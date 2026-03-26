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How to Reset a Washing Machine: Step-by-Step Guide to Fix Common Issues
Che la lavatrice LG mostri un codice di errore, sia bloccata a metà ciclo o semplicemente non risponda, il ripristino delle impostazioni di fabbrica potrebbe essere la soluzione. Questa guida illustra quando e come ripristinare le impostazioni di fabbrica della lavatrice e cosa fare se non funziona.
Motivi per ripristinare le impostazioni di fabbrica della lavatrice
Potrebbe essere necessario il ripristino della lavatrice LG nelle seguenti situazioni:
✓ Interruzione di corrente o blackout
✓ Rileva carico sbilanciato
✓ Problemi al sensore o al software
✓ Il pannello di controllo non risponde
Il ripristino può aiutare a riportare il dispositivo al normale funzionamento senza dover ricorrere all'assistenza tecnica.
Quando non è necessario il ripristino della lavatrice
Evitare di ripristinare le impostazioni di fabbrica della lavatrice se:
✓ compare un codice di errore (ad es. AE, dE, CE) che indica problemi specifici che necessitano di una risoluzione
✓ La lavatrice è fisicamente danneggiata o presenta una perdita
✓ Sospetti che ci sia un problema di manutenzione, come filtri intasati o sporchi
Passo dopo passo
come ripristinare le impostazioni di fabbrica della lavatrice
Segui questi passaggi per ripristinare le impostazioni di fabbrica della maggior parte delle lavatrici LG:
Step 1
Premi il pulsante di accensione per spegnere la lavatrice
Step 2
Scollega la lavatrice dalla presa di corrente
Step 3
Spegni l’interruttore automatico
Step 4
Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, quindi premi e tieni premuto il pulsante di avvio per 5 secondi
Step 5
Accendi l’interruttore automatico
Step 5
Ricollega l’unità alla presa di corrente e riprova ad avviare il ciclo
Altro problema comune: tipo 1
Quando la porta o il coperchio della lavatrice sono bloccati
Se lo sportello non si apre:
1. assicurati che il ciclo sia terminato e che la lavatrice sia spenta.
2. Attendi alcuni minuti: alcuni modelli ritardano lo sblocco per sicurezza.
3. Se ancora bloccato, scollega la lavatrice e attendi 5 minuti.
4. Prova ad aprire nuovamente la porta.
Se il problema persiste, verifica la presenza di codici di errore o contatta l’assistenza.
Altro problema comune: tipo 2
Come ripristinare il pannello di controllo o il touchscreen
Se il pannello di controllo è bloccato:
1. Spegni la lavatrice.
2. Scollega la spina per 1-2 minuti.
3. Ricollegala e riavvia.
Per i modelli touchscreen, assicurati che il pannello sia pulito e asciutto.
Risoluzione dei problemi della lavatrice
Cosa fare se il ripristino non funziona
Se la lavatrice continua a non funzionare, inizia a pulire il filtro e il cestello. Se il problema persiste, controlla il codice di errore sull’assistenza LG e segui i passaggi consigliati. In caso di dubbi o se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti LG per ulteriore assistenza.
Perché dovrei provare prima a ripristinare le impostazioni di fabbrica della lavatrice LG?
Un ripristino può risolvere rapidamente problemi comuni quali interruzioni di alimentazione, carichi sbilanciati o malfunzionamenti temporanei dei sensori. Spesso ripristina la piena funzionalità senza richiedere l'intervento di un tecnico, consentendoti di risparmiare tempo e di rispettare i tempi previsti per il bucato.
Il ripristino è sicuro per la mia lavatrice in ogni situazione?
Se trovi codici di errore come A, dE, CE, o se la lavatrice presenta perdite oppure è fisicamente danneggiata, non si deve tentare un ripristino. Questi casi richiedono un’adeguata risoluzione dei problemi per evitare ulteriori complicazioni.
Cosa devo fare se il ripristino non risolve il problema?
Controlla i codici di errore, pulisci il filtro/il cestello e segui le guide per la risoluzione dei problemi di LG. Non funziona ancora? Contatta l’assistenza clienti LG per ricevere l’assistenza più accurata.