Offerta Kit Esclusivo: TV 65 pollici LG OLED AI B5 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos

Funzionalità principali

  • [TV] Processore α8 Gen2: l'Intelligenza Artificiale riconosce ciò che vedi e ne ottimizza risoluzione, immagini e suoni
  • [TV] Colori Perfetti: certificato 100% Fedeltà Cromatica per colori realistici e autentici e 100% Volume Colore per sfumature più ricche e intense
  • [TV] Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva
  • [Soundbar] Audio avvolgente: grazie al Dolby Atmos e all'esclusivo speaker centrale up-firing, sarai immerso nei tuoi contenuti
  • [Soundbar] Perfetta per il gaming: collega la tua console alla soundbar e goditi i videogiochi fino a 120fps con supporto di VRR e ALLM
  • [Soundbar] Effetto cinema: grazie al subwoofer wireless e ai 400W distribuiti su 3.1.1 canali, ti sentirai come in una sala cinema
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Vista frontale di una TV 65 pollici LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 OLED65B56LA

OLED65B56LA

TV 65 pollici LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
OLED65B56LA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista frontale della soundbar con subwoofer

S70TY

Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos, DTS:X, Speaker centrale up-firing, WOW Interface, HDMI 4K 120Hz

Sullo schermo di un televisore LG OLED evo AI si vede un’immagine astratta con dettagli, colori e contrasto impressionanti. Una versione ingrandita del processore alpha 8 AI Gen2 è installato dietro la TV. La sua luce illumina i circuiti dei microchip che lo circondano. Il titolo recita LG OLED evo AI. È visibile anche il testo, basato sul processore LG alpha 8 AI Gen2. Nell’angolo è presente un logo dorato con stelle che recita: OLED TV numero uno al mondo da 12 anni.

Scopri i dettagli di qualsiasi illuminazione e oscurità

*Omdia. 12 anni n. 1 per le vendite tra il 2013 e il 2024. Questo risultato non costituisce una garanzia di LGE e dei suoi prodotti. Visita https://www.omdia.com/ per ulteriori dettagli.

Il processore alpha 8 AI Gen2, più intelligente e veloce, è stato ideato da un decennio di innovazioni

Il motore AI del processore può riconoscere i contenuti per genere. In base a tali informazioni, fornisce impostazioni di qualità dell’immagine più ottimali per offrire maggiore profondità e dettagli.

Il processore alpha 8 AI Gen2 si illumina di arancione e rosa e da esso escono raggi di luce colorati. Il titolo parla di come il processore offre qualità 4K, colori incredibili e luminosità. Il testo dell’immagine è circa 1,7 volte più veloce nell’elaborazione neurale dell’IA (NPU) e 1,4 volte più veloce nel funzionamento della CPU.

*Rispetto al modello base del processore alpha 7 AI Gen8 della Smart TV dello stesso anno, in base al confronto delle specifiche interne.

Nero perfetto anche in ambienti luminosi o bui

Mostra profondità, dettagli e contrasto di un’immagine di qualità straordinaria. I livelli di nero intenso mantengono il loro aspetto di nero profondo, sia in ambienti luminosi sia in quelli bui.

Spazio del salotto con LG OLED TV a parete. Sul televisore si vede una catena montuosa in un cielo scuro e pieno di stelle. Questa scena è divisa a metà. Un lato mostra una versione più opaca e grigia del display orizzontale, etichettato come Nero non perfetto. Dall’altra parte c’è un’immagine più gradevole con una gamma dinamica più ampia di neri e bianchi. Questo schermo viene etichettato come Nero perfetto. Anche la certificazione del logo è visibile, la tecnologia Nero perfetto offre livelli di nero inferiori o uguali a 0,24 nit fino a 500 lux.

*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per il nero perfetto misurato secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

Colori perfetti

100% Volume colore e 100% Fedeltà colore certificati. Goditi colori accurati e vivaci anche alla luce del sole o in ambienti bui.

Fuochi d’artificio abbaglianti e dai colori vivaci vengono proiettati su uno schermo televisivo. La certificazione del logo è visibile, la tecnologia Colori perfetti garantisce livelli di coerenza del colore superiori al 99% fino a 500 lux. Le certificazioni Intertek che dimostrano l’indipendenza dei test.

*“100% Fedeltà dei colori” e “100% di volume colore secondo DCI-P3” si applicano ai modelli TV OLED del 2025.

*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

*Il 100% di volume colore è definito come le prestazioni dello schermo uguali o superiori alla dimensione del volume colore standard DCI-P3, come verificato in modo indipendente da Intertek.

*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.

Dai vita a ogni fotogramma con AI Picture Pro

AI Super Upscaling e Dynamic Tone Mapping di OLED analizzano gli elementi di ogni fotogramma per migliorare risoluzione, luminosità, profondità e chiarezza.

*AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.

*La qualità dell’immagine del contenuto ingrandito varierà in base alla risoluzione della sorgente.

La nuova generazione di LG AI TV

*A seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.

*Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sulle TV OLED, QNED, NanoCell e UHD rilasciate dal 2024 in poi.

*Voice ID è disponibile per le app LG, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Game e PPW.

Trova le risposte all’istante grazie alla ricerca con l’IA

L’intelligenza attivata con comando vocale, grazie all’AI integrata, è in grado di comprendere le tue richieste. Rivolgi domande e ricevi consigli personalizzati che soddisfino le tue esigenze. Inoltre, puoi ottenere ulteriori risultati e soluzioni con Microsoft Copilot.

Schermo di LG OLED TV che mostra il funzionamento della ricerca con l’IA. Viene aperta una piccola finestra della chat che mostra come l’utente abbia chiesto quali giochi sportivi sono disponibili. La ricerca con l’IA ha risposto tramite chat e mostrando le miniature dei diversi contenuti disponibili. Viene anche richiesto di chiedere a Microsoft Copilot.

*La ricerca con l’IA è disponibile sulle TV OLED, QNED, NanoCell e UHD rilasciate dal 2024 in poi. 

*Gli Stati Uniti e la Corea utilizzano il modello LLM.

Risolvi le richieste in tempo reale grazie all’AI Chatbot

L’AI Chatbot risolve e ti aiuta attivamente con le tue richieste. È sufficiente parlare al televisore, che è in grado di classificare le tue intenzioni e di rispondere di conseguenza.

I contenuti di fantascienza vengono riprodotti su uno schermo LG OLED TV. Sul lato sinistro dello schermo si trova l’interfaccia dell’AI Chatbot. L’utente segnala al chatbot che lo schermo è troppo scuro e il chatbot offre soluzioni alla richiesta.

*Connessione internet necessaria.

*AI Chatbot disponibile nei Paesi che supportano la NLP (elaborazione del linguaggio naturale) nella lingua madre.

*È possibile collegare l’AI chatbot al servizio clienti e ai contatti mobili.

Completa la tua AI Experience con AI Magic Remote, dotato di un pulsante AI dedicato

Controlla facilmente il TV con AI Magic Remote, senza la necesità di altri dispositivi! Le semplici e potenti funzioni di clic, trascinamento e rilascio rendono webOS intuitivo e facile da usare.

Icona del pulsante AI. È il logo unico di LG AI.

Pulsante AI

L’intelligenza artificiale si integra con la

tua voce per soddisfare le tue

esigenze

Icona della Guida facile. Il simbolo di uno schermo televisivo con un punto interrogativo al centro.

Guida facile

Ottieni l’assistenza necessaria con un

semplice clic

Icona Home Hub. Il simbolo di una casa in un cerchio con punti che rappresentano le connessioni intelligenti.

Home Hub

Controllo di tutti i dispositivi da

un’unica dashboard

Icona dell’Accesso rapido. Il simbolo di un dito indice che tocca un simbolo per rappresentare la comodità e la facilità d’uso.

Accesso rapido

Accesso immediato alle tue scelte

preferite con un solo clic

*Il design, la disponibilità e le funzioni di AI Magic Remote possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello.

*Per poterlo usare è necessaria una connessione internet.

*AI Voice recognition è fornito solo nei paesi che supportano la NLP (elaborazione del linguaggio naturale) nella lingua madre.

La Soundbar LG su uno sfondo nero rivela il suo design a partire dall'angolo sinistro, quindi si apre per mostrare l'intera soundbar. Viene visualizzato un TV LG QNED con Synergy Bracket. La Soundbar si trova sopra la staffa Synergy, preme contro il muro con lo schermo inferiore della TV visibile, mostrando un uomo che suona la chitarra.

La miglior soundbar che il tuo TV LG possa desiderare

Rendi l'esperienza ancora più appagante con una soundbar fatta appositamente per stupirti, sia nell'aspetto sia nel suono.

*Immagini a scopo illustrativo

**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente

Lascia che i suoni ti circondino

Ci sono 3 immagini. La prima mostra una soundbar e un TV LG in una stanza nera che riproducono uno spettacolo musicale. Goccioline bianche che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. La seconda mostra una soundbar e un TV LG in salotto mentre riproducono un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dalla TV, poiché il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. La terza mostra una soundbar LG con tre diversi schermi TV sopra. Uno mostra un film, uno mostra un concerto e l'altro mostra un notiziario. Sotto la soundbar ci sono tre icone per mostrare ciascun genere.

*Immagini simulate

Completa l'esperienza del tuo TV LG

Design moderno

Fatti l'uno per l'altra

Abbiamo disegnato la soundbar in modo che viva in armonia con il design del tuo TV LG, rendendo il tuo ambiente più moderno.

LG Soundbar and LG QNED TV against the wall with the QNED Matching Bracket in a grey and wooden living space in angled perspective, as LG QNED TV is displaying a man playing a guitar . LG Soundbar and LG QNED TV against a cream wall with the QNED Matching TV Bracket. The TV is playing a video of a woman singing in a recording studio. Below the TV, there is a modern geometric wooden stand. LG Soundbar and LG QNED TV on a wall with the QNED Matching TV Bracket in a cozy and dimly lit living space with children's toys. The TV is playing a video of a little boy playing the cello.

*Immagini a scopo illustrativo

**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente

Sullo schermo si vede un concerto. Il menu WOW Interface viene visualizzato in sovrapposizione e l'utente accede alle impostazioni della soundbar.

WOW Interface

La semplicità prima di tutto

Puoi selezionare il profilo audio della soundbar, la modalità e altro direttamente dal tuo TV, usando un solo telecomando.

 

Una soundbar e un TV LG in salotto mentre si vede un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dal TV, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso.

WOW Orchestra

TV e soundbar, insieme

La soundbar dà corpo al suono grazie a bassi e medi sostenuti, il TV invece si concentrerà sugli alti.

 

 

 

*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.

**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.

***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato

****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.

*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.

Il suono ti persuade

Canale centrale up-firing

Dialoghi più udibili

Oltre che frontalmente, la soundbar emette i suoni dedicati al canale centrale anche verso l'alto. In questo modo i dialoghi arriveranno alle tue orecchie in maniera più diretta, senza ritardi né disturbi.

Una soundbar e un TV LG in una stanza nera che riproducono uno spettacolo musicale. Goccioline bianche che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar. Un subwoofer crea un effetto sonoro dal basso.

*Test interni LG.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Dolby Atmos

Il suono del cinema, a casa tua

Proprio come al cinema, l'audio Dolby Atmos ti stupisce per la sua spazialità, nitidezza e realismo. E con un TV LG con Dolby Vision i tuoi contenuti saranno ancora più coinvolgenti!

Un film viene riprodotto su un TV OLED LG e su una soundbar LG in un moderno appartamento di città con vista laterale. Perline bianche raffiguranti onde sonore si proiettano verso l'alto e verso il basso dalla soundbar e dalla TV, creando una cupola sonora nello spazio. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Audio spaziale su tre livelli

Uno strato virtuale che rende tutto più realistico

Elabora il suono e ricrea uno strato sonoro aggiuntivo per darti un'esperienza più coinvolgente e ricca di sfumature.

Una soundbar e un TV LG in un grande appartamento in città. Tre bande rosse appaiono una alla volta raffigurando gli strati virtuali che si uniscono per creare un'intera cupola sonora.

*Il "Triple Level Spatial Sound" è disponibile nella modalità audio CINEMA e AI Sound Pro della soundbar.

**Lo strato intermedio viene creato utilizzando gli speaker della soundbar. Il suono dei diffusori frontali e di quelli up-firing viene sintetizzato per creare un campo sonoro addizionale.

***Per creare il campo sonoro posteriore sono necessarie le casse satellite (vendute separatamente)

Audio a 3.1.1 canali

Ti mette al centro dell'azione

Quando guardi un film, il suono arriva anche dalle tue spalle grazie alle casse posteriori e all'audio Dolby Atmos e DTS:X. Con ben 500W su 5.1.1 canali potrai goderti il cinema a casa tua.

Una soundbar, un TV LG e un subwoofer installati nel soggiorno di un grattacielo riproducono un concerto. Tre rami di onde sonore bianche composte da goccioline si proiettano dalla soundbar e un subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Il suono si adatta a te

Esperienza multi-canale

Arricchisci il suono stereo

Con la nostra soundbar puoi goderti un'esperienza sonora corposa e nitida, anche quando stai ascoltando un programma o della musica con un semplice audio stereo. L'audio a 2 canali, infatti, viene convertito in un suono surround multicanale per un'immersione sonora più ricca.

Testo su sfondo neutro

Una soundbar LG, una TV LG e un subwoofer si trovano in un moderno appartamento di città. La Soundbar LG emette tre rami di onde sonore, costituite da goccioline bianche che fluttuano lungo il fondo del pavimento. Accanto alla Soundbar c'è un subwoofer, che crea un effetto sonoro dal basso.

2 canali

Soundbar, TV LG e subwoofer sono collocati in un moderno appartamento di città. La LG Soundbar emette onde sonore composte da goccioline bianche che riempiono la stanza e un subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. Nel complesso, creano un effetto a cupola in tutta la stanza.

Multicanale

*L'esperienza audio multi-canale viene applicata attraverso l'algoritmo di smart up-mixing. Questo algoritmo è attivo con le modalità audio AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game e Sport. Non è attivo invece con le modalità Standard Mode o Music. La modalità Bass Blast, pur utilizzando tutti i canali della soundbar, non sfrutta l'algoritmo di smart up-mixing e si limita a replicare l'audio dei 2 canali su tutti gli altri canali. 

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Una LG Soundbar con tre diversi schermi TV al di sopra. Quello direttamente al di sopra mostra un concerto musicale con una donna che canta. Lo schermo a destra mostra un giornalista che filma una notizia dell’ultima ora all’esterno di un edificio decorato. Lo schermo a sinistra mostra un’immagine di un film d’azione con un uomo nell’ombra. Tra la TV e la Soundbar è presente un diagramma viola di un’onda sonora.

AI Sound Pro

Ogni stato d’animo e genere suona bene

AI Sound Pro classifica i diversi suoni in effetti, musica e voci, dopodiché applica le impostazioni ideali per creare un’esperienza acustica ottimale.

Una LG Soundbar con tre diversi schermi TV al di sopra. Quello direttamente sopra mostra un giornalista che filma una notizia dell’ultima ora all’esterno di un edificio decorato. Lo schermo a destra mostra un’immagine di un film d’azione con un uomo nell’ombra. Lo schermo a sinistra mostra un concerto di musica con una donna che canta. Tra la TV e la Soundbar è presente un diagramma color menta di un’onda sonora.

AI Sound Pro

Ogni stato d’animo e genere suona bene

AI Sound Pro classifica i diversi suoni in effetti, musica e voci, dopodiché applica le impostazioni ideali per creare un’esperienza acustica ottimale.

Una LG Soundbar con tre diversi schermi TV al di sopra. Quello direttamente sopra mostra l’immagine di un film d’azione con un’auto che sfreccia verso un uomo e una donna. Lo schermo a destra mostra un concerto di musica con una donna che canta. Lo schermo a sinistra mostra un giornalista che filma una notizia dell’ultima ora all’esterno di un edificio decorato. Tra la TV e la Soundbar è presente un diagramma blu di un’onda sonora.

AI Sound Pro

Ogni stato d’animo e genere suona bene

AI Sound Pro classifica i diversi suoni in effetti, musica e voci, dopodiché applica le impostazioni ideali per creare un’esperienza acustica ottimale.

*Immagini al solo scopo illustrativo.

Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED65B56LA)
estensione
EU Energy label 2019(OLED65B56LA)
estensione
Product information sheet (OLED65B56LA)
estensione
GPSR Safety Information(OLED65B56LA)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Caratteristiche principali

Canali

3.1.1

Potenza

400 W

Unità principale

950 x 63 x 115 mm

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

3.1.1

Potenza

400 W

Speaker

7 EA

POTENZA

Consumi da spento - unità principale

0.5 W ↓

Consumi - unità principale

33 W

Consumi da spento - subwoofer

0.5 W ↓

Consumi - subwoofer

33 W

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Versione Bluetooth

5.1

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Predisposizione per diffusori posteriori

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Musica

Cinema

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

Clear Voice Pro

Sport

Standard

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

AAC

DTS Digital Surround

DTS:X

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

120Hz

VRR / ALLM

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

TV Sound Mode Share

Soundbar Mode Control

WOW Interface

ACCESSORI

Cavo HDMI

Staffe per installazione a muro

Telecomando

Garanzia

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

PESO

Unità principale

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

Peso con imballo

13,3 kg

CODICE EAN

Codice EAN

8806087977011

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(S70TY)
estensione
WEB INFO(S70TY)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

