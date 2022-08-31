LG ОБЕСПЕЧИВАЕТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОГРУЖЕНИЯ В ИГРЫ С ПЕРВЫМ В МИРЕ СГИБАЕМЫМ 42-ДЮЙМОВЫМ ТЕЛЕВИЗОРОМ OLED

СЕУЛ, 31 августа 2022 года— LG Electronics (LG) представляет LG OLED Flex (модель LX3), новый инновационный телевизор с первым в мире сгибаемым 42-дюймовым OLED-экраном. LG OLED Flex отлично подходит для захватывающих консольных, компьютерных и облачных игр, а также для просмотра прямых телепередач и потоковых сервисов. Он открывает новую эру возможностей настройки экрана. Необычный дисплей LX3 может меняться от абсолютно плоского до эффектно изогнутого (900R)1, предлагая пользователям выбрать для себя идеальный изгиб из двадцати уровней изгиба для полностью персонализированного просмотра.

Форм-фактор LG OLED Flex, меняющий представление об игре, стал возможен благодаря технологии самоподсвечивающихся светодиодов LG OLED, не нуждающейся в подсветке. Плоский или изогнутый, LX3 c технологией LG OLED evo обеспечивает такое же исключительное качество изображения и производительность, которые сделали LG OLED выбором взыскательных потребителей во всем мире. Обеспечивая бесконечную контрастность, глубокий черный цвет, высокоточные цвета (сертификация 100-процентной точность цветопередачи)2, мгновенное время отклика 0,1 миллисекунды и низкую задержку ввода, LG OLED Flex даст пользователям возможность почувствовать себя частью происходящего на экране.

В дополнение к реалистичному качеству изображения, обеспечиваемому интеллектуальным процессором α (Alpha) 9 Gen 5 и уникальными алгоритмами изображения, LG OLED FLEX создает комфортные условия для глаз, о чем свидетельствуют многочисленные сертификаты, подтверждающие отсутствие мерцания и бликов3. Необременительный для зрения, OLED-экран LX3 дает пользователям возможность наслаждаться длительными игровыми сессиями и смотреть любимые передачи, не испытывая усталости глаз. Между тем, применение супер-антибликового покрытия LG SAR (Super Anti-Reflection) помогает уменьшить визуальные отвлечения, чтобы пользователи могли полностью сосредоточить свое внимание на происходящем на экране.

Благодаря широким возможностям настройки для более индивидуальных пользовательских возможностей, сгибаемый 42-дюймовый дисплей не похож ни на один другой, представленный на рынке. Пользователи могут быстро настроить изгиб LX3 на одну из двух доступных предварительных настроек с помощью специальной кнопки на пульте дистанционного управления или вручную изменить степень изгиба с шагом в пять процентов на 20 различных уровнях. Кроме того, экран LG OLED Flex можно наклонить на 10 градусов или на 5 градусов от пользователя, а подставка регулируется по высоте - вверх или вниз на 140 миллиметров, гарантируя эргономичный комфорт как для тех, кто любит сидеть прямо, так и для тех, кто любит откинуться назад.

В дополнение к этому, LX3 оснащен специальными функциями, которые обеспечивают пользователям больший контроль над игровым процессом. Например, они могут регулировать размер изображения на экране4 в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями или жанром игры, в которую они играют. Любители ролевых игр (RPG), гонок или платформеров, вероятно, захотят использовать все 42 дюйма экрана, в то время как игроки в стратегии реального времени (RTS) или шутеры от первого лица (FPS) предпочтут 32- или 27-дюймовое изображение, которое позволит им видеть сразу все происходящее в игровом поле. Функция изменения размера изображения легко доступна из удобного меню Gaming Dashboard, где пользователи также могут задать высокое, низкое или центральное положение уменьшенного изображения на экране.

Новое приложение Game, которое является эксклюзивным для LX3, поддерживает пользовательские заставки, предлагает ярлыки для популярных приложений, таких как Twitch и YouTube, а также предоставляет список внешних подключенных устройств ввода, и все это на одном экране. Обновленный для LG OLED Flex оптимизатор LG Gaming Optimizer добавляет к разнообразным опциям изображения и звука, ориентированным на геймеров, индивидуальные настройки звука для определенных жанров игр. Специальная страница настроек игрового звука включает эквалайзер, переключатели для AI Game Sound и Dolby Atmos, а также предлагает доступ к расширенным настройкам звука, предоставляя пользователям возможность настроить игровой процесс именно так, как они хотят.

Геймеры также оценят режим Multi View в LX3. Он позволяет просматривать контент из двух разных источников одновременно и выбирать, какой звук они хотят слышать. Это означает, что они могут играть в компьютерную или консольную игру и одновременно смотреть видео с YouTube5, транслируемое со смартфона.

Для максимального удобства функция Switching Hub позволяет задействовать встроенный микрофон LG OLED Flex и любые устройства, подключенные через его USB-порты, такие как гарнитура, клавиатура или мышь, с ПК, подключенным через кабель HDMI. Нажав кнопку переключения источников на боковой стороне подставки LX3, пользователи могут переключаться между ПК и LG OLED Flex без необходимости физического отключения и повторного подключения устройств. Кроме того, встроенный микрофон обеспечивает эффективное подавление эха для кристально чистого голосового общения во время игр.

Превосходное звучание LX3 обеспечивают два фронтальных 40-ваттных динамика, которые помогают еще больше улучшить впечатления от игр и просмотра контента. Благодаря встроенной поддержке Dolby Atmos достигается большая четкость, глубина и выразительность звука в совместимых играх.

Замечательная линейка OLED-телевизоров LG, включающая новый LG OLED Flex, предлагает одни из лучших игровых возможностей на большом экране с поддержкой Dolby Vision при 4K 120 Гц и новейшим функциям HDMI 2.1, таким как переменная частота обновления (Variable Refresh Rate, VRR) и режим автоматической низкой задержки (Automatic Low latency Mode, ALLM). Более того, сгибаемый дисплей LG совместим с G-SYNC® и сертифицирован AMD FreeSync™ Premium, обеспечивая визуальное отображение без разрывов и замираний, что позволяет полностью оживить процесс игры.

Чтобы дополнить индивидуальные впечатления пользователя, LG OLED Flex оснащен настраиваемой подсветкой в виде щита, встроенной в заднюю панель. Подсветка LX3 улучшает атмосферу, обепечивая синхронизацию с видео или аудио контентом, воспроизводимым на экране, и предлагает пять различных режимов6 на выбор пользователей.

LG Flex будет представлен на выставке IFA 2022 на стенде LG в зале 18 выставочного комплекса Messe Berlin.

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1 По результатам внутреннего тестирования. Максимальный изгиб LGOLEDFlex аналогичен изгибу дисплея с фиксированным радиусом изгиба 900R.

2 Панели LGOLED сертифицированы Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по CIEDE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов

3 Панели LGOLED сертифицированы UL на отсутствие мерцания и дискомфортных бликов

4 Функция виртуальной настройки размера экрана будет доступна позднее в этом году

5 Видеоролики YouTube можно транслировать со смартфона во время игр через подключенный по HDMI источник или во время просмотра прямого эфира

6 Режимы подсветки доступны не для всех источников входного сигнала