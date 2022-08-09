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ЭКСПЕРТЫ LG РАССКАЖУТ О ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ АЛМАТЫ
АЛМАТЫ, 9 августа, 2022 года — Сотрудники различных департаментов LG Electronics Almaty Kazakhstan в рамках образовательной инициативы LG EdTech в период с 9 по 27 августа 2022 года проведут в детских домах г. Алматы и Алматинской области серию мастер-классов, где в увлекательной форме расскажут детям о новых современных профессиях, получивших особую популярность в эпоху всеобщей цифровизации. В этом году в Республике Казахстан объявлен Год детей, и эта инициатива, направленная на оказание практиками LG с многолетним опытом помощи молодежи в выборе их профессиональной ориентации, призвана вдохновить детей на осуществление своей самой смелой мечты и сделать правильные шаги для обучения по выбранной специальности.
Постоянно развивая социально-ответственные (CSR) инициативы бизнеса и внедряя инновации, LG регулярно проводит благотворительные акции, нацеленные на улучшение качества жизни местного сообщества.
В рамках CSR кампании LG EdTech будут проведены мастер-классы по таким направлениям как управление персоналом (Human Resources, HR), маркетинг, видеопродакшн, онлайн-продажи и создание веб-сайтов.
На фотографии (слева направо): Асет Мусалин, бизнес-аналитик в IT, Насиба Нурова, менеджер по работе с персоналом, Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу, Алимжан Картыкпаев, аналитик продаж, Рустам Исламов, руководитель отдела обучения и развития.
Специалисты LG Electronics Almaty Kazakhstan подробно расскажут детям о своих профессиях, поделятся интересными случаями из практики, ответят на их вопросы, а также дадут рекомендации по дальнейшему развитию навыков для освоения той или иной специальности.
«Мы видим нашу миссию в том, чтобы помочь подросткам понять, какие специализации будут актуальны, рассказать об особенностях этих профессий и помочь в первых карьерных шагах», – сказала Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan. – «Важно донести до будущих специалистов тот факт,
что преуспеют те, кто обладает привычкой учиться новому каждый день и постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки на протяжении всей своей карьеры».
Проект является продолжением состоявшихся ранее в Казахстане CSR-мероприятий LG, таких как посадка 50 фруктовых деревьев на территории Алматинского областного детского дома №1, Дни Донора «Протяни руку помощи», спонсорства Республиканского академического конкурса-фестиваля юных талантов «Prima Nota Fest» и образовательных CSR лекций для студентов местных вузов.
Внедряя «зеленые» технологии, проводя образовательные мероприятия и следуя принципам инклюзивного подхода при разработке техники, LG на практике подтверждает тезис о том, как инновационный бизнес может стать важным участником современного общества и способствовать решению технологических и социальных вопросов. В компании уверены, что принципы устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса являются залогом коммерческого успеха и гарантией обеспечения высокого качества жизни каждого человека.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-eksperty-rasskazhut-o-professiyakh-budushchego.html isCopied
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