per una serie tv estate con cuore, bel ritmo narrativo e temi universali.
Dove vederla: stagioni dalla 1 alla 5 disponibili gratuitamente su RaiPlay.
2. Mr. & Mrs. Smith
Due sconosciuti, John e Jane, vengono assunti come agenti segreti e, per portare a termine le loro missioni, dovranno assumere l’identità di una coppia sposta. La loro vita coniugale diventa un mix esplosivo di missioni, fughe e litigi coniugali.
Genere: action, commedia.
Perché guardarla: ironica, adrenalinica, perfetta per chi vuole un po’ di azione estiva con una punta di humor.
Dove vederla: disponibile su Prime Video.
3. Only Murders in the Building
Dopo la scoperta di un'orribile morte in un palazzo dell'Upper West Side a New York, tre vicini con la passione per i podcast true crime sono subito convinti che si tratti di un omicidio. Decidono quindi di unire le forze per indagare sull'accaduto, mettendo in gioco le loro teorie e intuizioni.
Genere: mystery, commedia.
Perché guardarla: originale, intelligente, con un cast irresistibile.
Dove vederla: su Disney+.
4. Dexter
Di giorno è un esperto forense della polizia di Miami, di notte un serial killer con un codice d’onore tutto suo. Dexter Morgan è il protagonista assoluto di questo cult criminale, datato ma mai demodè.
Genere: thriller, crime, psicologico.
Perché guardarla: ambientata nella calda e solare Miami, è perfetta per un rewatch estivo. Il contrasto tra sole e sangue, palme e segreti, la rende una serie da guardare in estate davvero unica.
Dove vederla: su Netflix.
5. Fleabag
Fleabag è una giovane donna londinese: cinica, brillante e autodistruttiva cerca di sopravvivere tra relazioni complicate, famiglia disfunzionale e riflessioni profonde e taglienti sulla vita.
Genere: dramedy, dark comedy.
Perché guardarla: pochi episodi, intensi, divertenti e profondi. Una serie tv per l’estate perfetta per chi cerca qualcosa di diverso.
Dove vederla: su Prime Video.
6. Starstruck
Jessie, trentenne neozelandese trapiantata a Londra, si ritrova in una storia d’amore inaspettata con una celebrità dopo una notte di Capodanno.
Genere: commedia romantica.
Perché guardarla: ironica, frizzante, realistica e tenera. Una serie estiva perfetta per chi cerca romanticismo senza sdolcinatezza.
Dove vederla: disponibile gratuitamente su RaiPlay.
7. Boris
Nel backstage di una fiction italiana improbabile, un gruppo di professionisti si arrabatta tra attori incapaci, registi frustrati e budget striminziti. Dalla serie al film, è ormai un cult del cinema italiano.
Genere: commedia, satira.
Perché guardarla: un classico italiano da recuperare assolutamente. È una serie da guardare in estate senza mai annoiarsi.
Dove vederla: Disney+.
8. MacGyver
Armato solo di ingegno (e di un inconfondibile coltellino svizzero), l’agente MacGyver risolve situazioni al limite sfruttando scienza, creatività e calma olimpica.
Genere: azione, avventura, cult anni ’80/’90.
Perché guardarla: un tuffo nella TV del passato che non perde fascino. Per i nostalgici è un rewatch perfetto, ma le trovate di MacGyver possono sorprendere anche i più giovani: insomma, una serie estiva senza tempo.
Dove vederla: gratis su Pluto TV.
9. I Griffin
Dissacranti, geniali e senza tempo. Parliamo di Family Guy: Peter, Lois, Stewie, Meg, Chris e il loro cane, Brian, affrontano ogni genere di assurdità con sarcasmo e battute diventate iconiche. La serie è animata e va considerata “antologica”, ma vi terrà comunque incollati allo schermo.
Genere: animazione, satira, commedia
Perché guardarli: ideali per chi cerca una serie tv estate da guardare senza impegno. Episodi brevi, comicità e un catalogo vasto da cui attingere a piacere.
Dove vederla: Italia 1, Italia 2 e Prime Video.
10. Ted Lasso
Un coach di football americano viene ingaggiato per guidare una squadra inglese di calcio, pur non avendo la minima esperienza. Il risultato? Una serie irresistibile fatta di umorismo, empatia e ottimismo, che farà diventare tifosi accaniti anche i meno appassionati e innamorare dei personaggi e delle loro evoluzioni nel tempo.
Genere: commedia, sport.
Perché guardarla: è la serie tv per l’estate ideale per chi vuole uscire da una maratona con il sorriso. Episodi brevi, personaggi memorabili e un messaggio positivo che fa bene in ogni stagione, ma soprattutto adesso.
Dove vederla: su Apple TV+.
