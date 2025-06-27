Monitor UltraWide 29" | Serie U511A | 21:9 WFHD, IPS, HDR, 100Hz

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Più spazio per la tua creatività
Monitor LG UltraWide su una scrivania bianca in un ufficio moderno, su cui vengono visualizzate diverse dashboard di dati e grafici per la produttività e il multitasking.
Display 21:9 UltraWide™ Full HD
Vedi di più, vedi meglio
Il display 21:9 WFHD (2560x1080) offre il 33% di spazio in più rispetto ad un tradizionale display 16:9 FHD (1920x1080), ideale per la visualizzazione di più finestre su una singola schermata. Ciò consente un multitasking più efficiente senza dover passare da una finestra all'altra.
Monitor LG UltraWide che visualizza più applicazioni su uno schermo 21:9 da 29 pollici, con un confronto evidenziato che mostra lo spazio orizzontale aggiuntivo rispetto a un display standard da 29 pollici in formato 16:9.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
VESA DisplayHDR™ 400
Immagini nitide e ricche di dettagli
Il supporto a VESA DisplayHDR™ 400 offre maggiore luminosità e contrasto migliorati dettagli più nitidi nei contenuti HDR.
Pannello IPS
Goditi immagini nitide e realistiche, prive di distorsioni grazie all'ampio angolo di visione.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
App LG Switch
Tieni tutto sotto controllo
LG Switch ti aiuta a ottimizzare il monitor per adattarlo al tuo lavoro. Puoi dividere facilmente l'intero display fino a 6 aree, cambiare il tema o lanciare una videochiamata con un tasto di scelta rapida mappato. Inoltre supporta la modalità PBP e PIP per un multitasking efficiente su più sorgenti di input.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’utilizzo reale.
*Per scaricare l’ultima app LG Switch, cerca nel menu di supporto di LG.com.
Tempo di risposta 1ms MBR
Maggiore chiarezza visiva
Il tempo di risposta di 1ms MBR riduce gli effetti motion blur e ghosting, garantendo immagini più nitide e fluide anche nelle scene più frenetiche.
Motociclisti futuristici che sfrecciano su una strada di città illuminata al neon, con effetto motion blur sullo sfondo e una sezione evidenziata che mostra immagini nitide e chiare per dimostrare la 1ms Motion Blur Reduction (MBR).
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*1ms Motion Blur Reduction causa una riduzione della luminosità e le seguenti funzionalità non possono essere utilizzate mentre è attivo: AMD FreeSync™.
*Potrebbe verificarsi uno sfarfallio durante il funzionamento dell’1ms MBR.
Costruito per il comfort, progettato per la produttività
Reader Mode
La modalità Reader Mode regola temperatura e luminosità del colore per ridurre l’affaticamento visivo e proteggere gli occhi quando si legge sul monitor.
Flicker Safe
La tecnologia Flicker Safe riduce lo sfarfallio invisibile sullo schermo aiutando così a ridurre l’affaticamento degli occhi. Fornisce un ambiente di lavoro confortevole a lungo.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*Le funzionalità di cui sopra possono variare a seconda delle condizioni d'uso reali dell'utente.
Design minimalista
Installazione semplice, ingombri al minimo
Questo schermo ha una cornice leggera su tre lati, che consente di creare un ambiente di lavoro adatto, grazie alla comoda regolazione dell’inclinazione.
Vista dall’alto e dall’angolo di un monitor installato su una scrivania pulita, con una tazza di caffè, una tastiera wireless, un mouse e un supporto elegante e discreto che garantisce stabilità e consente di risparmiare spazio.
Caratteristiche principali
-
Dimensione Schermo [Pollici]
29"
-
Risoluzione
WFHD (2560x1080)
-
Tipologia di Pannello
IPS
-
Formato
21:9
-
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
-
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100Hz
-
Tempo di Risposta
5ms GtG / 1ms MBR
-
Regolazioni Display
Tilt
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
-
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
688.5 x 408.7 x 220 mm
-
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9 mm
-
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
781 x 391 x 132 mm
-
Peso con Stand [kg]
5.1 kg
-
Peso senza Stand [kg]
4.0 kg
-
Peso con Imballo [kg]
6.6 kg
CARATTERISTICHE
-
HDR 10
Sì
-
Effetto HDR
Sì
-
Flicker Safe
Sì
-
Reader Mode
Sì
-
Color Weakness
Sì
-
Super Resolution+
Sì
-
Black Stabilizer
Sì
-
Dynamic Action Sync
Sì
-
Crosshair
Sì
-
Auto Input Switch
Sì
-
Smart Energy Saving
Sì
INFORMAZIONI GENERALI
-
Categoria Prodotto
Monitor UltraWide
CONNETTIVITÀ
-
HDMI
1x (2560x1080 a 100Hz)
-
DisplayPort
1x (2560x1080 a 100Hz)
-
Uscita Cuffie
Sì
ACCESSORI
-
Cavo di Alimentazione
Sì
-
HDMI
Sì
DISPLAY
-
Dimensione Schermo [Pollici]
29"
-
Dimensione Schermo [cm]
73 cm
-
Risoluzione
WFHD (2560x1080)
-
Tipologia di Pannello
IPS
-
Formato
21:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.26 mm
-
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
-
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
-
Numero di Colori
16.7M
-
Contrasto (Tip.)
1000:1
-
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
-
Tempo di Risposta
5ms GtG / 1ms MBR
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100Hz
-
Angolo di visione
178°/178°
SOFTWARE
-
Dual Controller
Sì
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
-
Design Borderless
Borderless 3 lati
-
Regolazioni Display
Tilt
-
Appendibile a Parete [mm]
Sì (100x100)
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
-
estensione
-
estensione
-
estensione
-
estensione
-
estensione
-
estensione
-
estensione
-
estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
-
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
-
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
-
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
-
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
-
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
-
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
-
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
-
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
-
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
-
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
-
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
-
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.