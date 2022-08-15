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LG ПРЕДСТАВИТ СВОИ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2022

О бренде 08/15/2022
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СЕУЛ, 15 августа 2022 годаLG Electronics (LG) приглашает потребителей со всего мира лично ознакомиться с ее последними инновациями на выставке IFA 2022 в Берлине, Германия (2-6 сентября). На стенде под девизом «Жизнь, переосмысленная» (Life, Reimagined), где будет представлено видение LG о заново продуманных технологиях, заново открытом образе жизни и опыте, компания представит целый ряд продуктов, открывающих новый путь в развитии технологий, а также новые уникальные решения и услуги, разработанные для обеспечения несравненного потребительского опыта.

 

LG с большим удовольствием возвращается в Берлин на выставку IFA впервые с 2019 года. Главная европейская выставка потребительской электроники возобновила свою работу в столице Германии после двухлетнего перерыва и снова готова удивлять посетителей со всего мира.

Во время проведения IFA 2022 посетители смогут познакомиться с последними инновациями LG и узнать, как компания переосмысливает потребительский опыт, на ее стенде в зале 18 выставочного комплекса Messe Berlin. Те, кто не сможет лично посетить IFA, смогут познакомиться со стендом LG, посмотрев видеоролик LG Booth, который будет загружен на YouTube-канал LG Global (http://www.youtube.com/GlobalLG).

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