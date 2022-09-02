LG ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ НА ВЕЧЕРИНКУ МНОЖЕСТВА НАСТРОЕНИЙ В БЕРЛИНЕ, ВДОХНОВЛЕННУЮ ХОЛОДИЛЬНИКОМ MOODUP™

БЕРЛИН, 2 сентября 2022 года — LG Electronics (LG) собирается провести изысканную вечеринку в Берлине, чтобы продемонстрировать великолепие своего нового холодильника MoodUP™, анонсированного сегодня на выставке IFA 2022. На мероприятии, проводимом в партнерстве с NTS Radio – глобальной онлайн-радиостанцией и медиа-платформой – будут представлены воодушевляющие впечатления, сосредоточением которых стала новейшее кухонное новшество LG –холодильник MoodUP. Благодаря инновационным светодиодным дверным панелям, меняющим цвет, LG MoodUP предлагает небывалую гибкость в оформлении интерьера и новый способ создания стильной интегрированной кухни.









Опираясь на творческий потенциал холодильника MoodUP, мероприятие «Ноты и тона» (Notes + Tones) покажет различные настроения, смешивая цвет, звук и вкус. От «Корней» (Roots) – смеси теплых, естественных тонов, регги и джаза, а также ароматов вроде виски и дыма, до «Неба» (Sky) – ярких, смелых оттенков, блистательной электроники и коктейлей из рома, манго и абсента. Динамичная инсталляция из холодильников MoodUP будет отражать смену настроений на протяжении всего вечера. По мере изменения оттенков палитры холодильников будут меняться цвета и освещение в зале, жанры музыки в диджейских сетах и вкусы в коктейльной карте.

Помимо знакомства с новым холодильником MoodUP и угощения вкусными авторскими напитками, гости мероприятия смогут провести вечер за прослушиванием отличного звука, с тематическими сетами, запрограммированными NTS, с участием диджеев Eva Geist, mobilegirl, Slim Soledad и Zakia. Мероприятие Notes + Tones стартует в CAN вечером 3 сентября.

Присутствующие также смогут увидеть, как легко изменить цвет или тему MoodUP с помощью приложения LG ThinQ™. Более того, они еще и получат специально приготовленный коктейль, соответствующий их любимому образу MoodUP.

«Холодильник MoodUP - это высокотехнологичное бытовое устройство, которое может менять цвета в соответствии с настроением пользователя и улучшать обстановку на кухне», – сказал Лю Чжэ-Чхол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Мы рады сотрудничать с NTS в рамках этой захватывающей вечеринки. Они используют широкий спектр жанров и звуков, что делает их идеальными партнерами для демонстрации множества настроений и оттенков холодильника MoodUP».

Принципиально новый холодильник MoodUP представлен на выставочном стенде LG (зал 18, выставочный комплекс Messe Berlin) во время выставки IFA 2022 (2-6 сентября) в Берлине, Германия.