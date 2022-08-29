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ТЕЛЕВИЗОР LG G2 OLED EVO GALLERY EDITION С ДИАГОНАЛЬЮ 97 ДЮЙМОВ ГОТОВ К ВЫХОДУ НА РЫНОК
Модель 97G2 имеет внушительный 97-дюймовый экран на основе самоподсвечивающейся технологии LG OLED для создания захватывающих впечатлений от просмотра на огромном экране. С появлением самого большого за все время размера дисплея, линейка OLED-телевизоров компании 2022 года теперь представлена безупречными 42-, 48-, 55-, 65-, 77-, 83-, 88- и 97-дюймовыми моделями.
Являясь бесспорным лидером мирового рынка телевизоров премиум-класса на протяжении девяти лет подряд1, LG OLED стал выбором миллионов потребителей по всему миру. В OLED-телевизорах используются самоподсвечивающиеся пиксели, которые могут включаться и выключаться по отдельности для воспроизведения идеального черного цвета, чистых естественных цветов и бесконечной контрастности. Благодаря отсутствию подсветки OLED позволяет создавать беспрецедентные форм-факторы, такие как гибкие и сворачиваемые телевизоры.
LG представит на выставке IFA 2022 совершенно новую модель 97G2 в расширенной линейке телевизоров премиум-класса. В нее входит постоянно растущее число высококачественных моделей с ультрабольшими диагоналями экранов, разработанных для получения незабываемых впечатлений от домашнего просмотра. Компания также продемонстрирует разнообразие своих передовых технологий производства дисплеев: на стенде IFA будут представлены модели из хорошо известных линеек OLED, Micro LED и QNED телевизоров.
Согласно недавнему отчету о маркетинговых исследованиях2, доля OLED-моделей на европейском рынке телевизоров премиум-класса в этом году составит 55%, а к 2023 году увеличится до 66%. В отчете также прогнозируется, что в 2022 году мировые поставки телевизоров с диагональю более 70 дюймов достигнут примерно 14,9 миллиона единиц, а в следующем году увеличатся почти до 17,1 миллиона единиц. Благодаря расширению ассортимента OLED-телевизоров с большим и сверхбольшим экраном, LG имеет все шансы сохранить свое доминирующее положение в сегменте телевизоров премиум-класса в Европе и во всем мире.
Одна из главных достопримечательностей экспозиции LG на IFA – 97-дюймовый телевизор LG OLED evo Gallery Edition, в котором используется технология OLED evo, процессор α (Alpha) 9 Gen5 AI и передовые алгоритмы обработки информации, чтобы обеспечить реалистичное изображение и подлинно захватывающий эффект от просмотра кинематографического уровня. 97-дюймовая модель серии G2 также выполнена в стиле LG Gallery Design, предлагающем плавный, целостный внешний вид, который сразу же придает элегантность самому роскошному домашнему кинотеатру.
На выставке IFA впечатляющую линейку 8K телевизоров LG возглавляют 88-дюймовый LG SIGNATURE OLED 8K (модель 88Z2) и 86-дюймовый QNED TV (модель 86QNED99). Обе сверхбольшие модели сочетают в себе поразительные размеры экрана, высокую четкость изображения 8K (7680 x 4320) и новейшие технологии LG для достижения максимального погружения в контент любого жанра. Благодаря более чем 33 миллионам пикселей OLED с самоподсветкой, модель 88Z2 демонстрирует высокий уровень детализации, насыщенные и глубокие оттенки черного цвета, бесконечную контрастность и реалистичные цвета, которые сохраняют свою достоверность при широком угле обзора. В свою очередь, модель 8K 86QNED99 оснащена технологиями LG Quantum Dot NanoCell и Precision Dimming, которые обеспечивают четкое и яркое изображение на впечатляющем 86-дюймовом экране.
Также на выставке в Берлине будет представлена впечатляющая 136-дюймовая система LG 4K Micro LED (3840 x 2160). Это инновационное решение для домашних развлечений обеспечивает первоклассное качество изображения на потрясающем экране, сочетая самосветящиеся пиксели микрометрового размера с модульной конструкцией.
Посетители выставки IFA 2022 (2-6 сентября) смогут ознакомиться со всеми новейшими флагманскими телевизорами LG, включая первый в мире 97-дюймовый OLED-телевизор, на стенде компании в зале 18 выставочного комплекса Messe Berlin.
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1 Источник: Omdia (В пересчете на единицы продукции, поставленные за 9-летний период с 2013 по 2021 год)
2 Источник: Omdia (https://www.prnewswire.com/news-releases/omdia-transformable-display-market-will-grow-up-to-117-7-million-units-in-2029--301605840.html)
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-televizor-g2-oled-evo-gallery-ifa.html isCopied
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