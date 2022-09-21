Открытая лекция LG «Инструменты бренд коммуникаций» для студентов КазНУ

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В Казахском национальном университете им. Аль-Фараби состоялась открытая лекция на тему «Инструменты бренд коммуникаций». Мероприятие, организованное в рамках образовательного проекта LG EdTech и собравшее более 160 студентов, провела Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу компании LG Electronics Almaty Kazakhstan.В основе волонтерского проекта LG EdTech заложено использование возможностей для того, чтобы как можно раньше познакомить школьников и студентов вузов с реалиями выбранного направления, и вдохновить на дальнешее обучение.Будучи экспертом с опытом практической работы более 20 лет в области маркетинга и рекламы, Наталья рассказала о тенденциях в отрасли, о современных инструментах маркетинга, а также о новейших средствах PR-коммуникаций – таких как phygital, CSR (социальная ответственность бизнеса) и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), с примерами проектов LG, реализованных как в Казахстане, так и на глобальном уровне.Аудитория мастер-класса получила уникальную возможность взглянуть глазами практикующего PR-специалиста на взаимодействие клиента с компанией, товаром или услугой, на те инструменты, которые помогают эффективно донести ключевые сообщения бренда до целевой аудитории – такие как забота о природе и экологии, эффективная домашняя экосистема для здоровья.«LG является социально ответственным визионером новых технологий с заботой о клиентах и их семьях. Основной акцент лекции был сфокусирован на практическом применении искусства PR для формирования положительного имиджа компании и использовании различных каналов для распространения этой информации для максимально широкой аудитории. Надеюсь, наша встреча вдохновила сегодняшних студентов стать большими профессионалами в будущем», – сказала Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan.В рамках практического задания, где каждый студент мог попробовать свои силы для создания яркого слогана, один из участников лекции стал счастливым обладателем инновационного гаджета – носимой маски с функцией очистителя воздуха LG PuriCare. В LG PuriCare™ есть два фильтра HEPA (High Efficiency Particulate Air), которые улавливают 99,9%бактерий, вирусов и других вредных частиц размером от 0,1 микрона.Также для лекции компания подготовила видео ролики о работе представителей СМИ, где студенты могли увидеть, как делаются новости на телевидении и какими навыками должен обладать профессиональный радио ведущий.В мероприятии приняла участие приглашенная гостья, теле – и радиоведущая Назыма Гадильбек. Ее выступление было посвящено авторским практическим приемам постановки голоса, что является важным навыком для будущих пиар специалистов.Дальнейшие планы волонтерского проекта LG EdTech включают проведение открытых лекций для студентов других университетов Казахстана.





1 Эффективность удаления бактерий очистителем 93,5% (протестировано на бактериях: S. epidermidis (KCCM 40416 / ATCC 12228). Эффективность удаления вирусов очистителем 97,3% (протестировано на: вирус бактериофага Phi X 174; E.coli C (ATCC 13706-B1). Удаление аллергенов пыльцы очистителем 99,1% (пыльца Humulus japonicas).