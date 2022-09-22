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LG ПОДЕЛИЛАСЬ ИДЕЯМИ И ПРЕДСТАВИЛА ПОСЛЕДНИЕ ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА AUTOSENS BRUSSELS
СЕУЛ, 22 сентября 2022 года— LG Electronics (LG), лидирующая в области производства автомобильных компонентов, поделилась опытом передовых исследований и разработок, а также представила свое новейшее автомобильное решение на конференции AutoSens Brussels, прошедшей на этой неделе. Эта международная конференция, посвященная передовым системам помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и технологиям автономных транспортных средств (Autonomous Vehicle, AV), проводится ежегодно в знаменитом музее Autoworld в бельгийской столице. В 2022 году LG уже второй год подряд получила приглашение принять участие в этом мероприятии.
В продолжение череды успешных достижений LG, в этом году компания была отмечена за свои достижения в категориях «Самое инновационное решение для распознавания в салоне автомобиля» (MostInnovativeIn-CabinPerceptionApplication) и «Наиболее инновационное использование или внедрение системы компьютерного зрения» (MostInnovativeApplicationorDeploymentofComputerVision). На прошлогодней церемонии AutoSens Awards компания LG была отмечена золотой наградой в категории «Аппаратная разработка года» (Hardware Development of the Year).
AutoSens Brussels – это одна из трех крупнейших конференций, организованных AutoSens, международным сообществом исследователей, инженеров, ученых и профессионалов автомобильной промышленности, созданным в 2015 году с целью формирования будущего технологий распознавания для транспортных средств. В 2021 году из-за пандемии мероприятие было перенесено в онлайн-формат, где LG и Mercedes-Benz совместно объявили о своем успешном сотрудничестве в области технологий камер ADAS.
В этом году на конференции, которая вернулась в Autoworld и вновь прошла в формате очного участия, LG представила свои новейшие решения в сфере камер для салона автомобиля и поделилась результатами своей обширной программы исследований и разработок. Во время содержательного группового обсуждения доктор Пак Ён-гён (Dr. Park Young-kyung), эксперт по зрительному искусственному интеллекту (Vision AI) в LG, рассказал об инновационных камерах компании для автомобилей, представив информацию по самым разным темам, начиная от портфеля продукции LG для автомобильных компонентов и заканчивая ведущимися исследованиями и разработками. Для сохранения безопасности ключевых технологий в будущем, компания применяет передовые решения в области искусственного интеллекта для камер в салоне, которые следят за обстановкой внутри автомобиля. Этим компания одновременно реагирует на ужесточение правил безопасности для транспортных средств и на новые требования к обеспечению комфорта для пассажиров.
Камеры LG, установленные в салоне автомобиля, успешно применяются для мониторинга как водителя, так и пассажиров. Во время своего выступления доктор Пак рассказал о ходе разработки этих интегрированных решений для мониторинга, начиная с создания новых алгоритмов и заканчивая новейшими системами верификации, а также программным обеспечением для управления камерами, благодаря которым они занимают передовые позиции в области технологий.
«Постоянная научно-исследовательская работа является залогом успеха LG на стремительно растущих рынках решений для AV и ADAS», – сказал Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle component Solutions (VS) Company. – «Для нас большая честь, что в этом году мы вновь приглашены выступить на AutoSens, и мы и впредь намерены предлагать свои идеи и поддержку отраслевым органам и экспертным сообществам, которые разделяют наше видение будущего транспортных средств».
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavila-innovatsii-v-oblasti-avtomobilnykh-komponentov.html isCopied
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