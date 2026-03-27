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Avviso di cessazione del servizio Spotify

Avviso27/03/2026

    Grazie per aver scelto i prodotti LG Electronics.

    Vi informiamo che il servizio Spotify per alcuni prodotti audio multi-room wireless di LG non sarà più disponibile a causa della cessazione del supporto dell'SDK Spotify legacy fornito dalla società partner.

    Servizi che verranno cessati:

    servizio di streaming musicale Spotify

     

    Modelli interessati:

    ▶ Sound Bar

    LAS650M, MUSICFLOWHS6,

    LAS750M, MUSICFLOWHS7, LAC850M, LH-170SPK,

    LAS751M, LAS851M,

    LAS855M, LAC950M, LH-180SPK,

    LAS950M, MUSICFLOWHS9, LAC955M,

    SH6, DSH7, SH7,

    DSH8, LH-175SPK,

    SH7B, SH8, DSH9,

    SJ6, SJ6B, 

    SJ8, SJ8S, SJC8,

    SJ9, SJC9A

     

    ▶ Altoparlante

    NP8340, NP8340B, NA9340,BH3,

    NP8540, NP8540B, NA9540,BH5,

    NP8740, NP8740B, NA9740,BH7,

    NP8350, NP8350B, NP8350W, NA9350,BH4

     

    Data di fine servizio:

    31 marzo 2026

     

    Dopo la cessazione del servizio:

    si prega di notare che il servizio Spotify non sarà più disponibile sui modelli summenzionati poiché l’azienda partner ha terminato il supporto dell'SDK Spotify legacy.

     

    Esclusione di responsabilità:

    anche se il manuale d’uso o le descrizioni dei servizi di LG.COM indicano che questa funzionalità è supportata, la cessazione della funzionalità si applicherà comunque dopo la data di fine indicata sopra.

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