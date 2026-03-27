Avviso di cessazione del servizio Spotify

Grazie per aver scelto i prodotti LG Electronics.
Vi informiamo che il servizio Spotify per alcuni prodotti audio multi-room wireless di LG non sarà più disponibile a causa della cessazione del supporto dell'SDK Spotify legacy fornito dalla società partner.
Servizi che verranno cessati:
servizio di streaming musicale Spotify
Modelli interessati:
▶ Sound Bar
LAS650M, MUSICFLOWHS6,
LAS750M, MUSICFLOWHS7, LAC850M, LH-170SPK,
LAS751M, LAS851M,
LAS855M, LAC950M, LH-180SPK,
LAS950M, MUSICFLOWHS9, LAC955M,
SH6, DSH7, SH7,
DSH8, LH-175SPK,
SH7B, SH8, DSH9,
SJ6, SJ6B,
SJ8, SJ8S, SJC8,
SJ9, SJC9A
▶ Altoparlante
NP8340, NP8340B, NA9340,BH3,
NP8540, NP8540B, NA9540,BH5,
NP8740, NP8740B, NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B, NP8350W, NA9350,BH4
Data di fine servizio:
31 marzo 2026
Dopo la cessazione del servizio:
si prega di notare che il servizio Spotify non sarà più disponibile sui modelli summenzionati poiché l’azienda partner ha terminato il supporto dell'SDK Spotify legacy.
Esclusione di responsabilità:
anche se il manuale d’uso o le descrizioni dei servizi di LG.COM indicano che questa funzionalità è supportata, la cessazione della funzionalità si applicherà comunque dopo la data di fine indicata sopra.