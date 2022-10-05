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LG ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ
СЕУЛ, 5 октября 2022 года— LG Electronics (LG) подписала меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MOU) с LG Uplus, южнокорейским оператором мобильной связи, и CryptoLab, южнокорейской криптографической компанией, специализирующейся на технологиях постквантовой криптографии (Post-Quantum Cryptography, PQC). По условиям соглашения, три стороны будут совместно разрабатывать технологии PQC для повышения кибербезопасности автомобилей.
По мере увеличения количества выпускаемых автомобилей с подключением к сети, продолжает расти спрос на решения по кибербезопасности, способные защитить системы транспортных средств и личную информацию пассажиров. PQC, также известная как «квантово-устойчивая криптография», представляет собой новую технологию, которая заменяет криптографическую систему с открытым ключом, используемую в настоящее время в сфере квантовых вычислений. Эта технология получила широкое распространение в отраслях с большим количеством задействованного программного обеспечения, включая телекоммуникации, обработку данных и услуги по обеспечению безопасности приложений.
Работая совместно со своими коллегами, подписавшими MOU, LG планирует активно использовать технологию PQC в своих автомобильных информационно-развлекательных системах (In-Vehicle Infotainment, IVI), обеспечивая повышенную безопасность электроники для своих партнеров-автопроизводителей по всему миру.
В рамках нового соглашения LG планирует создать криптографическую систему следующего поколения, которая позволит значительно повысить уровень безопасности автомобилей. Целью компании является создание более безопасной среды для автомобилей с подключением, охватывающей такие ключевые области, как обновления по воздуху (Over-the-air, OTA), объекты инфраструктуры (Point Of Interest, POI) и сервисы «Автомобиль, подключенный ко всему» (Vehicle-to-everything, V2X).
«Значимость кибербезопасности в автомобильной промышленности продолжает возрастать», – сказал Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle component Solutions (VS). – «Вот почему для нас очень важно обеспечить безопасность основных технологий цифровой защиты и применить их в наших аппаратных и программных решениях для автомобилей. Будучи лидером на рынке автомобильных компонентов и надежным партнером по развитию будущего транспортных средств, LG намерена добиться того, чтобы автомобили с подключением к сети были максимально безопасными и надежными».
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-memorandum-lg-uplus-cryptolab.html isCopied
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