Monitor UltraWide 34" | Serie U511A | 21:9 WFHD, IPS, HDR 400, 100Hz
Monitor UltraWide 34" | Serie U511A | 21:9 WFHD, IPS, HDR 400, 100Hz

34U511A-B
Funzionalità principali

  • Monitor UltraWide 21:9
  • Risoluzione WFHD (2560x1080) HDR400
  • Refresh rate 100Hz
  • HDMI, DisplayPort
  • Design senza bordi su 3 lati
  • Regolazioni schermo: tilt
Immagini mozzafiato Caratteristiche utili Migliore esperienza di gioco Comfort migliorato

Logo LG UltraWide Monitor

Più spazio per la tua creatività

Monitor LG UltraWide su una scrivania bianca in un ufficio moderno, su cui vengono visualizzate diverse dashboard di dati e grafici per la produttività e il multitasking.

Monitor LG UltraWide da 34 pollici che illustra la differenza tra il formato 21:9 e 16:9, con più applicazioni visualizzate una accanto all’altra per il multitasking.

Display IPS™
34" WFHD

con schermo senza cornice

Un motociclista futuristico che sfreccia attraverso un paesaggio urbano illuminato al neon, con una sezione evidenziata che mostra una visuale più chiara e nitida per dimostrare la chiarezza del movimento.

Immagini fluide con refresh rate a 100Hz

Vista laterale di un monitor che illustra la regolazione dell’inclinazione con contorni sovrapposti che ne mostrano la gamma di movimento ergonomico.

Design minimalista

Un paesaggio vivido di aurore boreali che brillano sulle montagne innevate e il loro riflesso in un lago calmo, che mette in mostra colori e contrasti ad alta gamma dinamica.

Colori vividi con DisplayHDR™ 400

Display 21:9 UltraWide™ Full HD

Vedi di più, vedi meglio

Il display 21:9 WFHD (2560x1080) offre il 33% di spazio in più rispetto ad un tradizionale display 16:9 FHD (1920x1080), ideale per la visualizzazione di più finestre su una singola schermata. Ciò consente un multitasking più efficiente senza dover passare da una finestra all'altra.

Monitor LG UltraWide che visualizza più applicazioni su uno schermo 21:9 da 34 pollici, con un confronto evidenziato che mostra lo spazio orizzontale aggiuntivo rispetto a un display standard da 29 pollici in formato 16:9.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

VESA DisplayHDR™ 400

Immagini nitide e ricche di dettagli

Il supporto a VESA DisplayHDR™ 400 offre maggiore luminosità e contrasto migliorati dettagli più nitidi nei contenuti HDR.

Pannello IPS

Goditi immagini nitide e realistiche, prive di distorsioni grazie all'ampio angolo di visione.

VESA DisplayHDR™ 400

HDR400 supporta livelli specifici di colore e luminosità.

sRGB 99%

La resa dei colori è realistica grazie alla copertura al 99% dello spazio colore sRGB.

Calibrazione colore di fabbrica

Le immagini hanno colori precisi e uniformi grazie alla calibrazione colore di fabbrica.

Un monitor LG UltraWide che mostra immagini vivide dell’aurora boreale con un’interfaccia di fotoritocco, evidenziando una vivida precisione dei colori e dettagli ad alta risoluzione.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

App LG Switch

Tieni tutto sotto controllo

LG Switch ti aiuta a ottimizzare il monitor per adattarlo al tuo lavoro. Puoi dividere facilmente l'intero display fino a 6 aree, cambiare il tema o lanciare una videochiamata con un tasto di scelta rapida mappato. Inoltre supporta la modalità PBP e PIP per un multitasking efficiente su più sorgenti di input.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’utilizzo reale.

*Per scaricare l’ultima app LG Switch, cerca nel menu di supporto di LG.com.

Tempo di risposta 1ms MBR

Maggiore chiarezza visiva

Il tempo di risposta di 1ms MBR riduce gli effetti motion blur e ghosting, garantendo immagini più nitide e fluide anche nelle scene più frenetiche.

Motociclisti futuristici che sfrecciano su una strada di città illuminata al neon, con effetto motion blur sullo sfondo e una sezione evidenziata che mostra immagini nitide e chiare per dimostrare la 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*1ms Motion Blur Reduction causa una riduzione della luminosità e le seguenti funzionalità non possono essere utilizzate mentre è attivo: AMD FreeSync™.

*Potrebbe verificarsi uno sfarfallio durante il funzionamento dell’1ms MBR.

Costruito per il comfort, progettato per la produttività

Reader Mode

La modalità Reader Mode regola temperatura e luminosità del colore per ridurre l’affaticamento visivo e proteggere gli occhi quando si legge sul monitor.

Flicker Safe

La tecnologia Flicker Safe riduce lo sfarfallio invisibile sullo schermo aiutando così a ridurre l’affaticamento degli occhi. Fornisce un ambiente di lavoro confortevole a lungo.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*Le funzionalità di cui sopra possono variare a seconda delle condizioni d'uso reali dell'utente.

Design minimalista

Installazione semplice, ingombri al minimo

Questo schermo ha una cornice leggera su tre lati, che consente di creare un ambiente di lavoro adatto, grazie alla comoda regolazione dell’inclinazione.

Vista dall’alto e dall’angolo di un monitor installato su una scrivania pulita, con una tazza di caffè, una tastiera wireless, un mouse e un supporto elegante e discreto che garantisce stabilità e consente di risparmiare spazio.

Caratteristiche principali

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Risoluzione

    WFHD (2560x1080)

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    21:9

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100Hz

  • Tempo di Risposta

    5ms GtG

  • Regolazioni Display

    Tilt

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    816.5 x 486.7 x 220.0 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    816.5 x 365.3 x 45.5 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    910 x 200 x 461 mm

  • Peso con Stand [kg]

    7.6 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    6.0 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    9.9 kg

CARATTERISTICHE

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Effetto HDR

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • Super Resolution+

  • Motion Blur Reduction Tech.

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Auto Input Switch

  • Smart Energy Saving

INFORMAZIONI GENERALI

  • Categoria Prodotto

    Monitor UltraWide

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    1x (2560x1080 a 100Hz)

  • DisplayPort

    1x (2560x1080 a 100Hz)

  • Uscita Cuffie

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • HDMI

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Dimensione Schermo [cm]

    86.36 cm

  • Risoluzione

    WFHD (2560x1080)

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.31 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Numero di Colori

    16.7M

  • Contrasto (Tip.)

    1000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    5ms GtG

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

SOFTWARE

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Borderless 3 lati

  • Regolazioni Display

    Tilt

  • Appendibile a Parete [mm]

    Sì (100x100)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

