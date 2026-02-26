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Guida all’installazione della lavatrice
Controlli chiave prima dell’installazione
Dove posso installare una lavatrice?
Controllo dello spazio
Garantire spazio sufficiente per l’installazione
Lasciare spazio su tutti i lati per consentire l’apertura dello sportello e garantire che la lavatrice a libera installazione sia compatibile con le dimensioni standard.
Tubo di alimentazione dell’acqua
Verificare il tipo di rubinetto
I rubinetti possono essere filettati o non filettati, determinando il tipo di raccordo necessario per i tubi di alimentazione e scarico dell’acqua della lavatrice.
Livellamento
Mantenere il livello per garantire la stabilità
Mantenere la lavatrice in piano regolando i piedini per ridurre le vibrazioni e il rumore. L’aggiunta di cuscinetti antivibrazioni può garantire una maggiore stabilità.
Guida all’installazione della lavatrice
Guarda il video guida per individuare il punto appropriato e segui i passaggi per una facile installazione.
*Le caratteristiche e l’installazione possono variare a seconda del modello. Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale d’uso o la pagina ufficiale del prodotto.
Come si sovrappone un’asciugatrice?
Kit di sovrapposizione
Configurazione salvaspazio
Usa il kit di sovrapposizione LG per fissare l’asciugatrice sopra la lavatrice e ottenere una configurazione a colonna efficiente.
Kit cassetti
Configurazione di facile accesso
Posizionare il bucato sul ripiano estraibile per smistarlo e trasferirlo facilmente dalla lavatrice all’asciugatrice, lasciando le mani libere.
Collegamento scarico
Collegare il tubo di scarico
Fissare il coperchio antiriflusso al gomito di raccordo, quindi collegare il tubo di scarico opzionale al lato opposto. Assicurarsi che il tubo non sia attorcigliato o schiacciato.
Guida all’installazione dell’asciugatrice
Guarda il video guida per individuare il punto appropriato e segui i passaggi per una facile installazione.
*Le caratteristiche e l’installazione possono variare a seconda del modello. Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale d’uso o la pagina ufficiale del prodotto.
In che modo una lavasciuga multifunzione fa risparmiare spazio in casa?
Selezione dello spazio
Da installare in qualsiasi punto idoneo.
Si adatta alla maggior parte delle configurazioni domestiche, dagli spazi ristretti alle soluzioni con lavatrice e asciugatrice integrate, per un aspetto armonioso.
Spazio libero
Garantire spazio sufficiente per l’installazione
Lasciare almeno 2 cm su ciascun lato e 10 cm sul retro per permettere un flusso d’aria adeguato. Evitare l’installazione in aree chiuse esposte al calore o all’umidità.
Controllo dell’installazione
Verificare il corretto funzionamento dopo l’installazione.
• Assicurarsi che l’unità sia posizionata in piano su un pavimento solido e verificare che non vi siano vibrazioni o rumori insoliti.
• Verificare che l’alimentazione idrica e lo scarico funzionino senza perdite.
*Le caratteristiche e l’installazione possono variare a seconda del modello. Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale d’uso o la pagina ufficiale del prodotto.
Perché il design verticale della LG WashTower™ è così pratico?
Controllo dell’installazione
Garantire uno spazio di installazione sufficiente
• Lasciare 5 cm su ciascun lato, 10 cm sul retro e almeno 177 cm di altezza.
• Posizionare su un pavimento solido e piano. Si consigliano cuscinetti antiscivolo per una maggiore stabilità.
Controllo del percorso
Controllare il percorso di accesso e lo spazio di installazione
Considerare le dimensioni dell’unità per garantire un percorso libero per spostarla nella posizione desiderata. Controllare scale, corridoi e porte e lasciare almeno 80 cm di spazio di accesso nell’area di installazione.
Collegamento scarico
Collegare i tubi di scarico
Collegare entrambi i tubi di scarico della lavatrice e dell’asciugatrice. Legarli insieme utilizzando la fascetta in dotazione e fissarli con la staffa a gomito per evitare che i tubi si pieghino.
*Le caratteristiche e l’installazione possono variare a seconda del modello. Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale d’uso o la pagina ufficiale del prodotto.
FAQ sulla lavatrice
Dove posso posizionare una lavatrice o un’asciugatrice LG?
Le lavatrici e le asciugatrici LG possono essere installate in diversi spazi, tra cui ripostigli, cucine, stanze di servizio, balconi o armadi a muro. Controllare sempre le dimensioni e lasciare spazio libero su tutti i lati affinché gli sportelli possano aprirsi completamente.
*Per informazioni dettagliate sullo spazio necessario per l’installazione, visitare il sito web LG all’indirizzo www.lg.com/{Country ISO} per scaricare il manuale o contattare il Servizio clienti.
Come posso controllare l’alimentazione idrica prima dell’installazione?
Prima dell’installazione, controllare il tipo di rubinetto. I rubinetti possono essere filettati o non filettati e il raccordo corretto per l’ingresso dell’acqua della lavatrice dipenderà da questo.
Ho bisogno di accessori per sovrapporre un’asciugatrice su una lavatrice?
La tecnologia TurboWash™ 360˚ di LG offre un lavaggio rapido e potente che pulisce a fondo in soli 39 minuti, il che la rende ideale per famiglie impegnate.
Grazie alla combinazione dei getti 3D Multi Spray con una pompa inverter intelligente, la lavatrice ottimizza il flusso d’acqua, la distribuzione del detersivo e il movimento del cestello per pulire in modo efficiente senza compromettere la cura dei tessuti o la qualità del lavaggio.
È una soluzione veloce ed efficace che fa risparmiare tempo, proteggendo comunque i tuoi vestiti.
Che cos’è la funzionalità Lavaggio rapido su una lavatrice LG?
Il lavaggio rapido di LG utilizza la tecnologia TurboWash™ 360˚ per garantire una pulizia profonda in soli 39 minuti, ideale per le famiglie impegnate.
Combina getti ad alta pressione 3D Multi Spray con una pompa inverter intelligente, ottimizzando il flusso d’acqua, l’uso del detersivo e il movimento del cestello per un lavaggio efficiente ma delicato.
Questo ciclo rapido fa risparmiare tempo senza compromettere le prestazioni di pulizia o la cura dei tessuti, rendendolo ideale per i lavaggi quotidiani quando hai poco tempo.