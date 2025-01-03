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Coppia che beve tè con asciugatrice LG, per propositi speciali per il 2025.

Anno nuovo LG SHOP MAGAZINE nuova me GENNAIO

Rendi preziosi i
tuoi momenti con l'asciugatrice LG
Uomo accanto al camino con TV OLED LG, ideale per i propositi del 2025.

Anno nuovo LG SHOP MAGAZINE nuova me GENNAIO

Rendi preziosi i
tuoi momenti con TV OLED
Donna con LG StanbyME, per momenti speciali nel 2025.

Anno nuovo LG SHOP MAGAZINE nuova me GENNAIO

Rendi preziosi i
tuoi momenti con StanbyME

i propositi per il 2025

LG SHOP MAGAZINE | GENNAIO

Offerta speciale 03.01.2025 ~ 31.01.2025
  • * Iniziativa promozionale valida solo per clienti Member LG dal 03/01/2025 al 31/01/2025.
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l'asciugatrice LG
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TV OLED
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StanbyME
StanbyME

Migliore connessione

attraverso

il comfort

una donna seduta con un uomo accanto.

Nuovo anno, nuovo me è più di un semplice detto: è un invito ad abbracciare il cambiamento e creare una vita piena di momenti preziosi.

All'inizio del 2025, prendi ispirazione da coloro che hanno trasformato la loro vita quotidiana con i prodotti LG. Unisciti a loro e rendi questo un
anno di connessione e gioia.

un uomo e una donna che bevono insieme
Asciugatrice LG integrata in un armadio moderno, circondata da abiti ben organizzati e scaffali in una casa luminosa ed elegante.

I propositi del 2025 della
famiglia Riedel
Trascorri più
tempo di qualità
con i tuoi cari

Incontra i Riedel, una vivace famiglia di cinque persone. A marzo abbiamo avuto il piacere di visitare la loro casa, dove un'asciugatrice LG era diventata il loro eroe domestico.

Per i Riedel, trascorrere più tempo di qualità insieme è una priorità assoluta nel 2025 e l’asciugatrice LG è diventata una parte essenziale del loro viaggio verso questo obiettivo.

"I bambini adorano giocare all'aperto, e i loro vestiti spesso lo dimostrano", ridono Marcel e Katharina. "Grazie alla generosa capacità di 9 kg della nostra asciugatrice LG e alla connettività dell'app ThinQ®, gestire il bucato non è mai stato così facile." I genitori apprezzano il tempo extra che ora possono concentrarsi su ciò che conta veramente: il tempo con la famiglia. "Siamo in grado di avere più conversazioni a cena e storie della buonanotte con i nostri figli."

Una famiglia di cinque persone che cena insieme a un tavolo, creando momenti speciali con cibo e conversazioni in un ambiente accogliente.
Asciugatrice LG in una cucina moderna con mobili beige e illuminazione calda, perfettamente integrata e funzionale.
Asciugatrice LG in una lavanderia accogliente con scaffali in legno, piante e asciugamani piegati.
Asciugatrice LG in una cucina luminosa con mobili in legno e verde, armoniosamente integrata con il design naturale.
Soggiorno moderno con una TV LG OLED che mostra una sessione di yoga, decorazione minimalista e atmosfera accogliente.

I propositi di
Stefan per il 2025
Abbracciare insieme uno
stile di vita più sano

Coppia che si diverte giocando insieme in un soggiorno luminoso con una TV LG OLED, creando momenti di svago e relax condivisi.
Palestra domestica con una TV LG OLED che mostra un programma fitness, panca da allenamento, manubri e piante per un ambiente fresco e attivo.
Spazio luminoso con una TV LG OLED che mostra una scena di corsa, tappetino yoga, manubri e poltrona accanto a grandi finestre.

Ricordate Stefan e la sua ragazza? Ad agosto ci hanno mostrato come il loro TV OLED LG sia diventato il fulcro delle loro avventure di gioco.

Per il 2025 hanno fissato un nuovo obiettivo: abbracciare insieme uno stile di vita più sano. "Abbiamo deciso di iniziare gli allenamenti a casa: è un modo divertente per rimanere attivi e trascorrere del tempo di qualità", condivide Stefan.

Con la TV LG OLED e i contenuti webOS, il soggiorno si è trasformato in una sala fitness. "L'incredibile precisione dei colori e il display HDR rendono ogni sessione di allenamento più coinvolgente e motivante", aggiunge.

Il loro obiettivo è chiaro: più movimento, più energia e più momenti condivisi, grazie al TV OLED LG.

Camera elegante con un LG StanbyME accanto a una poltrona accogliente, illuminazione soffusa e arredamento minimalista per un’atmosfera serena.
Soggiorno con una donna che interagisce con lo schermo di un LG StanbyME, seduta su un comodo divano circondata da piante.
Soggiorno luminoso con un LG StanbyME accanto a un divano in pelle, illuminato dalla luce naturale per un’atmosfera calda e accogliente.
Elegante ufficio con LG StanbyME su scrivania in legno, luce soffusa e arredamento moderno per uno spazio produttivo.

I propositi di
Lisa per il 2025
Alimentare la creatività con
LG StanbyME

Lisa vede il 2025 come un anno in cui abbracciare la creatività e far fluire le sue idee, con LG StanbyME come suo compagno fidato. Inizialmente attratta dal suo design elegante e senza tempo, ha presto scoperto come la sua versatilità alimenta il suo processo creativo. Con il suo touchscreen mobile, supporto mobile e funzionalità wireless, apre infinite possibilità di ispirazione.

Che stia abbozzando nuove idee, esplorando nuovi concetti o perfezionando la sua visione, LG StanbyME si integra perfettamente nel suo percorso creativo. "Non è solo un dispositivo: è uno strumento che stimola la mia immaginazione e mi aiuta a dare vita alle mie idee", condivide Lisa, ispirata e piena di energia.

Affronta

Famiglia di cinque persone che si gode una passeggiata all'aperto, sorridente e in abbigliamento casual, circondata da siepi verdi.
Una coppia seduta su un divano che gioca insieme ai videogiochi in un soggiorno luminoso con grandi finestre.

il 2025 con i

prodotti LG

Donna che versa il tè in una teiera in una cucina moderna, sorridente e serena.

Affronta il 2025

con i prodotti LG

1. Famiglia di cinque persone che si gode una passeggiata all'aperto, sorridente e in abbigliamento casual, circondata da siepi verdi. 2. Una coppia seduta su un divano che gioca insieme ai videogiochi in un soggiorno luminoso con grandi finestre 3. Donna che versa il tè in una teiera in una cucina moderna, sorridente e serena.

L'asciugatrice, la TV OLED e StanbyME migliorano la vita di tutti i giorni rendendola più piacevole e conveniente, dal trascorrere più tempo di qualità con la famiglia al dedicarsi ad avventure di gioco condivise con il proprio partner.

Nuovo anno, nuova me! Queste eccezionali innovazioni ti aiutano a concentrarti su ciò che conta veramente nel 2025: sfruttare al massimo ogni momento prezioso.

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