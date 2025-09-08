Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Aggiornamenti dell'informativa sulla privacy del servizio di LG Electronics (25/09/2025)

08/09/2025
    Aggiornamenti LG Electronics Service.

     

    Ringraziamo i nostri clienti per la fiducia riposta in LG Electronics.

    Stiamo aggiornando la nostra Informativa Privacy. Pubblicheremo la versione aggiornata il [25/09/2025].

    È possibile consultare la versione aggiornata della nostra Informativa privacy qui.

     

     

    Aggiornamenti chiave:

     

    - Aggiornamenti sulle informazioni relative all’utilizzo dei nostri servizi (informazioni audiovisive, informazioni sulle notifiche push web) da parte dell’utente, su come utilizziamo le informazioni e sulle sue scelte.

    - Aggiornamenti sulle informazioni che l’utente fornisce direttamente a noi o a terze parti (consumo energetico).

    - Aggiornamenti sui Contatti (contatti sui diritti legali relativi ai dati)

     

     

    Passi successivi:

     

    Non sono necessarie ulteriori azioni.
     

    Qualora l’utente non sia d’accordo con gli aggiornamenti di cui sopra, potrà liberamente eliminare il proprio account LG.

    Ringraziamo nuovamente i nostri clienti per la fiducia riposta nei prodotti e  nei servizi LG Electronics.

