ЭКОЛОГИЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG С НИЖНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2022

СЕУЛ, 22 августа 2022 года— LG Electronics (LG) представляет на выставке IFA 2022 свой новейший холодильник с нижней морозильной камерой для европейского рынка. Новая модель позволит сделать кухню более экологичной благодаря энергосберегающему инверторному линейному компрессору LG Inverter Linear CompressorTM, модернизированной внутренней камере и передовым технологиям продления свежести, включая LinearCoolingTM и DoorCooling+TM.







Холодильник LG с нижней морозильной камерой отличается самым высоким классом энергопотребления «А» – максимально возможным в соответствии со строгой системой энергетических стандартов Европейской комиссии1. Чтобы получить категорию класса А, LG усовершенствовала структуру охлаждающего конденсатора и теплообменника, а также улучшила траекторию воздушного потока для более эффективного и равномерного распределения холодного воздуха по всему холодильнику.







В новом холодильнике LG также используется чрезвычайно эффективный и долговечный инверторный линейный компрессор. Благодаря ему нижняя морозильная камера обеспечивает 10-процентное снижение годового потребления энергии по сравнению с другими моделями холодильников LG с рейтингом энергопотребления A, что помогает потребителям сократить домашнее энергопотребление и сэкономить на счетах за электричество2.

Более того, новая высокопроизводительная модель оснащена технологиями LG для сохранения свежести – LinearCooling и DoorCooling+. LinearCooling уменьшает колебания температуры3, что помогает дольше сохранять свежесть продуктов4, а DoorCooling+ направляет холодный воздух из верхней части холодильного отделения в труднодоступные места, например, в дверные корзины.

Новый холодильник с нижней морозильной камерой можно дистанционно контролировать с помощью приложения LG ThinQTM для смартфонов, что дает пользователям возможность управлять настройками и проверять рабочее состояние практически из любого места.

Дополнительное удобство обеспечивает двухступенчатая складывающаяся полка Folding Shelf и винная полка Wine Rack. Первая может раскладываться при необходимости размещения больших предметов, а вторая вмещает до пяти бутылок вина одновременно. Более того, новая модель обеспечивает мгновенное обновление стиля благодаря применению внутренней отделки LG Metal Fresh™.

«Новый холодильник с нижней морозильной камерой использует самые современные на рынке технологии LG для сохранения свежести продуктов, обеспечивая при этом превосходную энергоэффективность и множество удобных функций», – сказал Лю Чжэ-Чхол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Разработанный с учетом принципов устойчивого развития и с целью обеспечить лучшие удобства на кухне, наш новый холодильник предлагает производительность, удобство и стиль, которые востребованы на европейском рынке».

Посетители стенда LG (зал 18, Messe Berlin) на выставке IFA 2022 со 2 по 6 сентября смогут увидеть впечатляющий холодильник с нижней морозильной камерой в матово-черной отделке, а также множество других инноваций для лучшей жизни.

# # #

1В марте 2021 года Европейская комиссия пересмотрела стандарты оценки энергопотребления бытовой техники. В новой системе оценки энергопотребления вместо прежней шкалы от A+++ до D используется шкала от A до G (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_818).

2 На основании результатов тестирования энергопотребления бытовых холодильников/морозильников в соответствии со стандартом испытаний IEC 62552. Годовое энергопотребление нового нижнего морозильника LG составляет 99 кВтч, в то время как годовое энергопотребление обычного нижнего морозильника LG составляет 110 кВтч.

3 На основании результатов испытаний UL по методу внутреннего тестирования LG, при сравнении средних колебаний температуры от пика до пика в отделении для свежих продуктов между моделями холодильников LGBottomFreezerGBB72NSDFN (±0,5C°), в режиме без нагрузки и при нормальной температуре. Результаты могут отличаться при фактическом использовании.

4 На основании результатов испытаний UL с использованием внутренней методики тестирования LG с измерением времени, необходимого для того, чтобы капуста бок-чой, хранящаяся в отделении для свежих продуктов холодильника LG модели GBB72NSDFN, уменьшилась в весе на пять процентов.Результаты могут отличаться при фактическом использовании.