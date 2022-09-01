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LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ЖИЗНЬ, ПЕРЕОСМЫСЛЕННУЮ» НА ВЫСТАВКЕ IFA 2022
О бренде 09/01/2022
БЕРЛИН, 1 сентября 2022 года— LG Electronics (LG) на выставке IFA 2022 демонстрирует широкий спектр умных решений для жизни, разработанных с учетом требований и вкусов потребителей в меняющемся мире. В рамках экспозиции, посвященной теме «Жизнь, переосмысленная» (Life, Reimagined), компания представляет свои передовые потребительские инновационные продукты и услуги, которые привносят новые возможности и впечатления в повседневную жизнь.
При входе на стенд LG (зал 18, выставочный комплекс Messe Berlin) на выставке IFA посетителей встречает впечатляющий 97-дюймовый телевизор OLED evo Gallery Edition. Являясь самым большим в мире OLED-телевизором, 97-дюймовая модель G2 добавляет совершенно новое измерение домашним развлечениям благодаря высокому качеству отображения OLED с самоподсветкой, передовым технологиям обработки изображений на основе искусственного интеллекта и впечатляющим размерам. На выставке IFA будут представлены несколько новейших широкоэкранных телевизоров LG премиум-класса, включая отмеченный наградами 88-дюймовый LG SIGNATURE OLED TV 8K. Также на выставке в Берлине представлен огромный 136-дюймовый дисплей LG 4K Micro LED (3840 x 2160). Это инновационное решение для домашних развлечений обеспечивает первоклассное качество изображения с впечатляющим размахом, сочетая самоподсвечивающиеся пиксели микрометрового размера с модульной конструкцией.
Посетители стенда LG получат возможность насладиться захватывающими впечатлениями от игр в ретро-стиле на OLED в зоне Flex Arcade. Здесь расположено несколько игровых станций, на которых посетители смогут опробовать новые консольные игры и старую классику на современных телевизорах LG OLED, включая первый в мире гибкий 42-дюймовый OLED телевизор – совершенно новый LG OLED Flex. Предлагая «20 изгибов в одном экране» и множество функций и настроек, ориентированных на геймеров, Flex дает пользователям возможность персонализировать свои игровые настройки как никогда раньше.
На стенде LG также представлена зона Lifestyle. Здесь посетители могут ознакомиться с широким спектром продуктов и услуг LG, которые могут быть «подогнаны» под любые вкусы и предпочтения. В зоне Lifestyle можно увидеть впечатляющий стенд с новейшими телевизорами LG из коллекции LG OLED Objet, новейшие аудиорешения, такие как уникальная беспроводная колонка LG XBOOM 360, а также эксклюзивные предметы мебели и аксессуары для дома от голландского бренда Moooi.
Среди других инноваций, представленных на IFA – комплексное решение LG для ухода за обувью, LG Styler™ ShoeCase и ShoeCare, модели стиральных и сушильных машин с искусственным интеллектом, которые делают процесс стирки более быстрым и удобным, а также Aero Furniture – «настольный» очиститель воздуха, размывающий различия между предметами мебели и высокопроизводительным прибором для очистки воздуха. Посетители IFA также смогут «вживую» познакомиться с новейшими мониторами LG, улучшающими эргономику и производительность, на рабочей станции Ergo Monitor Workstation, а также с растущим выбором игровых мониторов в игровой зоне UltraGear Gaming Monitor Play.
Познакомиться с «Жизнью, переосмысленной» можно лично, посетив стенд LG на выставке IFA 2022 (2-6 сентября). Те, кто не сможет присутствовать на выставке, получат возможность осмотреть стенд LG по видеороликам, загруженным на YouTube-канал LG Global (www.youtube.com/GlobalLG).
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavlyayet-zhizn-pereosmyslennuyu-ifa.html isCopied
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