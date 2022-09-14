LG НА ПРАКТИКЕ ПОДТВЕРДИЛА ЛИДЕРСТВО В ОСВОЕНИИ ДИАПАЗОНА 6G ТГЦ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

СЕУЛ, 14 сентября 2022 года— LG Electronics (LG) вновь подтвердила свое мировое лидерство в области технологий мобильных сетей, осуществив успешное тестирование беспроводной передачи и приема данных в диапазоне 6G терагерц (ТГц) – в полосе частот от 155 до 175 ГГц – на расстоянии 320 метров вне помещения.

Это достижение, осуществленное 7 сентября в Институте Фраунгофера Генриха Герца (Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, HHI) в Берлине, Германия, является значительным шагом на пути к коммерческому использованию технологии 6G ТГц как в закрытых помещениях, так и на городских территориях, поскольку эталонное покрытие базовых станций для городских макросот составляет примерно 250 метров на открытом воздухе. Это также является значительным прорывом по сравнению с августом прошлого года, когда LG доказала возможность передачи данных в диапазоне 6G ТГц на расстояние 100 метров вне помещений.

Технология 6G, использующая сверхширокие диапазоны частот, имеет относительно небольшой радиус действия и может сопровождаться снижением мощности от передачи до приема сигнала. Для решения этих проблем LG, Fraunhofer HHI и Институт прикладной физики твердого тела Фраунгофера (Institute for Applied Solid State Physics, IAF) совместно разработали усилитель мощности, способный увеличить мощность передачи, и малошумящий усилитель приемника, улучшающий качество входного сигнала.

Многоканальный усилитель мощности, использованный в ходе недавней демонстрации, обеспечивает выходную мощность более 20 дБм, что на 5 дБм больше, чем решение LG, Fraunhofer HHI и IAF, использованное в предыдущем тестировании. Кроме того, был использован малошумящий усилитель приемника, который минимизирует формирование шумов при получении сигнала. Эти новые технологии были интегрированы в новейший образец модуля LG, который обладает большим потенциалом для производства будущих интегральных схем (Integrated Circuit, IC), что облегчит процесс дальнейшей коммерциализации.

«Благодаря успеху нашей последней демонстрации мы еще на один шаг приблизились к реализации скоростей 6G в 1 терабит (ТБ) в секунду в городских районах – как внутри, так и вне помещений», – сказал д-р Ким Бён-хун (Kim Byoung-hoon), технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics. – «LG и дальше намерена сотрудничать с исследовательскими институтами и отраслевыми разработчиками для дальнейшего укрепления своего лидерства в области технологии 6G. Мы ожидаем, что 6G станет основной движущей силой бизнеса будущего и источником новых возможностей для пользователей, и нет места лучше, чем находиться на передовом рубеже ее развития».

LG намерена представить полные результаты последних испытаний связи 6G и обзор развития технологии на предстоящем саммите 6G Grand Summit, который пройдет 23 сентября на территории технопарка LG Science Park в Сеуле. Компания проводит мероприятие вместе с Корейским институтом передовых наук и технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST) и Корейским исследовательским институтом стандартов и науки (Korea Research Institute of Standards and Science, KRISS).

Ожидается, что обсуждение стандартизации сетей 6G начнется примерно в 2025 году, а коммерциализация технологии намечена на 2029 год. По сравнению с беспроводными сетями 5G, технология 6G обеспечит гораздо более высокую скорость передачи данных, меньшие задержки и высокую надежность.

Международные компании спешат выйти на рынок 6G, понимая ключевую роль технологии в реализации всевозможных инноваций – от сверхреалистичных мобильных голограмм до следующей стадии развития Интернета вещей (Internet of Things, IoT) и «окружающих вычислений», которые обеспечат более адаптивные, персонализированные возможности, органично соединяя людей, объекты и пространства.

Чтобы и в дальнейшем оставаться лидером в области 6G, LG активно сотрудничает с авторитетными научно-исследовательскими институтами, университетами и предприятиями со всего мира. Компания также намерена создать «пояса сотрудничества в области научно-исследовательских работ» для основных технологий 6G, работая рука об руку с такими организациями, как Fraunhofer HHI и IAF, KAIST, KRISS и Keysight Technologies, Inc для скорейшего появления следующего поколения беспроводных сетевых коммуникаций.

Ранее, в июне 2021 года, Next G Alliance – инициативная группа Альянса решений для телекоммуникационной отрасли (Alliance for Telecommunications Industry Solutions, ATIS), выбрала LG в качестве лидера рабочей группы по разработке приложений для обсуждения технологий 6G, а также определения будущего направления развития телекоммуникационных услуг 6G.