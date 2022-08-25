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LG ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К HOME CONNECTIVITY ALLIANCE ДЛЯ РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УМНОГО ДОМА

О бренде 08/25/2022
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СЕУЛ, 25 августа 2022 года— LG Electronics (LG) вошла в состав совета директоров Альянса домашних подключений (Home Connectivity Alliance, HCA) – организации, призванной обеспечить лучшие возможности умного дома благодаря открытому сотрудничеству и инновациям.



Альянс, основанный в 2022 году и объединяющий ряд производителей решений для умного дома, ставит своей целью создание надежной и безопасной экосистемы совместимой бытовой техники. Помимо LG, в него входят порядка 13 мировых брендов, включая Samsung, Arçelik, Electrolux, Haier, GE Appliances и Trane Technologies. Альянс намерен обеспечить беспроблемную совместимость различных устройств и услуг от разных брендов за счет разработки и внедрения рекомендаций по межоблачному (Cloud-to-Cloud, C2C) взаимодействию.

Будучи членом правления альянса, LG в ближайшем будущем предоставит своим потребителям возможность управлять и контролировать решения для умного дома других членов альянса с помощью приложения LG ThinQ™.

«Мы рады, что LG присоединилась к совету директоров альянса. Являясь лидером отрасли, LG осознает, что совместимость различных устройств необходима для бесперебойной работы умного дома, и мы очень ценим, что компания присоединилась к нашему альянсу», – сказал Юн Хо Чой (Yoon Ho Choi), президент Home Connectivity Alliance. – Используя коллективные знания и опыт членов нашего глобального совета директоров, мы намерены и дальше продвигать развитие умного дома и предоставлять потребителям более простой и удобный стиль жизни».

«Нам очень приятно присоединиться к правлению Home Connectivity Alliance, и мы с радостью будем работать с компаниями-единомышленниками», – сказал Лю Джэ-чхол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – Решение о вступлении соответствует приверженности LG к открытым инновациям и сотрудничеству, а также стремлению предоставлять потребителям больший выбор и больше удобств в их повседневной жизни, а также развивать будущее технологий умного дома».

Во время выставки IFA 2022 в сентябре LG и другие участники альянса, в Берлине, впервые продемонстрируют посетителям межбрендовую совместимость своих новейших решений для умного дома.

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