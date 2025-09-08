Aggiornamenti dell'informativa sulla privacy del servizio di LG Electronics (25/09/2025)

Aggiornamenti LG Electronics Service.
Ringraziamo i nostri clienti per la fiducia riposta in LG Electronics.
Stiamo aggiornando la nostra Informativa Privacy. Pubblicheremo la versione aggiornata il [25/09/2025].
È possibile consultare la versione aggiornata della nostra Informativa privacy qui.
Aggiornamenti chiave:
- Aggiornamenti sulle informazioni relative all’utilizzo dei nostri servizi (informazioni audiovisive, informazioni sulle notifiche push web) da parte dell’utente, su come utilizziamo le informazioni e sulle sue scelte.
- Aggiornamenti sulle informazioni che l’utente fornisce direttamente a noi o a terze parti (consumo energetico).
- Aggiornamenti sui Contatti (contatti sui diritti legali relativi ai dati)
Passi successivi:
Non sono necessarie ulteriori azioni.
Qualora l’utente non sia d’accordo con gli aggiornamenti di cui sopra, potrà liberamente eliminare il proprio account LG.
Ringraziamo nuovamente i nostri clienti per la fiducia riposta nei prodotti e nei servizi LG Electronics.