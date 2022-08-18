КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ LG ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА ДОМАШНЕЙ ПРАЧЕЧНОЙ «ВСЕ В ОДНОМ» НА ВЫСТАВКЕ IFA 2022

СЕУЛ, 18 августа 2022 года— LG Electronics (LG) представила на выставке IFA 2022 новое компактное решение для стирки WashTower™ Compact. Новая система WashTower – это полностью интегрированное решение «два в одном», сочетающее в себе раздельные стиральную и сушильную машины, универсальную панель управления и расширенный искусственный интеллект в одном компактном устройстве, что обеспечивает повышенный комфорт.







Будучи идеальным решением в качестве прачечной для семьи из одного или двух человек, новая WashTower предлагает более эффективное использование пространства в доме. Ее ширина и глубина уменьшены на 100 и 170 миллиметров соответственно по сравнению с более крупной моделью 2019 WashTower, при этом стиральная машина вмещает 13 килограммов, а сушильная машина – 10 килограммов. Уменьшенная на 235 миллиметров высота изделия обеспечивает более удобный доступ к белью в сушильной машине, расположенной в верхней части модели, что упрощает обслуживание фильтров и позволяет устанавливать WashTower Compact в помещениях с невысокими потолками. Занимая меньше места, чем устанавливаемые друг на друга или бок о бок стиральная и сушильная машины той же мощности, относительно небольшая модель освобождает пространство на кухне или в ванной комнате для других целей, например, для удобного хранения белья, моющих средств и кондиционеров для тканей.

Новая универсальная система LG для ухода за бельем также отличается плоским моноблочным корпусом, который обеспечивает оптимальные условия для стирки и привносит в интерьер изысканную минималистскую эстетику. Панель управления Center Control™, расположенная спереди устройства между стиральной и сушильной машинами, позволяет легко управлять всеми настройками и функциями из одного удобного места. WashTower Compact может органично вписаться практически в любое оформление, помогая пользователям создать в доме обстановку, идеально отражающую их индивидуальные вкусы.







Кроме того, новая инновационная модель WashTower выводит удобство использования и эффективность стирки на новый уровень благодаря передовым технологиям компании. Используя искусственный интеллект Direct Drive™ (AI DD™), стиральная машина способна определить наиболее подходящий способ стирки (движения барабана, температура воды и время цикла стирки) для каждой загрузки, уменьшая степень повреждения ткани, чтобы одежда служила дольше. При этом функция Smart Pairing™ экономит время и силы пользователей, синхронизируя сушильную машину со стиральной машиной, автоматически выбирая оптимальный цикл сушки на основе параметров загрузки стиральной машины1. Будучи отличным универсалом, LG WashTower Compact также сокращает время стирки благодаря функции TurboWash™ 360 и время сушки благодаря функции предварительного нагрева Prepare to Dry.







«WashTower Compact отличается более компактным дизайном и оснащена новейшими технологиями стирки LG на основе искусственного интеллекта, обеспечивая исключительное удобство в использовании», – сказал Лю Джэ-чхол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Мы и дальше намерены прислушиваться к потребителям и отвечать на их разнообразные и меняющиеся потребности, разрабатывая технологичные бытовые устройства с передовым дизайном для лучшей домашней жизни».

LG продемонстрирует свои последние инновации, такие как новая WashTower Compact на своем выставочном стенде (зал 18, Messe Berlin) во время выставки IFA 2022 (2-6 сентября) в Берлине, Германия.

1 Проверено Intertek в июле 2022 года. Сравнение общего времени программы для стирки и сушки 2 пар пижам в цикле быстрой стирки с опцией «Подготовка к сушке». Результаты могут отличаться в зависимости от состава загрузки и факторов окружающей среды.