LG ПРЕДСТАВИТ СВОИ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2022

СЕУЛ, 15 августа 2022 года—LG Electronics (LG) приглашает потребителей со всего мира лично ознакомиться с ее последними инновациями на выставке IFA 2022 в Берлине, Германия (2-6 сентября). На стенде под девизом «Жизнь, переосмысленная» (Life, Reimagined), где будет представлено видение LG о заново продуманных технологиях, заново открытом образе жизни и опыте, компания представит целый ряд продуктов, открывающих новый путь в развитии технологий, а также новые уникальные решения и услуги, разработанные для обеспечения несравненного потребительского опыта.

LG с большим удовольствием возвращается в Берлин на выставку IFA впервые с 2019 года. Главная европейская выставка потребительской электроники возобновила свою работу в столице Германии после двухлетнего перерыва и снова готова удивлять посетителей со всего мира.



