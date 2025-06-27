Monitor Full HD 27" | Serie G411A | Full HD, IPS, HDR, 144Hz (O/C), G-Sync

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Immagini nitide e ricche di dettagli
Il supporto HDR10 con copertura sRGB 99% offre una riproduzione dei colori precisa e realistica, uniforme su tutto lo schermo grazie al pannello IPS.
Scena di gioco di combattimento spaziale che mostra colori vividi con HDR, sRGB 99% e display IPS sul monitor LG UltraGear.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Questo prodotto supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz e fino a 144Hz in modalità overclock se collegato tramite DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 supporta fino a 144Hz.)
*La frequenza di aggiornamento e il tempo di risposta possono variare a seconda dell’ambiente, ad esempio del contenuto o delle prestazioni del PC (CPU/GPU). Sono richiesti un cavo e una scheda grafica compatibili con DP 1.4 (scheda grafica venduta separatamente).
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*1ms Motion Blur Reduction causa una riduzione della luminosità e le seguenti funzionalità non possono essere utilizzate mentre è attivo: AMD FreeSync™ Premium/DAS (Dynamic Action Sync)
*Potrebbe verificarsi uno sfarfallio durante il funzionamento dell’1ms MBR.
G-Sync Compatible e AMD FreeSync
Goditi un'esperienza visiva fluida e coinvolgente in ogni momento grazie alla sincronizzazione adattiva che elimina i fastidiosi effetti di tearing e stuttering.
Visualizzazione a schermo diviso di un pilota in un gioco frenetico, con immagini più fluide e chiare.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le prestazioni della funzionalità sono confrontate con quelle dei modelli che non applicano la tecnologia sync.
*Possono verificarsi errori o ritardi a seconda della connessione di rete.
Dynamic Action Sync
Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.
Black Stabilizer
La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
App LG Switch
Gestisci il monitor con pochi clic
Puoi dividere facilmente l’intero display in un massimo di 6 sezioni, cambiare il design del tema o persino lanciare una piattaforma di videochiamata con un tasto di scelta rapida mappato. Supporta inoltre la modalità PBP e PIP per un multitasking efficiente su più sorgenti di input.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’utilizzo reale.
*Per scaricare l’ultima app LG Switch, cerca nel menu di supporto di LG.com.
Design ultrasottile
Perfetto per il tuo ambiente
Il display senza cornici su tre lati e la base ultrasottile fanno sì che questo monitor sia in perfetta armonia con ogni ambiente e ti faranno vivere un'esperienza visiva coinvolgente.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’utilizzo reale.
*Inclinazione (-5~20°), montaggio a parete (100x100).
Caratteristiche principali
Dimensione Schermo [Pollici]
27"
Risoluzione
Full HD (1920x1080)
Tipologia di Pannello
IPS
Formato
16:9
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144Hz (O/C)
Tempo di Risposta
5ms GtG / 1ms MBR
Regolazioni Display
Tilt
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
611.5 x 452.4 x 220 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
611.5 x 357.8 X 38.5 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
690 x 141 X 430 mm
Peso con Stand [kg]
3,8 kg
Peso senza Stand [kg]
2,9 kg
Peso con Imballo [kg]
5,3 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
Effetto HDR
Sì
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
Motion Blur Reduction Tech.
Sì
NVIDIA G-Sync™
Sì
AMD FreeSync™
Sì
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
Smart Energy Saving
Sì
CONNETTIVITÀ
HDMI
1x
DisplayPort
1x
Uscita Cuffie
Sì
ACCESSORI
Adattatore
Sì
Cavo di Alimentazione
Sì
HDMI
Sì
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
27"
Dimensione Schermo [cm]
68.5 cm
Risoluzione
Full HD (1920x1080)
Tipologia di Pannello
IPS
Formato
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.31 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
Numero di Colori
16.7M
Contrasto (Tip.)
1500:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
5ms GtG / 1ms MBR
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144Hz (O/C)
Angolo di visione
178°/178°
SOFTWARE
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Borderless 3 lati
Regolazioni Display
Tilt
Appendibile a Parete [mm]
Sì (100x100)
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.