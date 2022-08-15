НОВАЯ КАМПАНИЯ LG «РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ДОМА» ПОКАЗЫВАЕТ КАК ДОСТИЧЬ НАСТОЯЩЕГО ДОМАШНЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

АЛМАТЫ, 15 августа 2022 года — LG Electronics (LG) запускает глобальную кампанию "Решения для здорового дома", призывая потребителей по всему миру вести более здоровый и экологичный образ жизни у себя дома. Кампания фокусируется на способах восстановления жизненных сил в повседневной жизни, предлагая советы по улучшению домашнего быта.

После успеха своей первой кампании «Здоровый дом», запущенной в 2020 году, LG провела серию вдохновляющих кампаний, представляющих практику более здорового и рационального образа жизни, включая #CareForWhatYouWear, #CareForAGreenerKitchen и #CareForWhereYouLive. В соответствии с ними новая кампания «Здоровые решения для дома» направлена на создание «здоровой» домашней обстановки с помощью новейших продуктов LG: от современных средств ухода за одеждой и кухонной техники до передовых решений для кондиционирования воздуха.

Кампания открывается новым вдохновляющим видеороликом, иллюстрирующим, как небольшие изменения в быту могут оказать положительное влияние на личное благополучие и окружающую среду. Некоторые из эффективных и простых в применении мер включают приготовление здоровой пищи из свежих продуктов местного производства вместо заказа жирной еды на вынос, предотвращение преждевременного износа тканей за счет освежения одежды паром и повышение температурного режима кондиционера для снижения энергопотребления и защиты планеты.

Чтобы передать ключевые идеи кампании вместе с практичными и простыми идеями для повседневной жизни, LG создала свою собственную глобальную группу инфлюенсеров Wellness Crew. Целых три «команды», каждая из которых обладает различными экспертными знаниями в категориях Eat (здоровое питание), Breathe (психическое благополучие) и Wear (экологичная одежда), будут делиться своими экспертными советами, используя хэштег #WellnessLiving.

«Новая кампания "Здоровые решения для дома" является частью неизменной приверженности LG заботе о потребителях и окружающей среде», – сказал Лю Джэ-чхол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «С помощью серии кампаний "Здоровые решения для дома" мы надеемся повысить осведомленность о том, как просто можно жить более экологично, и как важно, чтобы все мы заботились о себе, своих домах и планете».