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Natale insieme ai tuoi

I preparativi per le feste con LG

Crea ricordi indimenticabili con LG al tuo fianco

Famiglia che festeggia Natale con LG CineBeam Q sul tavolo. Una coppia e un bambino sorridono in un'atmosfera calda e festiva.
Padre e figlia davanti a un LG OLED con caminetto sullo schermo. La bambina tiene un regalo, circondata da decorazioni natalizie.
Coppia prepara un pasto festivo in cucina con LG InstaView. Tavola apparecchiata per le feste in un'atmosfera calda.

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Frigoriferi
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OLED TV
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Proiettori
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Una coppia sorride tra due alberi di Natale.

Scopri la magia del Natale come mai prima, con LG

Romina Birkner e suo marito
Scritto da Romina Birkner

Influencer di famiglia e lifestyle,
residente vicino a Dortmund

Le feste si avvicinano e la gioia dei preparativi diventa irresistibile: il Natale è molto più di un giorno sul calendario ‒ è il momento di vivere con i propri cari e condividere ricordi indimenticabili. LG aggiunge un tocco speciale al tuo Natale accogliente a casa: dalla preparazione del menù perfetto a una serata cinema indimenticabile in famiglia.

Le feste si avvicinano e la gioia dei preparativi diventa irresistibile: il Natale è molto più di un giorno sul calendario ‒ è il momento di vivere con i propri cari e condividere ricordi indimenticabili.

LG aggiunge un tocco speciale al tuo Natale accogliente a casa: dalla preparazione del menù perfetto a una serata cinema indimenticabile in famiglia.

Una famiglia si gode la preparazione di un pasto festivo con il frigorifero LG InstaView.

Tutto a portata di mano Crea il tuo menù con il frigorifero LG InstaView

Un Natale indimenticabile nasce in cucina, dove il calore di cucinare insieme unisce i propri cari. Quest’anno mi concedo un arrosto con tutti i contorni festivi. Con il frigorifero LG InstaView dal design elegante, preparare questa festa è piacevole quanto gustarla.

Il pannello InstaView aggiunge un tocco magico: basta un tocco per illuminare il pannello, rivelando le mie delizie preferite, senza dover aprire la porta. Grazie alla tecnologia LinearCooling del frigorifero LG InstaView, freschezza e sapore rimangono intatti. Infine, con l’app LG ThinQ® a portata di mano, regolare la temperatura è un’esperienza personalizzata e senza sforzo.

Una donna e il suo cane accanto a un LG InstaView aperto pieno di prodotti freschi. Vicino, un tavolo da pranzo apparecchiato.
Una donna taglia cetrioli freschi in una cucina luminosa con verdure colorate sul piano di lavoro.
Una sala da pranzo moderna con LG InstaView, tavola festiva apparecchiata e vista su un giardino esterno.
Una donna si rilassa sul divano in un soggiorno moderno, usando un telecomando per controllare la TV LG OLED G4 4K Smart.

Creare l'atmosfera Ispirazione per il decor e creazione di playlist con LG OLED G4
Creare l'atmosfera Ispirazione per il decor e creazione di playlist con LG OLED G4

Un padre solleva la figlia sorridente sulle spalle mentre lei decora l'albero di Natale. Vicino, si vede una porta con l'etichetta 'sala giochi'.
Un soggiorno accogliente con una TV LG OLED che mostra un caminetto virtuale, arredamento morbido e candele festive.

Una volta impostato il menu, l'attenzione si concentra sulla creazione dell'atmosfera ideale per le vacanze. Il TV LG OLED G4  va ben oltre l'intrattenimento: è una fonte di ispirazione per dare vita ai sogni di Natale. Attraverso WebOS, mi ritrovo a tuffarmi in YouTube, esplorando Tutorial sull'arredamento fai da te che accendono la mia creatività.

Inoltre, ci piace visualizzare scene invernali sullo schermo del TV LG OLED G4, come la calda luce di un caminetto scoppiettante o la tranquilla bellezza di un paesaggio innevato. Queste immagini ti trascinano nello spirito natalizio poiché i colori vivaci e la qualità delle immagini impeccabile ti fanno sentire parte di ogni scena. In questo modo, il TV LG OLED G4 si trasforma in un punto focale per i preziosi momenti di vacanza insieme. 

Una famiglia si gode un momento accogliente attorno a un tavolo con il proiettore portatile LG CineBeam Q.

Un regalo speciale Il proiettore LG CineBeam Q
Un regalo speciale Il proiettore LG CineBeam Q

È finalmente arrivato il momento più bello ‒ rilassarsi con i propri cari. Quest'anno, la mia famiglia e io ci siamo concessi un regalo anticipato per le feste: il proiettore portatile LG CineBeam Q. Il suo design elegante e minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, fungendo da elemento decorativo sofisticato e dispositivo ad alte prestazioni.

Il proiettore portatile CineBeam Q è diventato una parte incantevole dei nostri momenti natalizi, trasformando le nostre serate cinema in esperienze cinematografiche indimenticabili. La sua chiarezza in 4K UHD e la regolazione automatica dello schermo garantiscono un’immagine perfettamente allineata, indipendentemente dalle dimensioni della parete. Adoro la modalità di Disegno Luminoso, che proietta morbidi visual ambientali, aggiungendo un tocco decorativo sottile. Guardare i classici film di Natale su grande schermo è un’esperienza sia grandiosa che intima, e il suo funzionamento silenzioso ci permette di immergerci completamente nella magia del momento.

Una giovane ragazza sorridente apre un regalo di Natale e trova un proiettore LG CineBeam. È seduta su un pavimento in legno.
Una donna cammina all'aperto al tramonto, tenendo in mano un proiettore LG CineBeam. Il giardino è circondato da verde lussureggiante.
Una coppia si gode una serata cinema all'aperto con il proiettore LG CineBeam che proietta una scena invernale festiva su una parete.

Feste indimenticabili con LG Un Natale accogliente a casa, pieno di innovazione e calore.

Un soggiorno accogliente con decorazioni natalizie, dotato di frigorifero LG InstaView, TV LG OLED G4 4K Smart e proiettore LG CineBeam.

Con la tecnologia raffinata di LG al tuo fianco, questo Natale accogliente a casa diventa una celebrazione dei momenti straordinari e di quelli piccoli momenti che definiscono la stagione della gioia. Dalla preparazione del menù festivo alla creazione di un'atmosfera invitante ‒ il frigorifero InstaView™, il TV OLED G4 e il proiettore CineBeam Q rendono ogni momento natalizio un’esperienza di eleganza, comfort e piacere.

Vivi la magia delle feste con il tocco speciale di LG.

Fare vacanze indimenticabili con LG

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