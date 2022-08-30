LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2022 STYLER SHOECASE И SHOECARE, ПРЕДЛАГАЯ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ

СЕУЛ, 30 августа 2022 года— LG Electronics (LG) кардинально меняет домашний уход за обувью, представляя LGStyler™ ShoeCase и ShoeCare на выставке IFA 2022. Оснащенное технологией TrueSteam™, улучшающей гигиену, решение LG для всестороннего ухода за обувью предлагает инновационное, индивидуальное управление, сбор и хранение обуви для нового повседневного образа жизни.

Поскольку среди поколения MZ – миллениалов и поколения Z, растет культура коллекционирования дорогих дизайнерских, роскошных и лимитированных кроссовок, внутреннее исследование LG показало, что эти «фанаты кроссовок» получат большие преимущества от решения, которое не только сделает их заветную обувь более заметной, но также обеспечит ей оптимальный уход.











LG Styler ShoeCase с прозрачными панелями – это удобное решение для хранения и показа обуви. Помимо создания идеальных условий для хранения обуви благодаря защите от влажности и ультрафиолетового излучения, обесцвечивающего ткань¹, Styler ShoeCase представляет собой прекрасную возможность для любителей обуви продемонстрировать свои любимые пары, предлагая такие функции интерьера, как вращающийся на 360 градусов поворотный стол и модульную конструкцию, позволяющую складывать до четырех ящиков друг на друга.

LG Styler ShoeCare, также впервые представленный на IFA, как и многие другие современные бытовые приборы LG, включая посудомоечные машины и решение для ухода за одеждой Styler с технологией пара, использует проверенную технологию TrueSteam, чтобы обеспечить «освежающие» функции по уходу за обувью. Он также использует абсорбирующие свойства цеолита в фильтре Zeo-Dry для впитывания влаги и удаления запахов из обуви, чтобы обувь было более приятно носить и находиться с ней рядом².











Кроме того, новое решение LG Styler ShoeCare оптимизирует уход за различными типами обуви, включая кожаную, замшевую и спортивную обувь, с помощью 10 различных режимов. В зависимости от типа и ткани обуви, устройство осуществляет эффективное управление использованием пара TrueSteam для освежения обуви. К тому же, бесшумный и эффективный, инновационный прибор LG может освежить до четырех пар обуви всего за 37 минут (стандартный режим), функционируя при этом с уровнем шума всего 35 децибел, что обеспечивает практически бесшумную и эффективную работу.

Удобный LG Styler ShoeCare также оснащен необычной насадкой LG Moving Nozzle™ с несколькими подвижными соплами, которые высушивают внутренности освежаемой обуви и могут быть легко отрегулированы в соответствии с размером каждой пары. А благодаря функции Dual Care System пользователи могут одновременно чистить два разных типа обуви (с разными потребностями в уходе за материалами).

Для более удобного ухода за обувью пользователи могут получить доступ к ряду услуг для LG Styler ShoeCase и ShoeCare через приложение ThinQ. Интуитивно понятное приложение LG дает возможность пользователям дистанционно управлять и контролировать Styler ShoeCase и ShoeCare. LG также сотрудничает с различными брендами, предлагающими новые возможности и функции для устройств по уходу за обувью, которые будут доступны через Центр обновлений приложения ThinQ.











«Новые LG Styler ShoeCase и ShoeCare представляют собой комплексное решение по уходу за обувью, позволяющее гигиенически чистить, хранить и демонстрировать обувь», – сказал Лю Дже-чхол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Используя наши новейшие технологии и предлагая удобное управление и дизайн, эти революционные продукты идеально подходят для потребителей, которые ищут лучший, более приятный способ заботиться о своей коллекции обуви. Мы и далее будем предлагать инновационные решения для лучшей жизни дома».

Посетители выставки IFA 2022 смогут ознакомиться со всеми последними инновациями LG, включая Styler ShoeCase и ShoeCare, на стенде компании (зал 18, Messe Berlin).

# # #

¹ Панели LGStylerShoeCase покрыты поглотителем ультрафиолетового света, что помогает предотвратить обесцвечивание, вызванное солнечным светом или флуоресцентным освещением

² Фильтр Zeo-Dry в StylerShoeCare изготовлен из высокоэффективного осушающего материала «цеолит», который обычно используется для осушения и дезодорации. Абсорбирующая способность восстанавливается при воздействии тепла и давления на фильтр Zeo-Dry, содержащий частицы влаги или запаха