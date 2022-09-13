ИННОВАЦИИ LG ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДИЗАЙН НА IDEA 2022

СЕУЛ, 13 сентября 2022 года — LG Electronics (LG) в очередной раз была отмечена за свои достижения в области дизайна продукции на Международном конкурсе выдающихся достижений в области дизайна (International Design Excellence Awards, IDEA) 2022, получив в общей сложности 13 наград, включая престижный золотой приз. Ежегодно проводимая Американским обществом промышленных дизайнеров (IDSA), IDEA наряду с iF Design Award и Red Dot Design Award считается одной из ведущих мировых премий в области дизайна и отмечает исключительные достижения в области промышленного дизайна.







LG OLED Objet Collection Posé, входящий в недавно представленную компанией линейку lifestyle-телевизоров, в этом году получил на IDEA престижную золотую награду. Этот необычный продукт, похожий на элитную мебель или предмет искусства, может украсить любое пространство своим элегантным дизайном и одновременно обеспечить незабываемые впечатления от просмотра благодаря новейшим OLED-технологиям LG.









В отличие от привычных телевизоров, рассчитанных либо на настенное крепление, либо для размещения на консоли или столе, Posé можно установить практически в любом месте дома благодаря тонкой подставке на четырех ножках. При переключении в режим галереи телевизор превращается в красивый холст с самоподсветкой для демонстрации произведений искусства или фотографий, предоставляя пользователям замечательный способ показать свои любимые произведения искусства или заново пережить драгоценные семейные мгновения.



LG OLED Objet Collection Posé также получил награду «Лучший из лучших» (Best of the Best) в начале этого года на Red Dot Design Award 2022, а другой продукт из LG OLED Objet Collection - Easel, получил золотую награду iF Design Award 2022.







Среди других победителей IDEA 2022 - решения для кухни премиум-класса: холодильники LG InstaView™ Side-by-Side и микроволновая печь LG STUDIO Over-The-Range, получившие бронзовые награды за изысканный и эстетически привлекательный дизайн. В этом году также были отмечены следующие продукты LG:



● LG tiiun

● LG PuriCare AeroTower

● Холодильники LG серии Objet Collection

● Пара стиральной и сушильной машин LG

● Многодверный холодильник LG STUDIO 36” InstaView™

● Серия духовых шкафов LG STUDIO

● Серия встраиваемых духовых шкафов LG STUDIO

● Кондиционер LG 1 Way Cassette

● Решение LG для вентиляции жилых помещений (Residential Ventilation Solution, ERV)

● Киоск самообслуживания LG







«LG будет и дальше стремиться к инновациям в дизайне, которые улучшают жизнь покупателей благодаря сочетанию эстетики и высокотехнологичных пользовательских возможностей, реализованных с помощью передовых технологий LG», – сказал Ли Чул-бэ (Lee Chul-bae), руководитель Центра дизайна инноваций для жизни LG Electronics.