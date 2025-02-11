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Soluzioni
Smart
Migliore
Equilibrio
Stile di vita smart con LG
Equilibrio
e aiutarti a raggiungere il vero equilibrio tra lavoro e vita privata.
LG SHOP MAGAZINE | FEBBRAIOOfferta del Mese 11.02.2025 ~ 04.03.2025
- * Iniziativa promozionale valida solo per Clienti Member LG dal 11/02/2025 al 04/03/2025
- * Coupon di 100€ valido dal 01/05/2025 al 31/05/2025 : spendibile in un'unica spesa e per un ordine minimo di 750,00€ sul sito https://www.lg.com/it non cumulabile con altri coupon. Il coupon sarà inviato via e-mail nelle 2 settimane successive alla conclusione della campagna.
- * Sconto non applicabile agli utenti VIP Program
100€
di coupon
sconto
Dalla frenesia
quotidiana
alla serenità
E se le faccende domestiche diventassero solo un ricordo del passato? Per giovani professionisti impegnati come Anna, che desiderano alleggerire il peso di quelle fastidiose attività quotidiane, LG offre soluzioni smart per ridurre il carico e lo stress.
Scopriamo insieme come LG può guidarla verso un equilibrio più sano tra lavoro e vita privata.
Frenesia settimanale
Come seguire
l'ispirazione di un Designer
con LG CineBeam Q
Frenesia settimanale
l'ispirazione di un Designer
con LG CineBeam Q
Come designer, Anna è sempre stata orgogliosa del suo occhio attento alla creatività, ma ultimamente si sente poco ispirata. Forse immergersi nel lavoro di altri artisti è proprio ciò di cui ha bisogno per risvegliare nuove idee. Uno dei motivi per cui Anna ama LG CineBeam Q è che, grazie a una connessione rapida a webOS, può accedere a una vasta gamma di contenuti video, immergendosi nell'ispirazione visiva di cui ha tanto bisogno.
Non appena proietta l'immagine sul muro, LG CineBeam Q allinea immediatamente lo schermo e mette a fuoco le immagini grazie alla funzione di Auto Screen Adjustment, senza bisogno di regolazioni manuali. Con una dimensione dello schermo che si estende fino a 120 pollici, il soggiorno di Anna si trasforma in un gigantesco teatro, permettendole di immergersi in un'ispirazione infinita.
Con la qualità delle immagini in UHD 4K, a Anna sembra di essere al cinema pur rimanendo nella sua camera da letto. Che si tratti di un documentario sulla natura per rilassarsi o di un film del suo regista preferito per concludere la giornata con una risata, le immagini vivide e dettagliate offrono un'esperienza davvero coinvolgente.
Lo spazio ridotto della sua camera da letto non è un problema. Il proiettore ha un design così compatto da adattarsi a qualsiasi ambiente, ed è così leggero che può essere trasportato ovunque con una sola mano. Anche con l'apposito stand, l'installazione è semplicissima. Con LG CineBeam Q, ogni serata si trasforma da stressante momento di fine giornata a un tranquillo rifugio cinematografico.
Weekend di relax
Affronta le faccende domestiche
in modo smart
grazie alla lavasciuga LG
grazie alla
lavasciuga LG
Weekend di relax
in modo smart
grazie alla lavasciuga LG
grazie alla
lavasciuga LG
Dopo un weekend trascorso a fare escursioni su sentieri polverosi con i suoi amici, la giacca a vento preferita di Anna era ricoperta di polvere, terriccio e chissà cos'altro ancora! In una situazione comune, avrebbe dovuto fare un lavaggio a mano, seguito da un ciclo di lavaggio extra in lavasciuga... ma da quando utilizza la lavasciuga LG, è tutta un'altra storia!
Che si tratti di trattare tessuti particolarmente sporchi, soggetti ad allergeni o di prendersi cura di capi delicati, sa che il vapore penetra delicatamente in ogni fibra, eliminando allergeni e batteri grazie alla tecnologia SteamTM. Al termine del lavaggio, la giacca è senza macchie, fresca e igienizzata, pronta per affrontare una nuova avventura all'aperto.
Per Anna, la lavasciuga LG è diventata un elettrodomestico indispensabile. Con il bucato che non è più un problema, può dedicarsi al relax, sicura che i suoi vestiti siano curati senza alcuno sforzo—rendendo la sua routine del weekend più leggera.
Bilanciare Vita Lavorativa
e Personale
con le Soluzioni Smart Life di LG
Bilanciare Vita
Lavorativa
e Personale
con le Soluzioni
Smart Life di LG
Anche durante le frenetiche giornate lavorative piene di impegni e riunioni, o nei fine settimana dedicati all'ispirazione e al relax, la soluzione Smart Life di LG trasforma l'equilibrio tra lavoro e vita personale da semplice slogan a una realtà senza stress.
Non si tratta solo di gestire le attività o lavorare di più; si tratta di lavorare in modo più intelligente e valorizzare ogni momento per risparmiare tempo, energia e serenità. Con le funzionalità smart di LG, chiunque può trovare il proprio percorso verso una giornata più intelligente, semplice e gratificante.
LG SHOP MAGAZINE | FEBBRAIOOfferta del Mese 11.02.2025 ~ 04.03.2025
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