LG В ПАРТНЕРСТВЕ С UNITY ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

СЕУЛ, 17 октября 2022 года — LG Electronics (LG) подписала меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MOU) с Unity, ведущей мировой платформой для создания и использования 3D-контента в реальном времени (Real-time 3D, RT3D) с целью разработки мета-дома и цифровых людей.







Мета-дом предоставит пользователям возможность создать высокоточного «цифрового двойника» их личного жилого пространства и даст им возможность проводить время в динамичной, виртуальной версии собственного дома. Все продукты LG, установленные в реальном доме пользователя, могут находиться в мета-доме. Более того, любые изменения, которые пользователь вносит в настройки, характеристики или функции своих устройств LG в цифровой среде, будут отражаться в реальном мире, обеспечивая для потребителей инновационный, удобный способ управления и новые приятные возможности.

Пользователи также смогут настроить свою цифровую обитель, переставляя мебель и технику, а также собираться вместе с другими пользователями мета-домов со всего мира, чтобы поделиться личными советами и опытом использования передовых решений LG для стильного образа жизни.

Кроме этого, в мета-доме появятся цифровые люди, очень похожие на живых, которые будут способны почувствовать, когда пользователю понадобится поддержка, и предложить своевременную поддержку, например, если потребуется консультация в управлении определенной функцией прибора. Благодаря интеграции технологий распознавания голоса, обработки естественного языка и контекстного обучения LG, а также использованию сложнейшего механизма Unity, который уже широко применяется в различных отраслях промышленности, эти цифровые помощники смогут общаться совершенно естественным образом.

Помимо разговорных навыков, виртуальные обитатели мета-дома помогут сделать взаимодействие более «человечным» благодаря реалистичным, соответствующим ситуации выражениям лица и жестам.

«Мета-дом с цифровыми людьми будет использовать передовые технологии LG и углубленные знания о потребителях и домашней обстановке, а также непревзойденные возможности Unity в RT3D и компьютерной графике, чтобы предоставить подлинно инновационную возможность для потребителей», – сказал д-р Ким Бён-хун (Kim Byoung-hoon), главный технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics.