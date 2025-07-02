We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Quando si parla di gaming su grande schermo, oggi non basta più avere un semplice TV. Rispetto a qualche anno fa c’è bisogno di un ecosistema completo, fluido e potente, che sappia adattarsi al gioco e al giocatore. È proprio qui che interviene webOS, il sistema operativo dei TV LG, progettato per offrire un’esperienza di intrattenimento e gaming senza compromessi.
Con una combinazione vincente di tecnologie, Intelligenza Artificiale e compatibilità con le principali piattaforme, webOS trasforma il salotto in una vera e propria postazione da gioco professionale.
Un’esperienza pensata per chi gioca
Che tu sia un appassionato di sparatutto in prima persona, un apprassionato di giochi di sport, un fan degli strategici o un esploratore di mondi open world, i TV LG con webOS sanno come adattarsi alle tue esigenze.
Al centro dell’esperienza c’è il Game Optimizer, una funzione che consente di personalizzare in tempo reale i parametri di visualizzazione in base al tipo di gioco. Vuoi più contrasto per i giochi horror? Oppure una risposta ultra rapida per i titoli competitivi? Tutto è a portata di click.
In più, la Game Dashboard permette di monitorare le prestazioni e cambiare impostazioni al volo, senza mai interrompere la partita. Il tutto controllato con il pratico Magic Remote, il telecomando puntatore con Intelligenza Artificiale, che rende ogni comando immediato e intuitivo. Una soluzione pratica, divertente e alla portata di tutti.
Il tuo alleato smart, dal salotto alla postazione gaming
Dietro la semplicità dell’interfaccia si nasconde una vera e propria potenza smart. webOS è molto più di un sistema operativo: è un ambiente pensato per integrarsi con ogni aspetto del gioco. Non solo sui TV. Anche i nuovi monitor da gaming UltraGear integrano webOS 24, portando la stessa esperienza anche sulle scrivanie dei gamer più esigenti.
I nuovi monitor offrono le caratteristiche hardware e software ideali per esperienze di gioco di alto livello, ma funzionano come veri hub per l’home entertainment, consentendo di accedere a tutti i servizi di streaming senza pc o set-top box, offrendo così una soluzione all-in-one per un intrattenimento a tutto tondo.
Scopri di più sui nuovi monitor e le novità gaming LG.
Tutto il gaming in un solo hub
Per accedere a tutte le potenzialità offerte da webOS in ambito videoludico, basta aprire il Gaming Portal. Si tratta di un hub centralizzato dove trovare app di cloud gaming, giochi nativi per webOS e servizi dedicati.
Il portale si presenta come un punto di partenza ideale per esplorare, scoprire nuovi titoli o riprendere quelli preferiti, il tutto con la massima fluidità.
Xbox, senza console
Uno dei vantaggi più sorprendenti per chi sceglie un TV LG con webOS? Senza dubbio la possibilità di accedere direttamente all’app Xbox, disponibile su tutti i modelli con webOS 23 e successivi.
Grazie all’integrazione con Xbox Game Pass Ultimate, puoi giocare in streaming ai tuoi titoli preferiti: da Call of Duty®: Black Ops 6 a NBA 2K25, il tutto senza bisogno di console. Basta un controller compatibile e una buona connessione: il gioco è servito.
Questo è il risultato della collaborazione tra LG e Xbox, pensata per offrire un’esperienza completa e innovativa, direttamente dal TV o dai monitor LG abilitati.
Game Optimizer per una personalizzazione massima
Come abbiamo avuto modo di anticipare, tra le funzioni dei TV LG più apprezzate dai gamer c’è senza dubbio Game Optimizer, un centro di controllo grafico che permette di modificare rapidamente preset visivi e parametri di gioco. Con pochi click, l’esperienza cambia volto, adattandosi perfettamente al tipo di gameplay.
E se serve un cambio al volo durante la partita, la Game Dashboard consente di selezionare e passare rapidamente da un’impostazione di visualizzazione all’altra. Il tutto rende l’esperienza di gioco sui nuovi TV estremamente semplice e dinamica.
OLED: la scelta definitiva
Se la caratteristica più importante durante il gameplay è il massimo della qualità grafica, i TV OLED LG sono la prima scelta. Grazie ai neri perfetti, colori intensi e ai tempi di risposta ultrarapidi, questi schermi garantiscono una fedeltà visiva senza pari. L’assenza di blur, la compatibilità con NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium, e la luminosità ottimizzata li rendono ideali anche per i titoli più dinamici.
Inoltre, il monitor gaming LG UltraGear™ OLED 27GX790A monitor gaming LG UltraGear™ OLED 27GX790A è dotato di OLED Care, una suite pensata per proteggere il pannello e garantirne la longevità, anche dopo molte ore di gioco continuato.
QNED evo AI: il futuro è adesso
Accanto alla linea OLED, la nuova collezione QNED evo AI 2025 dimostra quanto LG creda nel gaming su TV. Modelli come il QNED86 e il QNED93 offrono refresh rate fino a 144 Hz in 4K, VRR e AMD FreeSync™ Premium, eliminando problemi di tearing o stuttering.
Grazie ai processori IA α9 Gen 8 e IA α8 Gen 2, i contenuti vengono elaborati in tempo reale, migliorando la resa delle immagini e ottimizzando il suono per una qualità cinematografica anche in ambito videoludico. La nuova tecnologia True Wireless 4K 144 Hz sul modello QNED9M consente infine un’installazione elegante e ordinata, separando le connessioni sullo Zero Connect Box.
Leggi di più su come webOS consente di personalizzare i contenuti su TV grazie all’AI.
La potenza di UltraGear? Anche su monitor
Se invece preferisci giocare da vicino, i nuovi monitor 34GX90SA con display OLED curvo e il monitor 32G810SA con risoluzione 4K, sono la scelta perfetta. Con refresh rate fino a 240 Hz, tecnologia OLED o IPS, supporto a VRR, G-SYNC® e FreeSync™, offrono prestazioni paragonabili a quelle dei TV top di gamma. In più, grazie a webOS 24, si trasformano in veri e propri centri multimediali. Il design borderless e le tecnologie per la protezione della vista completano il pacchetto, rendendo questi monitor ideali anche per le sessioni di gioco più lunghe e intense.
Con webOS il mondo del gaming non è mai stato così accessibile, versatile e coinvolgente. Che tu preferisca rilassarti sul divano con un TV OLED, montare una postazione su misura con un QNED evo AI, o sfidare gli amici online su un monitor UltraGear, l’ecosistema LG è pronto a seguirti in ogni tua sessione di gioco. La tua prossima vittoria parte da qui.