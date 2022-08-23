LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА IFA 2022 НАСТОЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА, ОТКРЫВ НОВУЮ ЭРУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВКУСОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

СЕУЛ, 23 августа 2022 года— LG Electronics (LG) представляет на выставке IFA 2022 свой новый очиститель воздуха PuriCare Objet Collection Aero Furniture. Новая модель настольного типа, которая создана вслед за знаменитой PuriCare AeroTower, представленной на выставке CES в начале этого года, размывает границы между красивой мебелью и современным воздухоочистителем, предлагая дизайн, который может быть настроен в соответствии с индивидуальными предпочтениями, а также 360-градусную очистку воздуха и удобные функции.









Элегантный и компактный, LG Aero Furniture имеет относительно небольшие размеры, что делает его идеальным выбором для небольших помещений, таких как спальня, кабинет или студия, при этом пользователи могут выбрать цвет основания устройства – нежно-розовый (Crème Rose), нежно-желтый (Crème Yellow) или светло-серый (Crème Grey), а также форму верхней поверхности – круглую (Round) или овальную (Track), в соответствии со своими вкусами или домашним декором.



Гладкая верхняя поверхность инновационной новинки LG представляет собой удобное место для размещения предметов домашнего обихода или декоративных элементов. Кроме того, на нижней стороне расположены удобные элементы управления для включения/выключения устройства, управления режимами воздушного потока и режимами освещения в зависимости от настроения. Небольшие индикаторы, оригинально размещенные у края поверхности, сообщают о наличии Wi-Fi соединения, качестве воздуха, силе воздушного потока и статусе обновления1.



Помимо этого, новый Aero Furniture предлагает множество продуманных функций для более персонализированного использования. Пользователи могут комфортно заряжать свои смартфоны и беспроводные наушники с помощью встроенного в поверхность беспроводного зарядного устройства2 и поддерживать приятную обстановку с помощью функции освещения по настроению. Подсветка Aero Furniture предлагает на выбор восемь различных цветов, ею можно легко управлять с помощью приложения LG ThinQ™. Кроме того, уникальный воздухоочиститель LG разработан с учетом принципов устойчивого развития: его компоненты изготовлены из повторно используемого пластика, собранного из старой бытовой техники и электроники, и поставляются в упаковке из повторно используемых материалов.



Помимо изысканного дизайна, новый воздухоочиститель LG создает в доме индивидуальный комфорт с производительностью, которую можно настроить в соответствии с любыми предпочтениями. Продукт значительно улучшает качество воздуха в помещении благодаря многоступенчатой фильтрации Aero Furniture, которая сочетает в себе фильтр сверхтонкой очистки (LG Ultra-fine Filter), фильтр-пылесборник (LG Dust Collector Filter) и дезодорирующий фильтр (LG Deodorization Filter). Пользователи также могут наслаждаться чистейшим комнатным воздухом благодаря технологии LG UVnano™, которая уменьшает количество вирусов и бактерий на лопастях вентилятора Aero Furniture и вокруг них на 99,99%3.





Дополнительно в ближайшее время LG намерена выпустить лимитированные версии своего нового воздухоочистителя. Помимо моделей с эксклюзивными украшениями верхней поверхности устройства, разработанными известными художниками - такими как популярный южнокорейский художник Ким Сон У (Kim Sun-woo), компания выпустит модели, изготовленные из недавно разработанных экологичных материалов.





«Благодаря настраиваемому дизайну, современной очистке воздуха и ориентированным на пользователя функциям, Aero Furniture помогает потребителям в создании здорового, комфортного и более персонализированного дома», – сказал Лю Джэ-чхол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «LG намерена и дальше разрабатывать инновации для более здоровой и качественной жизни, отвечая на разнообразные потребности пользователей во всем мире».





LG продемонстрирует свои последние инновации, включая новый Aero Furniture, на своем выставочном стенде (зал 18, Messe Berlin) на выставке IFA 2022 в Берлине, Германия, со 2 по 6 сентября.





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1 Индикатор обновления загорается во время установки обновления через приложение LG ThinQ.

2 Беспроводная зарядка доступна только для совместимых смартфонов и беспроводных наушников. Обеспечивается быстрая зарядка смартфонов Samsung Galaxy (9-10 Вт) и Apple iPhone (7,5 Вт). Скорость зарядки может зависеть от устройства, условий использования, условий зарядки и других факторов.

3 Снижает количество бактерий на лопастях вентилятора на 99,99%, бактерий, находящихся в воздухе, на 94%, и вирусов, находящихся в воздухе, на 91%. Сертифицировано British Allergy Foundation. Протестировано TÜV Rheinland с использованием тестовой модели FS061PWHA, измеряющей наличие бактериальной флоры (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae) на лопасти вентилятора на уровне скорости Level 1 в течение часа под воздействием светодиодного излучения LG UVnano UV-C LED в соответствии с ISO22196:2011. Результаты могут отличаться в зависимости от фактической среды использования.