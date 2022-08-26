ИЗОГНУТЫЙ ИГРОВОЙ OLED МОНИТОР LG ULTRAGEAR С ЧАСТОТОЙ 240 ГЦ ДЕБЮТИРУЕТ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2022

— LG Electronics (LG) представляет на выставке IFA 2022 в Берлине, Германия, свои новейшие мониторы премиум-класса, включая новый выдающийся игровой монитор UltraGear™ OLED (модель 45GR95QE). Этот 45-дюймовый монитор – первый изогнутый OLED-дисплей LG с частотой обновления 240 Гц, создан для захватывающего погружения в игровой процесс, предлагая визуальную эффективность, скорость и функции, необходимые серьезным геймерам.Посетители стенда LG на выставке IFA 2022 смогут ознакомиться с широким ассортиментом передовых мониторов LG, включая новый UltraGear, а также UltraFine™ Display Ergo AI (модель 32UQ890), который предоставляет максимально настраиваемые параметры для высочайшего комфорта пользователя дома или в офисе.

Помимо того, что 45GR95QE является первым 45-дюймовым изогнутым игровым OLED-монитором LG с соотношением сторон 21:9 и разрешением WQHD (3440 x 1440), он также является первым дисплеем в истории компании, сочетающим 45-дюймовый размер экрана с радиусом изгиба 800R. Это сочетание характеристик помогает пользователям усилить ощущение полного погружения в атмосферу игры. По-настоящему мощный игровой монитор 45GR95QE будет представлен на выставке IFA 2022 вместе с впечатляющим игровым OLED-монитором LG 48GQ900 UltraGear.







Как можно было ожидать, новейший игровой монитор компании повышает уровень реализма и скорость реакции, предлагая превосходное качество изображения, а также непревзойденное быстродействие. Наряду с частотой обновления 240 Гц и временем отклика GTG (Gray-to-Gray, от серого к серому) 0,1 миллисекунды, 45GR95QE обеспечивает 98,5-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, превосходное качество HDR10 и поддержку HDMI 2.1 – включая такие возможности как переменная частота обновления (Variable Refresh Rate, VRR), а также DisplayPort 1.4. Благодаря большим размерам, соотношению сторон 21:9, безрамочному дизайну и радиусу изгиба экрана 800R, 45GR95QE помогает пользователям погрузиться в любимые компьютерные или консольные игры так, как немногие другие мониторы. Более того, он идеально сочетается по размеру с большинством настольных систем и обеспечивает плавную многозадачность благодаря таким функциям, как «картинка рядом с картинкой» (Picture-by-Picture, PBP) и «картинка в картинке» (Picture-in-Picture, PIP).









Первый изогнутый игровой OLED-монитор бренда UltraGear - 45GR95QE, обеспечивает такое же великолепное качество изображения OLED, как и его предшественник (модель 48GQ900), но с добавлением изгиба экрана 800R и антибликового покрытия LG с низким уровнем отражения – Anti-Glare&LowReflection. Эти ключевые усовершенствования помогают усилить эффект погружения в игру, окружая пользователя действием на экране и одновременно уменьшая отвлекающие визуальные помехи. Ведущая в отрасли технология дисплеев LG OLED также способствует снижению нагрузки на глаза пользователей, что особенно полезно для тех, кто любит погружаться в долгие и безостановочные игровые сессии.









Монитор UltraFineDisplayErgoAI

Монитор LG UltraFine Display Ergo AI дебютирует на выставке IFA 2022. Инновационная модель 32UQ890 – это первый монитор LG, способный автоматически регулировать свое положение для обеспечения эргономичного комфорта в течение всего дня. Встроенная камера, использующая передовой искусственный интеллект, дает возможность UltraFine Display Ergo AI непрерывно анализировать положение пользователя, автоматически изменяя высоту (0-160 мм) и наклон (от -20º до +20º) экрана, чтобы предотвратить длительное пребывание в одном положении или формирование неправильной осанки со временем. 32UQ890 имеет три режима, улучшающих эргономику: AI Motion, Continuous Motion и Periodic Motion. AI Motion, который будет продемонстрирован на стенде LG во время выставки IFA, отслеживает уровень глаз пользователя и регулирует высоту и наклон при выявлении изменений.





LG UltraFine Display Ergo AI оснащен 31,5-дюймовым IPS-дисплеем 4K (3840 x 2160) с 95-процентным охватом DCI-P3 и превосходным качеством воспроизведения HDR. Благодаря сочетанию премиального экрана высокого разрешения и шарнирной подставки с интеллектуальной регулировкой за счет ИИ-технологии LG, монитор 32UQ890 представляет собой индивидуальное решение для рабочего места, повышающее комфорт загруженных делами профессионалов.







«Портфель инновационных продуктов LG, представленных на выставке IFA 2022, включает в себя новейшие веяния и технологии для удовлетворения потребностей и образа жизни разнообразных современных потребителей», – сказал Со Ён Джэ (Seo Young-jae), старший вице-президент и глава ИТ-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – «Наш совершенно новый игровой монитор UltraGear OLED повышает качество игрового процесса за счет изогнутого экрана, антибликового покрытия и сверхбыстрой частоты обновления 240 Гц, а UltraFine Display Ergo AI обеспечивает пользователю исключительные удобства благодаря своим эргономичным функциям и футуристическому дизайну. Мы рады представить оба этих выдающихся продукта на IFA и вернуться в Берлин после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией».







Выставочный стенд LG (зал 18, Messe Berlin) на IFA 2022 со 2 по 6 сентября предоставит посетителям возможность ознакомиться с самыми последними инновациями компании в области потребительской электроники, включая новые дисплейные решения для продуктивной работы (Ergo) и развлечений/игр (UltraGear).





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