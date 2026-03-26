About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

    Article Contents

    How to Reset a Washing Machine: Step-by-Step Guide to Fix Common Issues

      

    Lavatrice e asciugatrice LG installate fianco a fianco in un armadio integrato, mostrato in una moderna lavanderia.

    Lavatrice e asciugatrice LG installate fianco a fianco in un armadio integrato, mostrato in una moderna lavanderia.

    Che la lavatrice LG mostri un codice di errore, sia bloccata a metà ciclo o semplicemente non risponda, il ripristino delle impostazioni di fabbrica potrebbe essere la soluzione. Questa guida illustra quando e come ripristinare le impostazioni di fabbrica della lavatrice e cosa fare se non funziona.

    Motivi per ripristinare le impostazioni di fabbrica della lavatrice

     

    Potrebbe essere necessario il ripristino della lavatrice LG nelle seguenti situazioni:

    ✓ Interruzione di corrente o blackout

    ✓ Rileva carico sbilanciato

    ✓ Problemi al sensore o al software

    ✓ Il pannello di controllo non risponde

     

    Il ripristino può aiutare a riportare il dispositivo al normale funzionamento senza dover ricorrere all'assistenza tecnica.

    Quando non è necessario il ripristino della lavatrice

     

    Evitare di ripristinare le impostazioni di fabbrica della lavatrice se:

    ✓ compare un codice di errore (ad es. AE, dE, CE) che indica problemi specifici che necessitano di una risoluzione

    ✓ La lavatrice è fisicamente danneggiata o presenta una perdita

    ✓ Sospetti che ci sia un problema di manutenzione, come filtri intasati o sporchi

    Passo dopo passo

    come ripristinare le impostazioni di fabbrica della lavatrice

    Segui questi passaggi per ripristinare le impostazioni di fabbrica della maggior parte delle lavatrici LG:

    Step 1

    Premi il pulsante di accensione per spegnere la lavatrice

    Step 2

    Scollega la lavatrice dalla presa di corrente

    Step 3

    Spegni l’interruttore automatico

    Step 4

    Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, quindi premi e tieni premuto il pulsante di avvio per 5 secondi

    Step 5

    Accendi l’interruttore automatico

    Step 5

    Ricollega l’unità alla presa di corrente e riprova ad avviare il ciclo

    Altro problema comune: tipo 1

    Quando la porta o il coperchio della lavatrice sono bloccati

     

    Se lo sportello non si apre:

    1. assicurati che il ciclo sia terminato e che la lavatrice sia spenta.

    2. Attendi alcuni minuti: alcuni modelli ritardano lo sblocco per sicurezza.

    3. Se ancora bloccato, scollega la lavatrice e attendi 5 minuti.

    4. Prova ad aprire nuovamente la porta.

     

    Se il problema persiste, verifica la presenza di codici di errore o contatta l’assistenza.

    Altro problema comune: tipo 2

    Come ripristinare il pannello di controllo o il touchscreen

     

    Se il pannello di controllo è bloccato:

    1. Spegni la lavatrice.

    2. Scollega la spina per 1-2 minuti.

    3. Ricollegala e riavvia.

     

    Per i modelli touchscreen, assicurati che il pannello sia pulito e asciutto.

    Risoluzione dei problemi della lavatrice

    Cosa fare se il ripristino non funziona

    Pannello di controllo della lavatrice LG con una mano che ruota la manopola di selezione del ciclo, mostrando vari programmi di lavaggio.

    Pannello di controllo della lavatrice LG con una mano che ruota la manopola di selezione del ciclo, mostrando vari programmi di lavaggio.

    Se la lavatrice continua a non funzionare, inizia a pulire il filtro e il cestello. Se il problema persiste, controlla il codice di errore sull’assistenza LG e segui i passaggi consigliati. In caso di dubbi o se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti LG per ulteriore assistenza.

    Vai all’assistenza LG

    Perché dovrei provare prima a ripristinare le impostazioni di fabbrica della lavatrice LG?

    Un ripristino può risolvere rapidamente problemi comuni quali interruzioni di alimentazione, carichi sbilanciati o malfunzionamenti temporanei dei sensori. Spesso ripristina la piena funzionalità senza richiedere l'intervento di un tecnico, consentendoti di risparmiare tempo e di rispettare i tempi previsti per il bucato.

    Il ripristino è sicuro per la mia lavatrice in ogni situazione?

    Se trovi codici di errore come A, dE, CE, o se la lavatrice presenta perdite oppure è fisicamente danneggiata, non si deve tentare un ripristino. Questi casi richiedono un’adeguata risoluzione dei problemi per evitare ulteriori complicazioni.

    Cosa devo fare se il ripristino non risolve il problema?

    Controlla i codici di errore, pulisci il filtro/il cestello e segui le guide per la risoluzione dei problemi di LG. Non funziona ancora? Contatta l’assistenza clienti LG per ricevere l’assistenza più accurata.

    Articoli correlati

    Image of hand in yellow glove cleaning lg washing machine drum.
    HELPFUL HINTS

    How to clean your washing machine

    Discover effective washing machine cleaning tips to remove odours, mould, and build-up. Learn how regular maintenance can enhance efficiency and extend appliance lifespan. Keep your machine in top condition with our practical guide.

    Scopri di più
    Image of LG washing machine and dryer installed in wooden interior household.
    HELPFUL HINTS

    Best Energy Efficient Washing Machine 2025

    Discover the best energy efficient washing machine models for 2025 with LG. 

    Save energy, money, and enjoy superior performance with top A-rated appliances. 

    Scopri di più
    LG front load washing machine delivers fresh laundry as a woman enjoys the clean scent of a soft knitted sweater
    HELPFUL HINTS

    How to Stop a Washing Machine from Smelling

      

    Scopri di più