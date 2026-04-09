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LG Magazine

The Ultimate Guide to the Best LG Tumble Dryers 2025

  

Lenzuola bianche appese a uno stendibiancheria all’aperto con alberi verdi sullo sfondo

Lenzuola bianche appese a uno stendibiancheria all’aperto con alberi verdi sullo sfondo

Le asciugatrici sono una comodità moderna di cui molti di noi non potrebbero più fare a meno, soprattutto nel Regno Unito, dove i «momenti di sole» spesso significano «raccogliete il bucato, in fretta!». Tuttavia, con i prezzi dell’elettricità in aumento e la sostenibilità in cima alla mente, scegliere l’asciugatrice più efficiente non è solo intelligente, è essenziale. Esploriamo come funzionano le asciugatrici a basso consumo energetico, cosa cercare e perché la tecnologia avanzata di LG è all’avanguardia nel 2025.

Il costo nascosto dell’asciugatura

Perché l’efficienza energetica dell’asciugatrice
È più importante che mai

Con il prezzo medio dell’elettricità per kWh del Regno Unito ora a 27,03p (a partire dal secondo trimestre 2025), l’asciugatura dei vestiti può diventare silenziosamente una delle attività domestiche più costose. La casa media del Regno Unito utilizza circa 2.700 kWh di elettricità all’anno e le asciugatrici possono rappresentare una parte significativa di questo, in particolare i modelli più vecchi.

 

Ecco perché l’efficienza energetica non è solo una parola d’ordine. È una vera opportunità per ridurre i costi a ogni carico.

Decodifica dei tipi di asciugatrici

A pompa di calore vs. il modello a condensazione vs. asciugatrice con ventola di sfiato – Qual è davvero efficiente?

Non tutte le asciugatrici sono uguali. Ecco un confronto tra le principali tipologie

✓ Asciugatrici a pompa di calore

 

Questi rappresentano il punto di riferimento in termini di efficienza. Riciclano l’aria calda utilizzando uno scambiatore di calore, consumando fino al 50% di energia in meno rispetto ai modelli tradizionali, di solito classificati sopra A.

✓ Asciugatrici a condensazione

 

Questi raccolgono l’umidità in un serbatoio ma non riutilizzano il calore. Sono più convenienti dei modelli ventilati ma meno efficienti, di solito classificati B o C.

✓ Asciugatrici con ventola di sfiato

 

Questi espellono aria calda e umida attraverso un tubo flessibile. Spesso hanno un costo iniziale inferiore, ma sono i meno efficienti, con costi di gestione più elevati e classi energetiche più basse.

Se stai puntando all’asciugatrice a basso consumo energetico, un’asciugatrice a pompa di calore è chiaramente il modello vincitore.

Comprendere le etichette energetiche per asciugatrice del Regno Unito (da A a G)

 

Fino al 30 giugno 2025, le asciugatrici sono etichettate da A+++ a D. Ma dal 1° luglio 2025, il Regno Unito e l’UE adotteranno una scala da A a G semplificata.

Ecco cosa occorre sapere:

 

  ✓ Le asciugatrici di classe A secondo il nuovo sistema saranno le più efficienti.

  ✓ Le nuove etichette sono state progettate per riflettere in modo più accurato le prestazioni effettive.

  ✓ Il passaggio da un modello di classe C a uno di classe A potrebbe ridurre il consumo energetico dell’asciugatrice fino al 60%.

 

Comprendere queste etichette ti aiuta a fare scelte più intelligenti e a prova di futuro.

Oltre l’etichetta

Caratteristiche chiave che aumentano l’efficienza del mondo reale

Asciugatrice lg collocata in una moderna lavanderia con cestelli, ripiani e luce naturale

✓ Sensore asciugatura: asciugatura di precisione, zero energia sprecata

 

Il sensore asciugatura sfrutta sensori di umidità per rilevare quando i vestiti sono asciutti e interrompe automaticamente il ciclo. In questo modo si evita l’asciugatura eccessiva, si risparmia energia e si proteggono gli indumenti.

✓ Controllo e connettività intelligenti: ottimizzazione dell’asciugatura

 

Un’asciugatrice intelligente ti consente di controllare i cicli da remoto, monitorare il consumo energetico e persino scaricare nuovi programmi di asciugatura. Non è solo conveniente, ma ti aiuta a evitare i costi energetici negli orari di punta e a personalizzare l’asciugatura in base al tuo stile di vita.

✓ Condensatori Auto Cleaning: Prestazioni di picco senza sforzo

 

Un’asciugatrice a condensazione autopulente mantiene pulito lo scambiatore di calore senza sforzo manuale. Ciò garantisce un’efficienza costante ed evita il calo delle prestazioni causato dai filtri intasati.

✓ Tecnologia inverter: Funzionamento più intelligente e silenzioso

 

Un motore inverter regola la velocità in base alle dimensioni del carico, riducendo il consumo di energia e il rumore. Se sei alla ricerca di un’asciugatrice silenziosa che non svegli il bambino o i vicini, questo è un prodotto da non perdere.

Il vantaggio di LG

In che modo la Dual Inverter Heat Pump™ ridefinisce l’efficienza

 

LG è da tempo leader nel settore degli elettrodomestici efficienti e le sue asciugatrici non fanno eccezione.

Pullover marrone mostrato con un confronto delle condizioni del tessuto, diviso a sinistra e a destra

✓ Spiegazione della Dual Inverter Heat Pump™: Più di una semplice pompa di calore

 

La tecnologia della Dual Inverter Heat Pump di LG offre valori energetici di alto livello (da A++ a A+++), funzionamento più silenzioso e durata migliorata, con una garanzia del motore di 10 anni a supporto.

✓ Condensatore Auto Cleaning: Il potenziatore di efficienza senza problemi

 

L’asciugatrice a condensazione autopulente LG mantiene il sistema in funzione al massimo delle prestazioni senza la necessità di una pulizia manuale.

✓ Sensore asciugatura e cura delicata: Risparmia energia proteggendo gli indumenti

 

Le asciugatrici LG sono ideali per i capi delicati. L’impostazione dell’asciugatrice per capi delicati utilizza temperature più basse e un controllo preciso dell’umidità per prevenire il restringimento e i danni al tessuto.

✓ Funzionalità intelligenti ThinQ™: Gestione intelligente del bucato

 

Con l’app LG ThinQ, puoi avviare i cicli da remoto, ricevere avvisi di manutenzione e monitorare il consumo energetico, il tutto dal tuo telefono.

Asciugatrici intelligenti LG ThinQ™ – Ideali per famiglie esperte di tecnologia.

Explore LG’s Energy Efficient Tumble Dryer

FAQ

Qual è il tipo di asciugatrice più efficiente dal punto di vista energetico nel Regno Unito?

Le asciugatrici a pompa di calore sono ampiamente considerate le più efficienti dal punto di vista energetico. Riciclano l’aria calda all’interno del cestello, utilizzando una quantità di elettricità significativamente inferiore rispetto ai modelli a condensatore o ventilati.

Le asciugatrici a risparmio energetico valgono il costo iniziale più elevato?

Sì. Mentre le asciugatrici a pompa di calore possono costare di più inizialmente, i loro costi di funzionamento più bassi significano che puoi recuperare la differenza in pochi anni, specialmente con l’aumento dei prezzi dell’energia.

In che modo le asciugatrici LG consentono di risparmiare energia?

Le asciugatrici LG utilizzano Dual Inverter Heat Pump™, il Sensore Dry e il Condensatore Auto Cleaning per massimizzare l’efficienza. Alcuni modelli sono inoltre dotati di Eco Hybrid™ per opzioni di asciugatura flessibili.

Le asciugatrici a pompa di calore impiegano più tempo ad asciugare i vestiti?

Possono, ma i modelli avanzati di LG bilanciano l’efficienza con la velocità. L’utilizzo di un’elevata velocità di centrifuga sulla lavatrice aiuta anche a ridurre il tempo di asciugatura.

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