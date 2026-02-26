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Guida all’installazione della lavatrice

Controlli chiave prima dell’installazione

LavatriceAsciugatriceLavatrice e asciugatriceLG WashTower™
Lavatrice
Pagina iniziale della Guida all’acquisto

Dove posso installare una lavatrice?

La lavatrice LG a carica frontale installata all’interno di un armadio beige sulla sinistra, con una pianta posizionata sulla destra.

Facile da installare in spazi adeguati

Le lavatrici possono essere installate in diversi spazi, tra cui ripostigli, cucine, stanze di servizio o armadi a muro.

Controllo dello spazio

Garantire spazio sufficiente per l’installazione

Lasciare spazio su tutti i lati per consentire l’apertura dello sportello e garantire che la lavatrice a libera installazione sia compatibile con le dimensioni standard.

Tubo di alimentazione dell’acqua

Verificare il tipo di rubinetto

I rubinetti possono essere filettati o non filettati, determinando il tipo di raccordo necessario per i tubi di alimentazione e scarico dell’acqua della lavatrice.

Livellamento

Mantenere il livello per garantire la stabilità

Mantenere la lavatrice in piano regolando i piedini per ridurre le vibrazioni e il rumore. L’aggiunta di cuscinetti antivibrazioni può garantire una maggiore stabilità.

Guida all’installazione della lavatrice

Guarda il video guida per individuare il punto appropriato e segui i passaggi per una facile installazione.

La lavatrice LG a carica frontale con lista di controllo preinstallazione che riporta specifiche, collegamenti e requisiti relativi al pavimento.

La lavatrice LG a carica frontale con lista di controllo preinstallazione che riporta specifiche, collegamenti e requisiti relativi al pavimento.

*Le caratteristiche e l’installazione possono variare a seconda del modello. Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale d’uso o la pagina ufficiale del prodotto. 

Come si sovrappone un’asciugatrice?

Lavatrice e asciugatrice LG nere sovrapposte verticalmente all’interno di un mobile, con oggetti riposti su entrambi i lati, un lavandino a sinistra e una finestra con divano a destra.

Sovrapponi e risparmia spazio

Sovrapponi la lavatrice e l’asciugatrice nelle lavanderie ristrette, facendo spazio per detersivi e altri prodotti essenziali per il bucato.

Kit di sovrapposizione

Configurazione salvaspazio

Usa il kit di sovrapposizione LG per fissare l’asciugatrice sopra la lavatrice e ottenere una configurazione a colonna efficiente.

Kit cassetti

Configurazione di facile accesso

Posizionare il bucato sul ripiano estraibile per smistarlo e trasferirlo facilmente dalla lavatrice all’asciugatrice, lasciando le mani libere.

Collegamento scarico

Collegare il tubo di scarico

Fissare il coperchio antiriflusso al gomito di raccordo, quindi collegare il tubo di scarico opzionale al lato opposto. Assicurarsi che il tubo non sia attorcigliato o schiacciato.

Guida all’installazione dell’asciugatrice

Guarda il video guida per individuare il punto appropriato e segui i passaggi per una facile installazione.

L’asciugatrice LG a carica frontale con lista di controllo preinstallazione che riporta specifiche, collegamenti, temperatura e requisiti relativi al pavimento.

La lavatrice LG a carica frontale con lista di controllo preinstallazione che riporta specifiche, collegamenti e requisiti relativi al pavimento.

*Le caratteristiche e l’installazione possono variare a seconda del modello. Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale d’uso o la pagina ufficiale del prodotto. 

In che modo una lavasciuga multifunzione fa risparmiare spazio in casa?

Lavasciuga LG nera installata all’interno di un mobile, con asciugamani posizionati sulla destra e flaconi di shampoo con lavandino visibile sulla sinistra.

Soluzione compatta per il bucato

La lavasciuga combinata monoblocco LG, progettata per spazi ristretti e facile da spostare, offre praticità e flessibilità.

Selezione dello spazio

Da installare in qualsiasi punto idoneo.

Si adatta alla maggior parte delle configurazioni domestiche, dagli spazi ristretti alle soluzioni con lavatrice e asciugatrice integrate, per un aspetto armonioso.

Spazio libero

Garantire spazio sufficiente per l’installazione 

Lasciare almeno 2 cm su ciascun lato e 10 cm sul retro per permettere un flusso d’aria adeguato. Evitare l’installazione in aree chiuse esposte al calore o all’umidità.

Controllo dell’installazione

Verificare il corretto funzionamento dopo l’installazione.

• Assicurarsi che l’unità sia posizionata in piano su un pavimento solido e verificare che non vi siano vibrazioni o rumori insoliti.

• Verificare che l’alimentazione idrica e lo scarico funzionino senza perdite.

*Le caratteristiche e l’installazione possono variare a seconda del modello. Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale d’uso o la pagina ufficiale del prodotto. 

Perché il design verticale della LG WashTower™ è così pratico?

La LG WashTower installata in un armadio, con uno stendibiancheria inclinato sulla sinistra accanto allo specchio del bagno, al lavandino e agli asciugamani, e piante con asciugamani piegati sulla destra.

Unità singola, configurazione semplice

LG WashTower™ combina lavatrice e asciugatrice in un’unica unità che si adatta perfettamente agli spazi ridotti. Il pannello di controllo centrale consente di accedere facilmente ad entrambe senza doversi chinare o salire su rialzo.

Controllo dell’installazione

Garantire uno spazio di installazione sufficiente

• Lasciare 5 cm su ciascun lato, 10 cm sul retro e almeno 177 cm di altezza.

• Posizionare su un pavimento solido e piano. Si consigliano cuscinetti antiscivolo per una maggiore stabilità.

Controllo del percorso

Controllare il percorso di accesso e lo spazio di installazione

Considerare le dimensioni dell’unità per garantire un percorso libero per spostarla nella posizione desiderata. Controllare scale, corridoi e porte e lasciare almeno 80 cm di spazio di accesso nell’area di installazione.

Collegamento scarico

Collegare i tubi di scarico

Collegare entrambi i tubi di scarico della lavatrice e dell’asciugatrice. Legarli insieme utilizzando la fascetta in dotazione e fissarli con la staffa a gomito per evitare che i tubi si pieghino.

*Le caratteristiche e l’installazione possono variare a seconda del modello. Le immagini e i video sono solo a scopo illustrativo. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale d’uso o la pagina ufficiale del prodotto. 

Scopri di più e fai la scelta giusta

Linea di lavatrici e asciugatrici LG davanti a una parete beige. Include un’asciugatrice, una lavatrice a carica frontale con sportello aperto, una lavatrice asciugatrice combinata e una WashTower. Sulla destra si intravede una foresta.

What type are you looking for?

Scopri di più
Primo piano del pannello di controllo di una lavatrice LG nera. Il display mostra “Rilevamento del livello di carico”, con un pulsante di accensione a sinistra e una mano che preme il pulsante sul lato destro

Which size fits your needs?

Scopri di più
Primo piano del pannello di controllo della lavatrice LG mentre rileva il livello di carico del bucato

What features do you need?

Scopri di più

FAQ sulla lavatrice

Dove posso posizionare una lavatrice o un’asciugatrice LG?

Le lavatrici e le asciugatrici LG possono essere installate in diversi spazi, tra cui ripostigli, cucine, stanze di servizio, balconi o armadi a muro. Controllare sempre le dimensioni e lasciare spazio libero su tutti i lati affinché gli sportelli possano aprirsi completamente.

 

*Per informazioni dettagliate sullo spazio necessario per l’installazione, visitare il sito web LG all’indirizzo www.lg.com/{Country ISO} per scaricare il manuale o contattare il Servizio clienti.

Come posso controllare l’alimentazione idrica prima dell’installazione?

Prima dell’installazione, controllare il tipo di rubinetto. I rubinetti possono essere filettati o non filettati e il raccordo corretto per l’ingresso dell’acqua della lavatrice dipenderà da questo.

Ho bisogno di accessori per sovrapporre un’asciugatrice su una lavatrice?

La tecnologia TurboWash™ 360˚ di LG offre un lavaggio rapido e potente che pulisce a fondo in soli 39 minuti, il che la rende ideale per famiglie impegnate.

Grazie alla combinazione dei getti 3D Multi Spray con una pompa inverter intelligente, la lavatrice ottimizza il flusso d’acqua, la distribuzione del detersivo e il movimento del cestello per pulire in modo efficiente senza compromettere la cura dei tessuti o la qualità del lavaggio.

È una soluzione veloce ed efficace che fa risparmiare tempo, proteggendo comunque i tuoi vestiti.

Scopri di più

Che cos’è la funzionalità Lavaggio rapido su una lavatrice LG?

Il lavaggio rapido di LG utilizza la tecnologia TurboWash™ 360˚ per garantire una pulizia profonda in soli 39 minuti, ideale per le famiglie impegnate.

Combina getti ad alta pressione 3D Multi Spray con una pompa inverter intelligente, ottimizzando il flusso d’acqua, l’uso del detersivo e il movimento del cestello per un lavaggio efficiente ma delicato.

Questo ciclo rapido fa risparmiare tempo senza compromettere le prestazioni di pulizia o la cura dei tessuti, rendendolo ideale per i lavaggi quotidiani quando hai poco tempo.