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LG ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ СВОИХ КОММЕРЧЕСКИХ ДИСПЛЕЕВ БЛАГОДАРЯ ПЕРЕДОВОЙ СИСТЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОСЛУШКИ
О бренде 08/11/2022
СЕУЛ, 11 августа, 2022 года— LG Electronics (LG) представила инновационное решение по выявлению подслушивания для своих коммерческих информационных устройств. В перспективе передовая система безопасности будет применяться во флагманских моделях компании, включая LG LED All-in-One, LG LED Bloc и LG MAGNIT, а также в некоторых видеостенах и UHD дисплеях с поддержкой webOS 4.1.
По мере увеличения спроса на коммерческие информационные продукты в различных отраслях промышленности растет и потребность в соответствующих технологиях, которые отвечают запросам компаний, работающих в различных секторах. Хотя защита от незаконного наблюдения важна в каждой отрасли, в некоторых организациях, таких как крупные корпорации, правительственные учреждения, государственные органы и армейские структуры, конфиденциальность и защита личной информации являются приоритетными. LG в партнерстве с поставщиком высокотехнологичных решений в области безопасности GITSN, отвечает на эту растущую потребность, устанавливая специализированное приложение на платформу LG webOS для интеллектуальных информационных панелей, которое работает с терминалом для обнаружения прослушивания GITSN.
Новая функция выявления прослушки выводит на экран в режиме реального времени предупреждающий значок, как только обнаруживает любой аномальный сигнал. Система использует простые значки, чтобы постоянно информировать пользователей о том, насколько они защищены. Кроме того, функция обнаружения на базе webOS от LG, которая способна одновременно охватить несколько конференц-залов или помещений управления, быстро и точно анализирует буквально каждый миллиметр на предмет потенциальных угроз, чтобы немедленно оповестить об этом ответственных лиц.
«Новейшее решение LG обнаруживает различные вероятные, непредвиденные угрозы и немедленно сообщает об этом, одновременно приводя управление безопасностью компании в соответствие с современными требованиями», – сказал Пэк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев компании LG Electronics Business Solutions Company. –«LG и впредь будет представлять решения для дисплеев высокой четкости, которые не только передают самые яркие цвета и четкие изображения на сегодняшний день, но и позволяют потребителям чувствовать себя в безопасности во время их использования».
Функция будет доступна в третьем квартале 2022 года, начиная с ключевых рынков на Ближнем Востоке и в Азии, а затем и на других рынках.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-povyshaet-uroven-bezopasnosti-kommercheskikh-displeyev.html isCopied
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