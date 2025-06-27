Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K + TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K
OLED83G54LW EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K + TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K

OLED83G54LW EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Offerta Kit Esclusivo: TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K + TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K

OLED83G54.SG10TY
Foto frontale TV e Soundbar OLED83G54.SG10TY
Foto frontale TV OLED83G54LW
Foto di lato TV OLED83G54LW
Foto laterale TV OLED83G54LW
Foto posteriore TV OLED83G54LW
Foto soundbar SG10TY
Ideale per il gaming soundbar SG10TY
WOW Orchestra soundbar SG10TY
Foto soundbar SG10TY
Foto soundbar SG10TY
Foto frontale TV e Soundbar OLED83G54.SG10TY
Foto frontale TV OLED83G54LW
Foto di lato TV OLED83G54LW
Foto laterale TV OLED83G54LW
Foto posteriore TV OLED83G54LW
Foto soundbar SG10TY
Ideale per il gaming soundbar SG10TY
WOW Orchestra soundbar SG10TY
Foto soundbar SG10TY
Foto soundbar SG10TY

Funzionalità principali

  • [TV] Nuovo processore α11 gen2 con AI: migliora le immagini in 4K, ottimizza i dettagli grazie all'AI e rende l'audio audio surround più immersivo
  • [TV] Brightness Booster Ultimate: Fino a 3 volte più luminoso di un TV LG OLED convenzionale, grazie alla nuova architettura di controllo della luce
  • [TV] Design One Wall: la staffa zero gap inclusa ti permette di installare il TV a filo muro come fosse un quadro
  • [Soundbar] Design a filo muro: progettata appositamente per essere installata sulla parete, è sottile solo 32,5mm e si abbina alla perfezione al tuo TV
  • [Soundbar] Connettività Wi-Fi: collega la soundbar alla rete di casa e goditi i contenuti tramite Spotify Connect, TIDAL Connect, Chromecast e Apple AirPlay2
  • [Soundbar] 420W e 3.1 canali: hai tutta la potenza che ti serve per trasformare il tuo salotto in una sala cinema
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Vista frontale di una TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 OLED83G54LW

OLED83G54LW

TV 83 pollici LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
OLED83G54LW EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista frontale della soundbar e del subwoofer

SG10TY

Soundbar SG10TY I 420W su 3.1 canali I Dolby Atmos, Wi-Fi, Design a filo muro, Spotify Connect, Airplay2, WOWCAST

Alpha 11 AI Gen2: il nostro processore più potente che migliora le immagini pixel per pixel

Lasciati stupire da colori eccezionali e luminosi. Grazie all'AI, il processore α11 AI Gen2 percepisce gli oggetti con una precisione al singolo pixel e migliora la qualità dell’immagine.

Il processore alpha 11 AI Gen2 è su uno sfondo scuro. Si accende una luce viola e blu dall’interno, illuminando i circuiti dei microchip che lo circondano. Le statistiche sulle prestazioni sono visibili. Elaborazione neurale dell’IA 6,7 volte superiore, NPU. 2,2 volte più veloce nelle operazioni, CPU. Grafica 3,6 volte migliore, GPU.

*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.

Immagini 3 volte più luminose con Brightness Booster Ultimate

Con il nuovo processore α11 AI Gen2, la nuova struttura di emissione della luce e l’architettura di controllo della luce potrai goderti immagini fino a tre volte più luminose.

Scena del lancio di una navetta spaziale divisa a metà. Una metà della scena è luminosa e vivida grazie agli algoritmi di aumento della luminosità di LG. L’altra metà è scura, sbiadita e grigia.

*La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.

*Test interni comparando la luminosità su una finestra del 10% con il modello LG OLED B5.

Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.

Non importa che stia guardando un film al buio o in una stanza luminosa. Le immagini saranno profonde, i dettagli straordinari e il contrasto infinito. E il nero sarà davvero nero, garantito.

Un salotto con un TV LG OLED montato sulla parete. Lo schermo è diviso in due: da una parte l'immagine è più opaca dell'altra. C'è un logo della certificazione Nero perfetto con valori inferiori o uguali a 0,24 nit fino a 500 lux.

*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.

*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

Colori perfetti

I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci ma realistiche, su uno schermo privo di riflessi anche alla luce del sole.

Fuochi d’artificio abbaglianti e dai colori vivaci vengono proiettati su uno schermo televisivo. Si vede il logo della certificazione che attesta la fedeltà colore superiore al 99% fino a 500 lux. Inoltre, sono presenti la certificazione di assenza di riflessi e le altre certificazioni Intertek.

Con AI Picture Pro ogni fotogramma prende vita

*La certificazione "Reflection Free" è relativa ai modelli OLED G5.

*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.

*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.

*La riflettanza del display è definita come il valore della componente speculare inclusa (SCI) a 550 nm, testato in modo indipendente da Intertek.

*Il pannello LG OLED è stato misurato da Intertek al di sotto dell’1% come display privo di riflessi.

L'Intelligenza Artificiale profondamente integrata nel processore percepisce i singoli elementi di ogni fotogramma per migliorarne risoluzione, luminosità, profondità e nitidezza.

Le linee si animano su un’immagine molto opaca e quasi grigia di un leopardo in una foresta, come se un supercomputer stesse analizzando gli elementi nell’inquadratura. Un laser traccia il profilo del leopardo il quale migliora e diventa più brillante, più nitido e più colorato. Anche lo sfondo si trasforma da sinistra a destra, con contrasto, profondità e colori migliori.

*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling, AI Perceived Object Enhancer e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.

*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.

La nuova generazione dei TV LG con AI

Sullo schermo di un LG OLED TV viene visualizzata la pagina iniziale di webOS 25, ricca di app e contenuti di intrattenimento. Accanto alla TV c’è il telecomando puntatore AI, il cui pulsante AI è messo in evidenza come se fosse attivato dalla voce dell’utente. Accanto ad essa c'è un fumetto, che passa al mio account.

Sullo schermo di un LG OLED TV viene visualizzata la pagina iniziale di webOS 25, ricca di app e contenuti di intrattenimento. Accanto alla TV c’è il telecomando puntatore AI, il cui pulsante AI è messo in evidenza come se fosse attivato dalla voce dell’utente. Accanto ad essa c'è un fumetto, che passa al mio account.

TI riconosce già dalla voce

L’AI Voice ID LG conosce la tua impronta vocale quando accendi il TV e imposta il tuo profilo personalizzato per consigliarti cosa guardare e sfruttare al meglio tutte le possibilità.

*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.

*Il Voice ID è disponibile per le app LG, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.

Video che mostra la soundbar LG in diverse posizioni per mostrarne il design in tutti gli aspetti. Dopo varie rotazioni, lo sfondo nero si trasforma in una parete con un TV LG sotto cui si installa la soundbar.

La miglior soundbar che il tuo TV LG OLED possa desiderare

Rendi l'esperienza OLED ancora più appagante con una soundbar fatta appositamente per stupirti, sia nell'aspetto sia nel suono.

Il suono che ti incanta

Composizione di 3 immagini: - Una prospettiva angolata della parte inferiore di un TV LG e di una soundbar LG, affissi al muro. - Una soundbar e un TV LG in salotto mentre si vede un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dal TV, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. - Una soundbar, un TV LG, degli altoparlanti posteriori e il subwoofer si trovano in soggiorno. Sulla stanza viene visualizzata una sovrapposizione di griglia, come una scansione dello spazio. Dalla prospettiva frontale degli altoparlanti posteriori escono onde sonore bianche composte da goccioline.

*Immagini sullo schermo simulate.

Le parole “ONE EXPERIENCE” con un motivo sfumato verde e giallo

Le parole “ONE EXPERIENCE” con un motivo sfumato verde e giallo

Le Soundbar LG completano l’esperienza dei TV LG

Design a filo muro

Si sposa alla perfezione con il tuo TV OLED della serie G

Proprio come il tuo TV OLED, l'abbiamo progettata appositamente per essere installata a filo muro. Con un design così, il tuo salotto sarà ancora più elegante.

Una prospettiva angolata della parte inferiore della soundbar LG e di un TV LG, appesi al muro.

Una prospettiva angolata della parte inferiore della soundbar LG e di un TV LG, appesi al muro.

Una prospettiva angolata della soundbar e del TV LG appesi al muro. Sullo schermo c'è un trombettista che sta suonando. La soundbar e il TV LG sono installati sulla parete in legno di un appartamento. Sullo schermo c'è una donna che suona il violino in riva al mare.

Una prospettiva angolata della soundbar e del TV LG appesi al muro. Sullo schermo c'è un trombettista che sta suonando. La soundbar e il TV LG sono installati sulla parete in legno di un appartamento. Sullo schermo c'è una donna che suona il violino in riva al mare.

*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.

**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.

***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato

****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.

*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.

Stampa

Caratteristiche principali

Compatibilità AMD FreeSync

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Refresh rate

120Hz nativo (165Hz con VRR)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Processore

α11 Gen2 4K con AI

Dolby Atmos

Diffusori

4.2 canali

Potenza audio

60W

Gamma colore

OLED Color

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.847 x 1.057 x 28,0

Peso senza base (kg)

39

Tutte le specifiche

SCHERMO

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Risoluzione

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

Refresh rate

120Hz nativo (165Hz con VRR)

Gamma colore

OLED Color

IMMAGINE

Processore

α11 Gen2 4K con AI

Upscaling dell'immagine con AI

α11 Super Upscaling 4K con AI

Mappatura dinamica dei toni

Sì (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Selezione automatica del genere con AI

Sì (SDR / HDR)

Controllo della luminosità con AI

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

Tecnologia di dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modalità immagine

10 preset

AI Picture Pro

Calibrazione automatica

QFT (Quick Frame Transport)

QMS (Quick Media Switching)

GAMING

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Compatibilità AMD FreeSync

HGiG

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

VRR

Sì (Fino a 165Hz)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Tempo di risposta

Meno di 0,1ms

SMART TV

Sistema operativo

webOS 25

Compatibile con webcam USB

AI Chatbot

Always Ready

Browser Internet

Google Cast

Google Home / Hub

Riconoscimento vocale in vivavoce

Home Hub

Riconoscimento vocale intelligente

LG Channels

Telecomando puntatore

Incluso

Multi View

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Voice ID

Works with Apple Airplay

Compatibile con Apple Home

AUDIO

Dolby Atmos

AI Sound

α11 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)

Nitidezza voce

Sì (AI Object Remastering)

Predisposizione per diffusori WiSA

Sì (fino a 2.1 canali)

LG Sound Sync

Sound Mode Share

Uscita audio simultanea

Bluetooth Surround Ready

Sì (Riproduzione a 2 vie)

Potenza audio

60W

Regolazione dell'acustica con AI

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

Direzione dei diffusori

Verso il basso

Diffusori

4.2 canali

WOW Orchestra

ACCESSIBILITÀ

Contrasto elevato

Scala di grigi

Colori invertiti

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.847 x 1.057 x 28,0

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

1.847 x 1.115 x 321

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

2.050 x 1.210 x 253

Base del TV (L x P mm)

501 x 321

Peso senza base (kg)

39

Peso con la base (kg)

44,9

Peso con l'imballo (kg)

54,4

Dimensioni VESA (L x A mm)

400 x 400

CODICE EAN

CODICE EAN

8806096421994

CONNETTIVITÀ

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 2)

Bluetooth

Sì (v 5.3)

LAN

1

Simplink (HDMI CEC)

Uscita audio ottica SPDIF

1

Slot modulo CAM

1 (esclusi UK e Irlanda)

Ingressi HDMI

4 con supporto di 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT

Ingressi TV antenna / TV via cavo

2

Ingressi USB

3 (USB 2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi 6

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz

Consumo in standby

Meno di 0,5W

ACCESSORI INCLUSI

Telecomando

Telecomando puntatore (MR25GB)

Cavo di alimentazione

Sì (non rimovibile)

SINTONIZZATORE

Ricevitore TV analogica

Ricevitore TV digitale

DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED83G54LW)
estensione
EU Energy label 2019(OLED83G54LW)
estensione
Product information sheet (OLED83G54LW)
estensione
GPSR Safety Information(OLED83G54LW)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Caratteristiche principali

Dolby Atmos

DTS:X

Unità principale

1.446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

Tutte le specifiche

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Standard

Musica

Cinema

Clear Voice Pro

Sport

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

Upbit / Upsampling

24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

DTS:X

DTS Digital Surround

AAC

AAC+

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Wi-Fi

Predisposizione per diffusori posteriori

Works with Alexa

Spotify Connect

Tidal Connect

AirPlay 2

Chromecast

Works with Google Home

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

VRR / ALLM

120Hz

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

AI Room Calibration Pro (tramite app)

Soundbar Mode Control

TV Sound Mode Share

WOW Orchestra

WOW Interface

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

1.446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

PESO

Unità principale

3,9 kg

Subwoofer

5,8 kg

Peso con imballo

16,1 kg

ACCESSORI

Garanzia

Cavo HDMI

Staffe per installazione a muro

Telecomando

CODICE EAN

Codice EAN

8806091960146

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(SG10TY)
estensione
WEB INFO(SG10TY)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli