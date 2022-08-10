НОВЫЕ СЕРИИ ТЕЛЕВИЗОРОВ LG NANOCELL: ЧИСТЫЕ ЦВЕТА И ШИРОКИЙ ВЫБОР ДИАГОНАЛЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Алматы, 10 августа 2022 года — LG Electronics (LG) представила в Казахстане новые серии телевизоров LG NanoCell NANO806QA, NANO769QA и NANO756QA 2022 года. Отличительными особенностями новинок является поддержка технологии NanoCell, обеспечивающей реалистичную цветопередачу изображения с качеством Real 4K, интеллектуальный процессор α5 Gen5 4K, операционная система WebOS и совместимость с системой умного дома ThinQ AI, а также различные размеры диагоналей экрана для разных интерьеров.









Серия NANO806QA доступна в цвете «Серый туман» с диагоналями 50, 55 и 65 дюймов. Телевизоры серии NANO769QA представлены в сером цветовом исполнении с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов. Телевизоры NANO756QA выполнены в корпусах с оттенком «Синяя сажа» и доступны с диагоналями 43,50, 55 и 65 дюймов, а также крупного размера с диагональю 75 и 86 дюймов, что отлично сочетается с помещениями разной площади и разнообразных стилей интерьера.









Особенностью технологии LG NanoCell является впечатляющая реалистичная цветопередача, обеспечивающая удовольствие от просмотра в качестве Real 4K. Процессор LG α5 Gen5 улучшает динамическое отображение тонов, придавая изображению естественную глубину, а также делает цвета невероятно яркими и в то же время точными.

Благодаря технологии Dynamic Tone Mapping интеллектуальный процессор LG α5 Gen5 определяет то, что находится в кадре, и динамически оптимизирует передачу тонов, в результате чего достигается естественный HDR, глубокий контраст и максимальная детализация. Интеллектуальный процессор α5 Gen5 также преобразует стереозвук в виртуальное 5.1.2-канальное аудио сопровождение.









Телевизоры LG NanoCell 2022 года поддерживают новую версию инновационной платформы LG Smart TV, которая обеспечивает удобство управления телевизором и упрощает поиск контента. В WebOS 2022 года можно создавать персональные учетные записи для разных пользователей телевизора, что позволяет настроить быстрый доступ к любимым потоковым сервисам, а также получать индивидуальные рекомендации по контенту на основе истории просмотров. Вход в профили может быть выполнен либо из браузера телевизора, либо со смартфона с NFC Magic Tap, который также можно использовать для зеркального отображения экрана мобильного устройства на телевизоре LG.

Умные телевизоры LG NanoCell 2022 года поддерживают популярные онлайн кинотеатры, такие как Netflix, ivi, MEGOGO и другие, где можно выбрать как премьеры, так и давно полюбившиеся киноленты и сериалы. В дополнение пользователи могут выбрать «LG КАНАЛЫ» для просмотра сотен онлайн-телеканалов на русском и казахском языках.









Новые телевизоры поддерживают функцию голосового управления. Обладатели моделей с пультом Magic Remote могут отдавать голосовые команды управления и поиска непосредственно через микрофон, встроенный в пульт. Кроме того, телевизоры LG NanoCell могут быть включены в экосистему умного дома LG ThinQ, чтобы пользователь мог получать в процессе эксплуатации максимум удовольствия.

Телевизоры LG NanoCell упакованы с заботой об окружающей среде: коробка с одноцветной печатью пригодна для вторичной переработки.

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