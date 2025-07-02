Se invece preferisci giocare da vicino, i nuovi monitor 34GX90SA con display OLED curvo e il monitor 32G810SA con risoluzione 4K, sono la scelta perfetta. Con refresh rate fino a 240 Hz, tecnologia OLED o IPS, supporto a VRR, G-SYNC® e FreeSync™, offrono prestazioni paragonabili a quelle dei TV top di gamma. In più, grazie a webOS 24, si trasformano in veri e propri centri multimediali. Il design borderless e le tecnologie per la protezione della vista completano il pacchetto, rendendo questi monitor ideali anche per le sessioni di gioco più lunghe e intense.

Con webOS il mondo del gaming non è mai stato così accessibile, versatile e coinvolgente. Che tu preferisca rilassarti sul divano con un TV OLED, montare una postazione su misura con un QNED evo AI, o sfidare gli amici online su un monitor UltraGear, l’ecosistema LG è pronto a seguirti in ogni tua sessione di gioco. La tua prossima vittoria parte da qui.