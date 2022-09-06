ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ LG КОНКУРС LIFE'S GOOD AWARD ОТКРОЕТ ИННОВАЦИИ РАДИ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ

СЕУЛ, 6 сентября 2022 года— LG Electronics (LG) объявляет о начале своего первого конкурса LIFE'S GOOD AWARD. Прием заявок открыт с 6 сентября по 10 октября. Конкурс LIFE'S GOOD AWARD, объявленный на выставке CES® 2022, призван выявить инновационные решения, соответствующие цели LG по созданию «Лучшей жизни для всех» (Better Life for All). Для ускорения разработки проектов, победивших в конкурсе, будет предоставлен в общей сложности 1 миллион долларов США.

Стремясь к устойчивому миру, где «Жизнь хороша» (Life'sGood) для планеты и всех ее обитателей, LG продолжает искать экологические решения и идеи для более экологичной окружающей среды и разрабатывать ориентированные на пользователя продукты и услуги, которые обеспечивают каждому доступ к комфортным и значимым новым возможностям.





Премия LIFE'S GOOD AWARD знаменует собой существенный этап в процессе устойчивого развития LG, помогая распространить идею Life's Good по всему миру. В дополнение к собственной практике в области экологической безопасности, компания также приглашает частных лиц и коллективы единомышленников выступить со своими уникальными идеями, чтобы помочь построить «Лучшую жизнь для всех».



Для участия в конкурсе LIFE'S GOOD AWARD необходимо представить оригинальные и конкурентоспособные предложения в области «Инноваций для планеты» (Innovation for the Planet), ориентированные на защиту окружающей среды, или «Инноваций для людей» (Innovation for People), сосредоточенные на идеях для улучшения повседневной жизни с приоритетами в области безопасности, практичности и доступности. Придерживаясь своей философии открытого сотрудничества, LG надеется на тесное партнерство с перспективными изобретателями. Претенденты могут подать заявку, а также найти полную информацию и условия участия на веб-сайте LIFE’SGOODAWARD.





«LIFE'S GOOD AWARD отражает нашу философию инноваций и нашу уверенность в том, что дорога к лучшему будущему может быть проложена только в том случае, если мы все объединим свои усилия», – сказал Уильям Чо (William Cho), CEO LG Electronics. – «Мы с нетерпением ждем прорывные идеи для улучшения жизни общества и защиты окружающей среды, и готовы оказать поддержку и содействие в их реализации».



Для поддержки своих руководящих сотрудников в жюри конкурса LG привлекает авторитетных ученых из различных отраслей в области экологии и социальной сферы. Это жюри получило название «Комитет улучшения жизни» (Life's Good Committee). В состав жюри входят Алекс Эдманс (Alex Edmans), профессор Лондонской школы бизнеса, лауреат премии Financial Times Best Business Books of 2020 и премии Financial Times за выдающиеся заслуги в сфере обучения устойчивому финансированию, Кристофер Маркис (Christopher Marquis), профессор Кембриджской школы бизнеса и золотой медалист премии Axiom Business Book Awards 2021 года в категории «Деловая этика», а также Хен С. Шин (Hyun S. Shin), профессор Школы бизнеса Ханьянга и директор Центра совокупного воздействия Университета Ханьянга.



«Использование знаний для решения реальных проблем – это цель каждого ученого», – сказал Маркис. – «LG предоставила нам для этого мощную платформу. LIFE'S GOOD AWARD использует ресурсы LG, чтобы собрать вокруг себя перспективных изобретателей, предпринимателей, ученых и бизнесменов. Это убедительный пример того, как компания может оказать значимое влияние на улучшение жизни людей».



LG объединила усилия с B Lab Korea – некоммерческой организацией с опытом оценки и сертификации социального воздействия бизнеса, чтобы обеспечить соответствие всех заявок, представленных на LIFE'S GOOD AWARD, соответствующим показателям социального влияния.





Конкурсные работы будут тщательно оцениваться в ходе первого отборочного тура, и те, кто получит наивысшие оценки, пройдут во второй отборочный тур, проводимый жюри, состоящим из выбранных руководящих сотрудников LG и известных ученых, возглавляющих ведущие академические институты. Три финалиста будут объявлены на выставке CES® 2023. В январе они предстанут перед судейской коллегией на финальной питч-сессии. Победитель, занявший первое место (Гран-при), получит призовую сумму в размере 700 000 долларов США, занявшие второе (Серебро) и третье (Бронза) места получат 200 000 и 100 000 долларов США соответственно.



Более подробную информацию инноваторы со всего мира могут получить на веб-сайте LIFE’SGOODAWARD. Чтобы быть в курсе последних новостей и событий, связанных с первым инновационным конкурсом LG, следите за новостями LG Newsroom.