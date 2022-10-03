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LG ELECTRONICS ALMATY KAZAKHSTAN ДАРИТ 25% СКИДКУ НА СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
АЛМАТЫ, 3 октября 2022 года— В октябре LG Electronics Almaty Kazakhstan (LGEAK) празднует свой 25-летний юбилей. В честь этого события компания в период с 3 по 31 октября 2022 года запускает акцию по предоставлению 25% скидки на услуги фирменных и партнерских сервисных центров LG по всему Казахстану. В течение этого периода скидку можно получить как на услуги, так и на запчасти.
Сегодня в Казахстане представлена разнообразная бытовая техника и электроника компании, а также профессиональные дисплеи, LED дисплеи для внутреннего и наружного использования, промышленные решения для вентиляции и кондиционирования воздуха.
Во всех сервисных центрах LG трудятся настоящие профессионалы своего дела. Они осуществляют точную квалифицированную диагностику неисправностей, быстрый и качественный ремонт техники LG с использованием только оригинальных запасных частей от производителя.
При возникновении любых вопросов, связанных с эксплуатацией и ремонтом техники LG, клиентам достаточно просто обратиться в службу сервисной поддержки c мобильного телефона по номеру 2255. Здесь пользователям подскажут адрес ближайшего сервисного центра, либо помогут забронировать удобное время вывоза техники из дома для обслуживания в сервисном центре.
Выездные услуги сервисных центров LG в Казахстане доступны для обслуживания крупной техники LG весом более 10 килограммов. При этом устранение неисправностей производится на дому в удобное для вас время, а в случае гарантийного ремонта выезд, работа мастера и запчасти бесплатны.
Полные условия акции: https://www.lg.com/kz/lg-v-kazakhstane-25
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