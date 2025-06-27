We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K + TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K
OLED83G54.SG10TY
()
Funzionalità principali
- [TV] Nuovo processore α11 gen2 con AI: migliora le immagini in 4K, ottimizza i dettagli grazie all'AI e rende l'audio audio surround più immersivo
- [TV] Brightness Booster Ultimate: Fino a 3 volte più luminoso di un TV LG OLED convenzionale, grazie alla nuova architettura di controllo della luce
- [TV] Design One Wall: la staffa zero gap inclusa ti permette di installare il TV a filo muro come fosse un quadro
- [Soundbar] Design a filo muro: progettata appositamente per essere installata sulla parete, è sottile solo 32,5mm e si abbina alla perfezione al tuo TV
- [Soundbar] Connettività Wi-Fi: collega la soundbar alla rete di casa e goditi i contenuti tramite Spotify Connect, TIDAL Connect, Chromecast e Apple AirPlay2
- [Soundbar] 420W e 3.1 canali: hai tutta la potenza che ti serve per trasformare il tuo salotto in una sala cinema
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Alpha 11 AI Gen2: il nostro processore più potente che migliora le immagini pixel per pixel
Lasciati stupire da colori eccezionali e luminosi. Grazie all'AI, il processore α11 AI Gen2 percepisce gli oggetti con una precisione al singolo pixel e migliora la qualità dell’immagine.
*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.
Immagini 3 volte più luminose con Brightness Booster Ultimate
Con il nuovo processore α11 AI Gen2, la nuova struttura di emissione della luce e l’architettura di controllo della luce potrai goderti immagini fino a tre volte più luminose.
*La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.
*Test interni comparando la luminosità su una finestra del 10% con il modello LG OLED B5.
Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.
Non importa che stia guardando un film al buio o in una stanza luminosa. Le immagini saranno profonde, i dettagli straordinari e il contrasto infinito. E il nero sarà davvero nero, garantito.
*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.
Colori perfetti
I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci ma realistiche, su uno schermo privo di riflessi anche alla luce del sole.
Con AI Picture Pro ogni fotogramma prende vita
*La certificazione "Reflection Free" è relativa ai modelli OLED G5.
*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.
*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.
*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.
*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.
*La riflettanza del display è definita come il valore della componente speculare inclusa (SCI) a 550 nm, testato in modo indipendente da Intertek.
*Il pannello LG OLED è stato misurato da Intertek al di sotto dell’1% come display privo di riflessi.
L'Intelligenza Artificiale profondamente integrata nel processore percepisce i singoli elementi di ogni fotogramma per migliorarne risoluzione, luminosità, profondità e nitidezza.
*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling, AI Perceived Object Enhancer e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.
*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.
La nuova generazione dei TV LG con AI
*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.
*Il Voice ID è disponibile per le app LG, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.
Il suono che ti incanta
*Immagini sullo schermo simulate.
Le Soundbar LG completano l’esperienza dei TV LG
Design a filo muro
Si sposa alla perfezione con il tuo TV OLED della serie G
Proprio come il tuo TV OLED, l'abbiamo progettata appositamente per essere installata a filo muro. Con un design così, il tuo salotto sarà ancora più elegante.
*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.
**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.
***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato
****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.
*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.
- TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
- Soundbar SG10TY I 420W su 3.1 canali I Dolby Atmos, Wi-Fi, Design a filo muro, Spotify Connect, Airplay2, WOWCAST
Caratteristiche principali
Compatibilità AMD FreeSync
Sì
Compatibilità NVIDIA G-Sync
Sì
Tipologia dello schermo
OLED 4K
Refresh rate
120Hz nativo (165Hz con VRR)
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Processore
α11 Gen2 4K con AI
Dolby Atmos
Sì
Diffusori
4.2 canali
Potenza audio
60W
Gamma colore
OLED Color
Dimensioni senza base (L x A x P mm)
1.847 x 1.057 x 28,0
Peso senza base (kg)
39
Tutte le specifiche
SCHERMO
Tipologia dello schermo
OLED 4K
Risoluzione
4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)
Refresh rate
120Hz nativo (165Hz con VRR)
Gamma colore
OLED Color
IMMAGINE
Processore
α11 Gen2 4K con AI
Upscaling dell'immagine con AI
α11 Super Upscaling 4K con AI
Mappatura dinamica dei toni
Sì (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
Selezione automatica del genere con AI
Sì (SDR / HDR)
Controllo della luminosità con AI
Sì
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sì
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
Tecnologia di dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modalità immagine
10 preset
AI Picture Pro
Sì
Calibrazione automatica
Sì
QFT (Quick Frame Transport)
Sì
QMS (Quick Media Switching)
Sì
GAMING
Compatibilità NVIDIA G-Sync
Sì
Compatibilità AMD FreeSync
Sì
HGiG
Sì
Game Optimizer
Sì (con Game Dashboard)
Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)
Sì
VRR
Sì (Fino a 165Hz)
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
Sì
Tempo di risposta
Meno di 0,1ms
SMART TV
Sistema operativo
webOS 25
Compatibile con webcam USB
Sì
AI Chatbot
Sì
Always Ready
Sì
Browser Internet
Sì
Google Cast
Sì
Google Home / Hub
Sì
Riconoscimento vocale in vivavoce
Sì
Home Hub
Sì
Riconoscimento vocale intelligente
Sì
LG Channels
Sì
Telecomando puntatore
Incluso
Multi View
Sì
App per smartphone
Sì (LG ThinQ)
Voice ID
Sì
Works with Apple Airplay
Sì
Compatibile con Apple Home
Sì
AUDIO
Dolby Atmos
Sì
AI Sound
α11 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)
Nitidezza voce
Sì (AI Object Remastering)
Predisposizione per diffusori WiSA
Sì (fino a 2.1 canali)
LG Sound Sync
Sì
Sound Mode Share
Sì
Uscita audio simultanea
Sì
Bluetooth Surround Ready
Sì (Riproduzione a 2 vie)
Potenza audio
60W
Regolazione dell'acustica con AI
Sì
Codec Audio
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)
Direzione dei diffusori
Verso il basso
Diffusori
4.2 canali
WOW Orchestra
Sì
ACCESSIBILITÀ
Contrasto elevato
Sì
Scala di grigi
Sì
Colori invertiti
Sì
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni senza base (L x A x P mm)
1.847 x 1.057 x 28,0
Dimensioni con la base (L x A x P mm)
1.847 x 1.115 x 321
Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)
2.050 x 1.210 x 253
Base del TV (L x P mm)
501 x 321
Peso senza base (kg)
39
Peso con la base (kg)
44,9
Peso con l'imballo (kg)
54,4
Dimensioni VESA (L x A mm)
400 x 400
CODICE EAN
CODICE EAN
8806096421994
CONNETTIVITÀ
ARC (Audio Return Channel via HDMI)
eARC (ingresso HDMI 2)
Bluetooth
Sì (v 5.3)
LAN
1
Simplink (HDMI CEC)
Sì
Uscita audio ottica SPDIF
1
Slot modulo CAM
1 (esclusi UK e Irlanda)
Ingressi HDMI
4 con supporto di 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT
Ingressi TV antenna / TV via cavo
2
Ingressi USB
3 (USB 2.0)
Wi-Fi
Wi-Fi 6
ALIMENTAZIONE
Alimentazione (Tensione, Hz)
100~240V, 50-60Hz
Consumo in standby
Meno di 0,5W
ACCESSORI INCLUSI
Telecomando
Telecomando puntatore (MR25GB)
Cavo di alimentazione
Sì (non rimovibile)
SINTONIZZATORE
Ricevitore TV analogica
Sì
Ricevitore TV digitale
DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
Caratteristiche principali
Dolby Atmos
Sì
DTS:X
Sì
Unità principale
1.446,0 x 150,0 x 32,5 mm
Subwoofer
180 x 394 x 290 mm
Tutte le specifiche
EFFETTI AUDIO
AI Sound Pro
Sì
Standard
Sì
Musica
Sì
Cinema
Sì
Clear Voice Pro
Sì
Sport
Sì
Gaming
Sì
Bass Blast / Bass Blast +
Sì
AUDIO HI-RES
Campionamento
24bit / 96kHz
Upbit / Upsampling
24bit / 96kHz
FORMATI AUDIO
Dolby Atmos
Sì
Dolby Digital
Sì
DTS:X
Sì
DTS Digital Surround
Sì
AAC
Sì
AAC+
Sì
CONNETTIVITÀ
Ottico
1
Ingresso HDMI
1
Uscita HDMI
1
USB
1
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Sì
Wi-Fi
Sì
Predisposizione per diffusori posteriori
Sì
Works with Alexa
Sì
Spotify Connect
Sì
Tidal Connect
Sì
AirPlay 2
Sì
Chromecast
Sì
Works with Google Home
Sì
SUPPORTO HDMI
Pass-through
Sì
Pass-through 4K
Sì
VRR / ALLM
Sì
120Hz
Sì
HDR10
Sì
Dolby Vision
Sì
Audio Return Channel (ARC)
Sì
Audio Return Channel (e-ARC)
Sì
CEC (Simplink)
Sì
FUNZIONI AGGIUNTIVE
App per smartphone (Android / iOS)
Sì
AI Room Calibration Pro (tramite app)
Sì
Soundbar Mode Control
Sì
TV Sound Mode Share
Sì
WOW Orchestra
Sì
WOW Interface
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
1.446,0 x 150,0 x 32,5 mm
Subwoofer
180 x 394 x 290 mm
PESO
Unità principale
3,9 kg
Subwoofer
5,8 kg
Peso con imballo
16,1 kg
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Cavo HDMI
Sì
Staffe per installazione a muro
Sì
Telecomando
Sì
CODICE EAN
Codice EAN
8806091960146
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
