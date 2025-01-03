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Anno nuovo LG SHOP MAGAZINE nuova me GENNAIO
tuoi momenti con l'asciugatrice LG
Anno nuovo LG SHOP MAGAZINE nuova me GENNAIO
tuoi momenti con TV OLED
Anno nuovo LG SHOP MAGAZINE nuova me GENNAIO
tuoi momenti con StanbyME
i propositi per il 2025
LG SHOP MAGAZINE | GENNAIOOfferta speciale 03.01.2025 ~ 31.01.2025
- * Iniziativa promozionale valida solo per clienti Member LG dal 03/01/2025 al 31/01/2025.
- * Coupon del 10% non cumulabile con altri coupon
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Di coupon sconto
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Migliore connessione
attraverso
il comfort
attraverso
il comfort
Nuovo anno, nuovo me è più di un semplice detto: è un invito ad abbracciare il cambiamento e creare una vita piena di momenti preziosi.
All'inizio del 2025, prendi ispirazione da coloro che hanno trasformato la loro vita quotidiana con i prodotti LG. Unisciti a loro e rendi questo un
anno di connessione e gioia.
I propositi del 2025 della
famiglia Riedel
Trascorri più
tempo di qualità
con i tuoi cari
Incontra i Riedel, una vivace famiglia di cinque persone. A marzo abbiamo avuto il piacere di visitare la loro casa, dove un'asciugatrice LG era diventata il loro eroe domestico.
Per i Riedel, trascorrere più tempo di qualità insieme è una priorità assoluta nel 2025 e l’asciugatrice LG è diventata una parte essenziale del loro viaggio verso questo obiettivo.
"I bambini adorano giocare all'aperto, e i loro vestiti spesso lo dimostrano", ridono Marcel e Katharina. "Grazie alla generosa capacità di 9 kg della nostra asciugatrice LG e alla connettività dell'app ThinQ®, gestire il bucato non è mai stato così facile." I genitori apprezzano il tempo extra che ora possono concentrarsi su ciò che conta veramente: il tempo con la famiglia. "Siamo in grado di avere più conversazioni a cena e storie della buonanotte con i nostri figli."
I propositi di
Stefan per il 2025
Abbracciare insieme uno
stile di vita più sano
Ricordate Stefan e la sua ragazza? Ad agosto ci hanno mostrato come il loro TV OLED LG sia diventato il fulcro delle loro avventure di gioco.
Per il 2025 hanno fissato un nuovo obiettivo: abbracciare insieme uno stile di vita più sano. "Abbiamo deciso di iniziare gli allenamenti a casa: è un modo divertente per rimanere attivi e trascorrere del tempo di qualità", condivide Stefan.
Con la TV LG OLED e i contenuti webOS, il soggiorno si è trasformato in una sala fitness. "L'incredibile precisione dei colori e il display HDR rendono ogni sessione di allenamento più coinvolgente e motivante", aggiunge.
Il loro obiettivo è chiaro: più movimento, più energia e più momenti condivisi, grazie al TV OLED LG.
I propositi di
Lisa per il 2025
Alimentare la creatività con
LG StanbyME
Lisa vede il 2025 come un anno in cui abbracciare la creatività e far fluire le sue idee, con LG StanbyME come suo compagno fidato. Inizialmente attratta dal suo design elegante e senza tempo, ha presto scoperto come la sua versatilità alimenta il suo processo creativo. Con il suo touchscreen mobile, supporto mobile e funzionalità wireless, apre infinite possibilità di ispirazione.
Che stia abbozzando nuove idee, esplorando nuovi concetti o perfezionando la sua visione, LG StanbyME si integra perfettamente nel suo percorso creativo. "Non è solo un dispositivo: è uno strumento che stimola la mia immaginazione e mi aiuta a dare vita alle mie idee", condivide Lisa, ispirata e piena di energia.
Affronta
il 2025 con i
prodotti LG
Affronta il 2025
con i prodotti LG
L'asciugatrice, la TV OLED e StanbyME migliorano la vita di tutti i giorni rendendola più piacevole e conveniente, dal trascorrere più tempo di qualità con la famiglia al dedicarsi ad avventure di gioco condivise con il proprio partner.
Nuovo anno, nuova me! Queste eccezionali innovazioni ti aiutano a concentrarti su ciò che conta veramente nel 2025: sfruttare al massimo ogni momento prezioso.
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