Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED AI B5 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos
Funzionalità principali
- [TV] Processore α8 Gen2: l'Intelligenza Artificiale riconosce ciò che vedi e ne ottimizza risoluzione, immagini e suoni
- [TV] Colori Perfetti: certificato 100% Fedeltà Cromatica per colori realistici e autentici e 100% Volume Colore per sfumature più ricche e intense
- [TV] Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva
- [Soundbar] Audio avvolgente: grazie al Dolby Atmos e all'esclusivo speaker centrale up-firing, sarai immerso nei tuoi contenuti
- [Soundbar] Perfetta per il gaming: collega la tua console alla soundbar e goditi i videogiochi fino a 120fps con supporto di VRR e ALLM
- [Soundbar] Effetto cinema: grazie al subwoofer wireless e ai 400W distribuiti su 3.1.1 canali, ti sentirai come in una sala cinema
*Omdia. 12 anni n. 1 per le vendite tra il 2013 e il 2024. Questo risultato non costituisce una garanzia di LGE e dei suoi prodotti. Visita https://www.omdia.com/ per ulteriori dettagli.
Il processore alpha 8 AI Gen2, più intelligente e veloce, è stato ideato da un decennio di innovazioni
Il motore AI del processore può riconoscere i contenuti per genere. In base a tali informazioni, fornisce impostazioni di qualità dell’immagine più ottimali per offrire maggiore profondità e dettagli.
*Rispetto al modello base del processore alpha 7 AI Gen8 della Smart TV dello stesso anno, in base al confronto delle specifiche interne.
Nero perfetto anche in ambienti luminosi o bui
Mostra profondità, dettagli e contrasto di un’immagine di qualità straordinaria. I livelli di nero intenso mantengono il loro aspetto di nero profondo, sia in ambienti luminosi sia in quelli bui.
*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per il nero perfetto misurato secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.
Colori perfetti
100% Volume colore e 100% Fedeltà colore certificati. Goditi colori accurati e vivaci anche alla luce del sole o in ambienti bui.
*“100% Fedeltà dei colori” e “100% di volume colore secondo DCI-P3” si applicano ai modelli TV OLED del 2025.
*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.
*Il 100% di volume colore è definito come le prestazioni dello schermo uguali o superiori alla dimensione del volume colore standard DCI-P3, come verificato in modo indipendente da Intertek.
*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.
Dai vita a ogni fotogramma con AI Picture Pro
AI Super Upscaling e Dynamic Tone Mapping di OLED analizzano gli elementi di ogni fotogramma per migliorare risoluzione, luminosità, profondità e chiarezza.
*AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.
*La qualità dell’immagine del contenuto ingrandito varierà in base alla risoluzione della sorgente.
La nuova generazione di LG AI TV
*A seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.
*Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sulle TV OLED, QNED, NanoCell e UHD rilasciate dal 2024 in poi.
*Voice ID è disponibile per le app LG, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Game e PPW.
Trova le risposte all’istante grazie alla ricerca con l’IA
L’intelligenza attivata con comando vocale, grazie all’AI integrata, è in grado di comprendere le tue richieste. Rivolgi domande e ricevi consigli personalizzati che soddisfino le tue esigenze. Inoltre, puoi ottenere ulteriori risultati e soluzioni con Microsoft Copilot.
Schermo di LG OLED TV che mostra il funzionamento della ricerca con l’IA. Viene aperta una piccola finestra della chat che mostra come l’utente abbia chiesto quali giochi sportivi sono disponibili. La ricerca con l’IA ha risposto tramite chat e mostrando le miniature dei diversi contenuti disponibili. Viene anche richiesto di chiedere a Microsoft Copilot.
*La ricerca con l’IA è disponibile sulle TV OLED, QNED, NanoCell e UHD rilasciate dal 2024 in poi.
*Gli Stati Uniti e la Corea utilizzano il modello LLM.
Risolvi le richieste in tempo reale grazie all’AI Chatbot
L’AI Chatbot risolve e ti aiuta attivamente con le tue richieste. È sufficiente parlare al televisore, che è in grado di classificare le tue intenzioni e di rispondere di conseguenza.
I contenuti di fantascienza vengono riprodotti su uno schermo LG OLED TV. Sul lato sinistro dello schermo si trova l’interfaccia dell’AI Chatbot. L’utente segnala al chatbot che lo schermo è troppo scuro e il chatbot offre soluzioni alla richiesta.
*Connessione internet necessaria.
*AI Chatbot disponibile nei Paesi che supportano la NLP (elaborazione del linguaggio naturale) nella lingua madre.
*È possibile collegare l’AI chatbot al servizio clienti e ai contatti mobili.
Completa la tua AI Experience con AI Magic Remote, dotato di un pulsante AI dedicato
Controlla facilmente il TV con AI Magic Remote, senza la necesità di altri dispositivi! Le semplici e potenti funzioni di clic, trascinamento e rilascio rendono webOS intuitivo e facile da usare.
*Il design, la disponibilità e le funzioni di AI Magic Remote possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello.
*Per poterlo usare è necessaria una connessione internet.
*AI Voice recognition è fornito solo nei paesi che supportano la NLP (elaborazione del linguaggio naturale) nella lingua madre.
*Immagini a scopo illustrativo
**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente
Lascia che i suoni ti circondino
*Immagini simulate
Completa l'esperienza del tuo TV LG
Fatti l'uno per l'altra
Abbiamo disegnato la soundbar in modo che viva in armonia con il design del tuo TV LG, rendendo il tuo ambiente più moderno.
*Immagini a scopo illustrativo
**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente
*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.
**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.
***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato
****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.
*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.
Il suono ti persuade
Dialoghi più udibili
Oltre che frontalmente, la soundbar emette i suoni dedicati al canale centrale anche verso l'alto. In questo modo i dialoghi arriveranno alle tue orecchie in maniera più diretta, senza ritardi né disturbi.
*Test interni LG.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
Dolby Atmos
Il suono del cinema, a casa tua
Proprio come al cinema, l'audio Dolby Atmos ti stupisce per la sua spazialità, nitidezza e realismo. E con un TV LG con Dolby Vision i tuoi contenuti saranno ancora più coinvolgenti!
Un film viene riprodotto su un TV OLED LG e su una soundbar LG in un moderno appartamento di città con vista laterale. Perline bianche raffiguranti onde sonore si proiettano verso l'alto e verso il basso dalla soundbar e dalla TV, creando una cupola sonora nello spazio. Logo Dolby Atmos Logo DTS X
*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
Uno strato virtuale che rende tutto più realistico
Elabora il suono e ricrea uno strato sonoro aggiuntivo per darti un'esperienza più coinvolgente e ricca di sfumature.
*Il "Triple Level Spatial Sound" è disponibile nella modalità audio CINEMA e AI Sound Pro della soundbar.
**Lo strato intermedio viene creato utilizzando gli speaker della soundbar. Il suono dei diffusori frontali e di quelli up-firing viene sintetizzato per creare un campo sonoro addizionale.
***Per creare il campo sonoro posteriore sono necessarie le casse satellite (vendute separatamente)
Ti mette al centro dell'azione
Quando guardi un film, il suono arriva anche dalle tue spalle grazie alle casse posteriori e all'audio Dolby Atmos e DTS:X. Con ben 500W su 5.1.1 canali potrai goderti il cinema a casa tua.
*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
Il suono si adatta a te
Esperienza multi-canale
Arricchisci il suono stereo
Con la nostra soundbar puoi goderti un'esperienza sonora corposa e nitida, anche quando stai ascoltando un programma o della musica con un semplice audio stereo. L'audio a 2 canali, infatti, viene convertito in un suono surround multicanale per un'immersione sonora più ricca.
Testo su sfondo neutro
2 canali
Multicanale
*L'esperienza audio multi-canale viene applicata attraverso l'algoritmo di smart up-mixing. Questo algoritmo è attivo con le modalità audio AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game e Sport. Non è attivo invece con le modalità Standard Mode o Music. La modalità Bass Blast, pur utilizzando tutti i canali della soundbar, non sfrutta l'algoritmo di smart up-mixing e si limita a replicare l'audio dei 2 canali su tutti gli altri canali.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
*Immagini al solo scopo illustrativo.
-
TV 65 pollici LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
-
Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos, DTS:X, Speaker centrale up-firing, WOW Interface, HDMI 4K 120Hz
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Caratteristiche principali
-
Canali
-
3.1.1
-
Potenza
-
400 W
-
Unità principale
-
950 x 63 x 115 mm
Tutte le specifiche
GENERALE
-
Canali
-
3.1.1
-
Potenza
-
400 W
-
Speaker
-
7 EA
POTENZA
-
Consumi da spento - unità principale
-
0.5 W ↓
-
Consumi - unità principale
-
33 W
-
Consumi da spento - subwoofer
-
0.5 W ↓
-
Consumi - subwoofer
-
33 W
CONNETTIVITÀ
-
Ottico
-
1
-
Ingresso HDMI
-
1
-
Uscita HDMI
-
1
-
USB
-
1
-
Versione Bluetooth
-
5.1
-
Codec Bluetooth - SBC / AAC
-
Sì
-
Predisposizione per diffusori posteriori
-
Sì
EFFETTI AUDIO
-
AI Sound Pro
-
Sì
-
Musica
-
Sì
-
Cinema
-
Sì
-
Gaming
-
Sì
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
Sì
-
Clear Voice Pro
-
Sì
-
Sport
-
Sì
-
Standard
-
Sì
FORMATI AUDIO
-
Dolby Atmos
-
Sì
-
Dolby Digital
-
Sì
-
AAC
-
Sì
-
DTS Digital Surround
-
Sì
-
DTS:X
-
Sì
AUDIO HI-RES
-
Campionamento
-
24bit / 96kHz
SUPPORTO HDMI
-
Pass-through
-
Sì
-
Pass-through 4K
-
Sì
-
HDR10
-
Sì
-
Dolby Vision
-
Sì
-
Audio Return Channel (ARC)
-
Sì
-
Audio Return Channel (e-ARC)
-
Sì
-
CEC (Simplink)
-
Sì
-
120Hz
-
Sì
-
VRR / ALLM
-
Sì
FUNZIONI AGGIUNTIVE
-
App per smartphone (Android / iOS)
-
Sì
-
TV Sound Mode Share
-
Sì
-
Soundbar Mode Control
-
Sì
-
WOW Interface
-
Sì
ACCESSORI
-
Cavo HDMI
-
Sì
-
Staffe per installazione a muro
-
Sì
-
Telecomando
-
Sì
-
Garanzia
-
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
-
Unità principale
-
950 x 63 x 115 mm
-
Subwoofer
-
200 x 377 x 285 mm
PESO
-
Unità principale
-
3,0 kg
-
Subwoofer
-
5,7 kg
-
Peso con imballo
-
13,3 kg
CODICE EAN
-
Codice EAN
-
8806087977011
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
