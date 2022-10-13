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CEO LG В РАМКАХ «CEO F.U.N. TALK» ОБСУДИЛ С СОТРУДНИКАМИ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БРЕНДА
СЕУЛ, 13 октября 2022 года— Генеральный директор (CEO) LG Electronics (LG) Уильям Чо (William Cho) недавно провел свою четвертую «Беседу генерального директора F.U.N.» (CEO F.U.N. Talk) из Сеула, Южная Корея, подробно обсудив с сотрудниками настоящее и будущее направление развития бренда компании. Мероприятие, проходившее в режиме онлайн под девизом «Стать легендарным брендом, который любят клиенты» (BecominganIconicBrandLovedByCustomers), собрало около 7 000 сотрудников. Аббревиатура F.U.N., составленная из первых букв слов First («Первый»), Unique («Уникальный») и New («Новый»), используется в качестве названия основной концепции компании по обеспечению лучшего обслуживания клиентов. Впервые концепция F.U.N. была представлена CEO Уильям Чо в конце 2021 года.
«Мы должны осознавать, что "люди" и "бренд" – это самые важные активы, которыми мы располагаем для будущего компании», – сказал г-н Чо. – «Поскольку запросы потребителей становятся все более разнообразными, LG необходимо модернизировать присутствие своего бренда, чтобы он вызывал восторг и вдохновлял покупателей по всему миру».
Далее г-н Чо затронул тему неизменной важности основного направления бренда LG «Жизнь хороша» (Life'sGood) и того, как компания помогает улучшить жизнь потребителей с помощью своих инновационных умных решений. Он также отметил миссию бренда LG «Инновации для лучшей жизни» (InnovationforaBetterLife) и три основные ценности: «Бескомпромиссное качество» (Uncompromising Quality), «Инновации для человека» (Human-centric Innovation) и «Тепло души дарит улыбку» (Warmth to Power a Smile).
На вопрос о том, как расширить сообщество поклонников (фэндом) бренда LG, CEO ответил: «Мы можем построить фэндом, взаимодействуя с группами увлеченных людей, признающих ценность наших продуктов, с помощью стратегий микросегментирования, расширяя при этом оффлайновые пространства взаимодействия, а также продолжая проведение мероприятий по укреплению восприятия бренда с помощью медиа, которыми можно легко поделиться, например, музыки».
В завершение выступления CEO Уильям Чо рассказал о важной роли сотрудников в постоянном развитии и становлении компании. «У хороших брендов есть кое-что общее. Они объединяют хороших людей, которые работают и развиваются вместе, чтобы стать суммой, которая больше, чем ее отдельные части», – сказал г-н Чо. «Именно вы, сотрудники LG, создаете бренд LG и ценности для наших потребителей по всему миру».
В заключение он поблагодарил всех за участие и попросил каждого сотрудника LG выступить в качестве амбассадора бренда, чтобы помочь в распространении послания Life'sGood.
Во время мероприятия участники могли поделиться своим мнением с помощью окна живого чата. Многие сотрудники выразили мнение, что провели время с пользой, поскольку смогли обстоятельно пообщаться с генеральным директором, а другие выразили надежду, что в будущем смогут общаться с руководством компании на постоянной основе.
С момента назначения на должность CEO в прошлом году, г-н Чо поставил приоритетной задачей развитие внутренних коммуникаций и повышение культурного уровня компании. В рамках этой задачи в мае 2022 года LG провела «День обновления» (REINVENT Day), рабочую встречу, на которой Уильям Чо призвал сотрудников вносить позитивные изменения, чтобы помочь компании возродиться и вдохнуть в нее новую жизнь.
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