Aggiornamenti alle condizioni d'uso e all'informativa sulla privacy di LG Electronics Service (29/04/2026)

Aggiornamenti LG Electronics Service.
Ringraziamo sinceramente i nostri clienti per aver utilizzato LG Electronics Service.
Stiamo aggiornando le nostre Condizioni d'Uso e l'Informativa sulla Privacy, con effetto dal [29/04/2026].
È possibile leggere la versione aggiornata delle nostre Condizioni d'Uso qui e l'Informativa sulla privacy qui.
Aggiornamenti chiave:
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- Servizi basati su AI
Passi successivi:
Si riceverà l’invito ad accettare la versione aggiornata delle nostre Condizioni d'Uso il e dal [29/04/2026].
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