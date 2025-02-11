Dopo un weekend trascorso a fare escursioni su sentieri polverosi con i suoi amici, la giacca a vento preferita di Anna era ricoperta di polvere, terriccio e chissà cos'altro ancora! In una situazione comune, avrebbe dovuto fare un lavaggio a mano, seguito da un ciclo di lavaggio extra in lavasciuga... ma da quando utilizza la lavasciuga LG, è tutta un'altra storia!

Che si tratti di trattare tessuti particolarmente sporchi, soggetti ad allergeni o di prendersi cura di capi delicati, sa che il vapore penetra delicatamente in ogni fibra, eliminando allergeni e batteri grazie alla tecnologia SteamTM. Al termine del lavaggio, la giacca è senza macchie, fresca e igienizzata, pronta per affrontare una nuova avventura all'aperto.

Per Anna, la lavasciuga LG è diventata un elettrodomestico indispensabile. Con il bucato che non è più un problema, può dedicarsi al relax, sicura che i suoi vestiti siano curati senza alcuno sforzo—rendendo la sua routine del weekend più leggera.