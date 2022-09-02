About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help

LG ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ НА ВЕЧЕРИНКУ МНОЖЕСТВА НАСТРОЕНИЙ В БЕРЛИНЕ, ВДОХНОВЛЕННУЮ ХОЛОДИЛЬНИКОМ MOODUP™

О бренде 09/02/2022
Print

БЕРЛИН, 2 сентября 2022 года — LG Electronics (LG) собирается провести изысканную вечеринку в Берлине, чтобы продемонстрировать великолепие своего нового холодильника MoodUP™, анонсированного сегодня на выставке IFA 2022. На мероприятии, проводимом в партнерстве с NTS Radio – глобальной онлайн-радиостанцией и медиа-платформой – будут представлены воодушевляющие впечатления, сосредоточением которых стала новейшее кухонное новшество LG –холодильник MoodUP. Благодаря инновационным светодиодным дверным панелям, меняющим цвет, LG MoodUP предлагает небывалую гибкость в оформлении интерьера и новый способ создания стильной интегрированной кухни.




Опираясь на творческий потенциал холодильника MoodUP, мероприятие «Ноты и тона» (Notes + Tones) покажет различные настроения, смешивая цвет, звук и вкус. От «Корней» (Roots) – смеси теплых, естественных тонов, регги и джаза, а также ароматов вроде виски и дыма, до «Неба» (Sky) – ярких, смелых оттенков, блистательной электроники и коктейлей из рома, манго и абсента. Динамичная инсталляция из холодильников MoodUP будет отражать смену настроений на протяжении всего вечера. По мере изменения оттенков палитры холодильников будут меняться цвета и освещение в зале, жанры музыки в диджейских сетах и вкусы в коктейльной карте.

 

Помимо знакомства с новым холодильником MoodUP и угощения вкусными авторскими напитками, гости мероприятия смогут провести вечер за прослушиванием отличного звука, с тематическими сетами, запрограммированными NTS, с участием диджеев Eva Geist, mobilegirl, Slim Soledad и Zakia. Мероприятие Notes + Tones стартует в CAN вечером 3 сентября.

 

Присутствующие также смогут увидеть, как легко изменить цвет или тему MoodUP с помощью приложения LG ThinQ™. Более того, они еще и получат специально приготовленный коктейль, соответствующий их любимому образу MoodUP.

 

«Холодильник MoodUP - это высокотехнологичное бытовое устройство, которое может менять цвета в соответствии с настроением пользователя и улучшать обстановку на кухне», – сказал Лю Чжэ-Чхол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Мы рады сотрудничать с NTS в рамках этой захватывающей вечеринки. Они используют широкий спектр жанров и звуков, что делает их идеальными партнерами для демонстрации множества настроений и оттенков холодильника MoodUP».

 

Принципиально новый холодильник MoodUP представлен на выставочном стенде LG (зал 18, выставочный комплекс Messe Berlin) во время выставки IFA 2022 (2-6 сентября) в Берлине, Германия.

ТІЗІМГЕ ОРАЛУ