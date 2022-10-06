LG РАЗВИВАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ПЛАТФОРМ SMART TV С ВЫПУСКОМ webOS Hub

СЕУЛ, 6 октября 2022 года— LG Electronics (LG) расширила свою сферу деятельности в области платформ для смарт-телевизоров, недавно выпустив webOS Hub, обновленную версию своего решения webOS для сторонних партнеров. Предоставляя производителям смарт-телевизоров дополнительные возможности настройки, а конечным пользователям – еще больше удобств и контента, webOS Hub будет доступна для широкой сети из 200 брендов-партнеров, включая Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa и Hyundai. Это в десять раз больше, чем на момент начала лицензирования LG своей экосистемы webOS в начале 2021 года.

webOS Hub – это умная платформа, поддерживаемая технологическими партнерами LG, такими как Dolby, Realtek, Gracenote и CEVA, и сертифицированная более чем 160 вещательными компаниями во всем мире. Новое обновление еще раз демонстрирует стремление компании предоставить самые лучшие пользовательские возможности большему числу потребителей планеты.

webOS Hub предоставляет производителям возможность настраивать пользовательский интерфейс (User Interface, UI) различными способами, такими как тонкая настройка главного экрана путем выбора цветовой схемы, применение визуальной стилистики в соответствии с их фирменным оформлением или вставка логотипа для наглядности. Предоставляя возможность настраивать webOS Hub, LG позволяет производителям смарт-телевизоров разнообразить свои решения, обеспечивая более обширный и комфортный сервис для пользователей.









Благодаря улучшенному удобству использования и функциям персонализации webOS Hub предоставляет пользователям возможность выбирать контент с учетом их вкусов и предпочтений. Так, для экономии времени функция Next Pick1 предлагает на выбор до трех программ вещательных станций или подключенной приставки, а также фильм или приложение потокового вещания. Кроме того, новое обновление поддерживает опцию LG Magic Explorer, отображающую информацию о воспроизводимом контенте, например, биографии актеров и места съемок.

webOS Hub также обеспечивает повышенное качество просмотра благодаря функции Clear Voice PRO, которая значительно облегчает восприятие экранного диалога. Как и его предшественник, webOS Hub поддерживает основные сервисы потокового контента, такие как Netflix, Disney+, Prime Video и бесплатный сервис премиум-контента LG Channels. К ним добавляются новые потоковые сервисы, такие как Fubo TV, а также популярные облачные игровые сервисы.

Помимо доступа к разнообразному высококачественному контенту, комплексное решение LG для умных телевизоров предлагает множество передовых функций, таких как усовершенствованная обработка изображения, поддержка переменной частоты обновления (Variable Refresh Rate, VRR)2 и Game Optimizer, который предлагает точную настройку изображения и звука для различных жанров игр. Первые OLED-телевизоры на базе webOS Hub от телевизионных партнеров LG будут выпущены в ближайшее время, предоставляя большему количеству пользователей замечательные возможности и преимущества, уже знакомые потребителям LG во всем мире.









«Мы продолжаем совершенствовать и расширять нашу экосистему webOS Hub, которая знакомит все больше потребителей с превосходными пользовательскими возможностями LG webOS», – сказал Пак Хён-сэй (Park Hyoung-sei), президент LG Home Entertainment Company.

Сегодня на webOS работают более 120 миллионов устройств сторонних производителей в 150 странах, и это число будет увеличиваться с появлением новой и улучшенной версии webOS Hub.

1 Функциональные возможности зависят от страны.

2 Поддерживается в моделях OLED-телевизоров.