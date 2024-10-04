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Migliora lo stile della tua casa
con l'aiuto degli esperti
LG SHOP MAGAZINE | OTTOBREOfferta 04.10.2024 ~ 31.10.2024
- * Iniziativa promozionale valida dal 04/10/2024 al 31/10/2024
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➊ Lifestyle Screen 27ART10AKPL TV OLED55G46LS, OLED65G46LS, OLED77C44LA
➋ Monitor 32SR50F-W, 27SR50F-W, 32SQ780S-W, 32SQ700S-W
➌ Casse Bluetooth XO2TBK, XG2TBK, XL7S
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Soluzioni d’Interni
la tua fonte di consigli esperti per l’arredo di casa! Siamo qui per trasformare i tuoi dilemmi di design in soluzioni sorprendenti. Scopri consigli innovativi e segreti per creare una casa elegante e moderna. Preparati a essere ispirato ‒ immergiamoci nel mondo del design d’interni!
Creare
Eleganza Personalizzata
in Ogni Spazio
Scritto da [ Lisa Mistry ] Esperta di Interior Design con sede a Manchester, Creare ambienti che ispirano e migliorano la vita.
Appassionata di decorazione d'interni, mi specializzo nella creazione di stanze che fondono funzionalità ed eleganza. Ho iniziato il mio percorso nel design d'interni circa 8 anni fa e, condividendo consigli e trucchi, ho ispirato tante persone online. Per me, il design d'interni consistenel creare ambienti che migliorano la vita di chi li abita.
Daniel
Ciao! Sto cercando consigli su metodi per
ottimizzare lo spazio in casa. Preferisco una casa minimalista.
Pertanto, apprezzerei molto una soluzione pratica che mi permetta di praticare più hobby nel mio tempo libero.
Lisa Mistry
Ciao, Daniel!
Una casa minimalista è il massimo!
Gli interni minimalisti sono molto popolari, ma mantenere un soggiorno pulito può essere una sfida. Per affrontare questo problema, è fondamentale rimuovere mobili ed elettronica in eccesso e investire in prodotti multifunzionali. Ecco perché mi affido a LG StanbyME.
LG StanbyME è uno schermo mobile dotato di un supporto con ruote. Poiché è anche wireless, è molto facile da spostare. In combinazione con il suo design elegante e senza tempo, non disturba lo stile della stanza.
Ci sono
È un grande vantaggio per tutti i nostri spazi, così posso praticare i miei hobby in qualsiasi parte della casa! LG StanbyME supporta interni minimalisti e uno stile di vita moderno. Assolutamente da provare!
Zoey
Cara Lisa, ho difficoltà a
bilanciare praticità e stile
nella mia casa.
Come posso assicurarmi che il mio spazio sia sia
funzionale che esteticamente piacevole?
Lisa Mistry
Bene, Zoey… Innanzitutto, si tratta di capire a cosa deve servire lo spazio, elencare le caratteristiche pratiche e poi trovare il tuo stile.
Una volta definita l'estetica e il gusto, è stato facile incorporare quegli elementi funzionali senza compromettere lo stile.
Il mio monitor Smart LG MyView è un ottimo esempio. Dalla partecipazione a una riunione nel mio ufficio domestico alla visione di un film mentre mi rilasso a letto, questo schermo offre infinite possibilità con un design sottile ed elegante che aggiunge raffinatezza mantenendo uno spazio ordinato. Il monitor Smart LG MyView con display 4K e opzioni di inclinazione e regolazione dell'altezza lo rendono un prodotto tecnologico estremamente conveniente. Grazie alla sua grande connettività con altri dispositivi, multiporta, Bluetooth e caratteristiche di condivisione dello schermo, è molto facile da usare.
Le molte caratteristiche pratiche del monitor Smart LG MyView lo rendono un prodotto intelligente da aggiungere alla tua casa elegante.
Poppy
Ciao Lisa, sono una principiante nell'interior design e
cerco soluzioni per l'illuminazione della casa
Vorrei creare un'atmosfera lussuosa simile a quella di un hotel a casa. Ho iniziato in camera da letto mettendo dei comodini accanto al letto. Come posso enfatizzare ulteriormente un'atmosfera accogliente ed elegante?
Lisa Mistry
Congratulazioni per aver iniziato il
tuo viaggio nel design d'interni!
Se desideri creare un'atmosfera elegante ed equilibrata, ti consiglio di usare un'illuminazione indiretta e diversi tipi di luci che lavorano insieme. Un ottimo prodotto per questo è l'altoparlante Bluetooth portatile LG XBOOM 360.
L'altoparlante Bluetooth portatile LG XBOOM 360 offre un suono omnidirezionale a 360° per ascoltare la mia playlist preferita in modo immersivo con una qualità del suono straordinaria. Inoltre, la sua illuminazione d'atmosfera aggiunge una splendida luce soffusa che rende lo spazio più personale e confortevole, soprattutto se abbinata, ad esempio, con la luce delle candele.
Collocare strategicamente le luci come LG XBOOM 360 è fondamentale: Cerca i posti dove avrebbero il maggiore impatto nel tuo interno. L'altoparlante Bluetooth portatile può portare l'atmosfera giusta ovunque tu ne abbia bisogno in casa, che sia la tua camera da letto o il tuo balcone.
Grazie per averci accompagnato
in questa esplorazione delle possibilità di design d'interni
con LG StanbyME & MyView Monitors!
Creare una casa non riguarda solo l'estetica: si tratta di creare spazi che riflettano la tua identità e migliorino il tuo stile di vita. Che tu stia cercando efficienza minimalista con soluzioni versatili come LG StanbyME o LG Smart MyView, o aggiungendo un tocco di lusso e accoglienza alla tua casa con l'altoparlante Bluetooth portatile LG XBOOM 360, ogni scelta può trasformare la tua esperienza abitativa.
Continua a progettare e perfezionare i tuoi spazi per trasformarli in rifugi di comfort e ispirazione, perfettamente adattati alle tue esigenze e ai tuoi desideri!
Lisa Mistry è seduta su una sedia, sorridendo al LG StandbyME, MyView Smart Monitor e Xboom XO2T alla sua destra.
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