Come utilizzare un frigorifero con controllo dell’umidità

La freschezza del frigorifero non significa semplicemente mantenere bassa la temperatura. Il segreto risiede anche nella gestione dei livelli di umidità. Un frigorifero con controllo dell’umidità consente di regolare l’ambiente per soddisfare diversi tipi di alimenti, in particolare i prodotti freschi. La maggior parte della frutta e della verdura si mantiene fresca a temperature comprese tra 1° e 3 °C, conservando circa il 90% della propria umidità naturale. Grazie a questo equilibrio, il frigorifero impedisce che le verdure appassiscano o si deteriorino e le mantiene croccanti, garantendo al contempo che le bacche rimangano succose.

Immaginalo come una spa per i tuoi generi alimentari. La funzione di controllo dell'umidità regola con precisione il livello di umidità, in modo che le verdure a foglia non si secchino e la frutta non diventi molliccia. Niente più lattuga o funghi tristi e appassiti che si sono avvizziti durante la notte. Invece, tutto rimane deliziosamente croccante e dal sapore intenso come il giorno in cui l’hai portato a casa. Se hai lottato con il deterioramento imprevedibile del cibo, un vano a umidità controllata potrebbe essere il punto di svolta di cui hai bisogno.