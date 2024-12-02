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Natale insieme ai tuoi
Crea ricordi indimenticabili con LG al tuo fianco
LG SHOP MAGAZINE | DICEMBRE
02.12.2024 - 31.12.2024
Offerta
- * Iniziativa promozionale valida solo per clienti Member LG dal 02/12/2024 al 31/12/2024.
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Di coupon sconto
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Scopri la magia del Natale
come mai prima, con LG
Influencer di famiglia e lifestyle,
residente vicino a Dortmund
Le feste si avvicinano e la gioia dei preparativi diventa irresistibile: il Natale è molto più di un giorno sul calendario ‒ è il momento di vivere con i propri cari e condividere ricordi indimenticabili. LG aggiunge un tocco speciale al tuo Natale accogliente a casa: dalla preparazione del menù perfetto a una serata cinema indimenticabile in famiglia.
Le feste si avvicinano e la gioia dei preparativi diventa irresistibile: il Natale è molto più di un giorno sul calendario ‒ è il momento di vivere con i propri cari e condividere ricordi indimenticabili.
LG aggiunge un tocco speciale al tuo Natale accogliente a casa: dalla preparazione del menù perfetto a una serata cinema indimenticabile in famiglia.
Tutto a portata di mano
Crea il tuo menù con
il frigorifero LG InstaView™
Un Natale indimenticabile nasce in cucina, dove il calore di cucinare insieme unisce i propri cari. Quest’anno mi concedo un arrosto con tutti i contorni festivi. Con il frigorifero LG InstaView™ dal design elegante, preparare questa festa è piacevole quanto gustarla.
Il pannello InstaView™ aggiunge un tocco magico: basta un tocco per illuminare il pannello, rivelando le mie delizie preferite, senza dover aprire la porta. Grazie alla tecnologia LinearCooling™ del frigorifero LG InstaView™, freschezza e sapore rimangono intatti. Infine, con l’app LG ThinQ® a portata di mano, regolare la temperatura è un’esperienza personalizzata e senza sforzo.
Creare l'atmosfera
Ispirazione per il decor e creazione
di playlist con LG OLED G4
Creare l'atmosfera
Ispirazione per il decor e
creazione di playlist
con LG OLED G4
Una volta impostato il menu, l'attenzione si concentra sulla creazione dell'atmosfera ideale per le vacanze. Il TV LG OLED G4 va ben oltre l'intrattenimento: è una fonte di ispirazione per dare vita ai sogni di Natale. Attraverso
Inoltre, ci piace
Un regalo speciale
Il proiettore
LG CineBeam Q
Un regalo speciale
Il proiettore LG CineBeam Q
È finalmente arrivato il momento più bello ‒ rilassarsi con i propri cari. Quest'anno, la mia famiglia e io ci siamo concessi un regalo anticipato per le feste: il proiettore portatile LG CineBeam Q. Il suo design elegante e minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, fungendo da elemento decorativo sofisticato e dispositivo ad alte prestazioni.
Il proiettore portatile CineBeam Q è diventato una parte incantevole dei nostri momenti natalizi, trasformando le nostre serate cinema in esperienze cinematografiche indimenticabili. La sua chiarezza in 4K UHD e la regolazione automatica dello schermo garantiscono un’immagine perfettamente allineata, indipendentemente dalle dimensioni della parete. Adoro la modalità di Disegno Luminoso, che proietta morbidi visual ambientali, aggiungendo un tocco decorativo sottile. Guardare i classici film di Natale su grande schermo è un’esperienza sia grandiosa che intima, e il suo funzionamento silenzioso ci permette di immergerci completamente nella magia del momento.
Feste indimenticabili con LG
Un Natale accogliente a casa,
pieno di innovazione e calore.
Un soggiorno accogliente con decorazioni natalizie, dotato di frigorifero LG InstaView, TV LG OLED G4 4K Smart e proiettore LG CineBeam.
Con la tecnologia raffinata di LG al tuo fianco, questo Natale accogliente a casa diventa una celebrazione dei momenti straordinari e di quelli piccoli momenti che definiscono la stagione della gioia. Dalla preparazione del menù festivo alla creazione di un'atmosfera invitante ‒ il frigorifero InstaView™, il TV OLED G4 e il proiettore CineBeam Q rendono ogni momento natalizio un’esperienza di eleganza, comfort e piacere.
Vivi la magia delle feste con il tocco speciale di LG.
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