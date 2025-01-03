Incontra i Riedel, una vivace famiglia di cinque persone. A marzo abbiamo avuto il piacere di visitare la loro casa, dove un'asciugatrice LG era diventata il loro eroe domestico.

Per i Riedel, trascorrere più tempo di qualità insieme è una priorità assoluta nel 2025 e l’asciugatrice LG è diventata una parte essenziale del loro viaggio verso questo obiettivo.

"I bambini adorano giocare all'aperto, e i loro vestiti spesso lo dimostrano", ridono Marcel e Katharina. "Grazie alla generosa capacità di 9 kg della nostra asciugatrice LG e alla connettività dell'app ThinQ®, gestire il bucato non è mai stato così facile." I genitori apprezzano il tempo extra che ora possono concentrarsi su ciò che conta veramente: il tempo con la famiglia. "Siamo in grado di avere più conversazioni a cena e storie della buonanotte con i nostri figli."